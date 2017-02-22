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Бадминтон как шахматы – всё время думать надо

22 Февраля 2017 - 12:54
Главная → Заметки → Спорт
Псковские бадминтонисты не пропускают тренировки и собираются создать областную федерацию
Любительский бадминтон отличается от профессиональной игры так же, как волейбол на природе, когда люди просто перекидывают мяч, встав в кружок, от волейбола через сетку. 

- Игра, конечно, отличается от той, в которую играли в детстве. Тогда главным было, чтобы волан не упал. А тут сетка – 1 м 55 см, практически на всю ширину зала поля, и волан летает туда-сюда со скоростью 200 км/ч. И здесь главное -  забить противнику, - объясняет правила игры Алексей Непомящий, организатор секции по бадминтону в Пскове.
 

Травматичный и демократичный

Уже несколько месяцев бадминтонисты тренируются в спортивном комплексе в Писковичах. За это время группа из шести человек выросла до тридцати. Тренировки проходят в вечернее время – три раза в неделю. И каждое занятие все пять полей в спортивном зале заняты.

В этот раз на тренировке 20 человек - по четыре человека на каждом поле. Идет разминка перед парной игрой. Волан над сеткой летает высоко, вводя в заблуждение неискушенного зрителя, которому может показаться: «Я тоже могу так». Но когда начинается игра, сразу становится понятным, что она требует серьезной спортивной подготовки.  

- По энергетическим затратам бадминтон примерно в два раза тяжелее тенниса. Мы входим в тройку самых энергетически затратных игровых видов спорта: перед нами только футболисты и хоккеисты, - поясняет Алексей, отмечая, что в ракеточных видах спорта нагрузка идет и на мозг. – При ударе нужно рассчитывать силу. Думать приходится все время. Это фактически как шахматы.

В отличие от других игровых видов спорта бадминтон не травматичный («Воланчик легкий: попал – отскочил») и очень демократичный:

- Здесь не важен рост, возраст, пол. С детьми играем, мальчики с девочками играют. В том же хоккее мужчины и женщины не могут быть в одной игре. А у нас одна женщина играет против двух здоровых мужиков и уделывает их. 

 В 1992 году бадминтон получил статус олимпийского вида спорта. И это закономерно. По словам Алексея, эта дисциплина популярна во всем мире. В Эстонии, например, в каждой второй школе есть квалифицированный тренер по бадминтону. Это второй по популярности вид спорта в Дании, бадминтон развит в Англии, Финляндии, Испании, а также Китае и Малайзии. 

- Каждый 50-й человек на планете занимается бадминтоном, - говорит он. – Правда, это минуя Россию. В нашей стране этот вид спорта развит только на Дальнем Востоке. 
 

Кто бы мог подумать, что бадминтон входит в тройку самых энергетически затратных игровых видов спорта, уступая лишь футболу  и хоккею.
 

«Зацепило!»

Сам Алексей, работающий программистом в одной крупной компании, всю жизнь занимался плаваньем и играл в футбол. В бадминтон не играл даже в детстве. 

- Лет десять назад отдыхали в Кривске, на базе. Там была сетка натянута - решили попробовать. И у меня шок был! Я всю жизнь в спорте, а тут бегаю и никак волан не перекинуть - все время проигрываю. Зацепило!

В итоге – нашли людей, которые занимались бадминтоном, прибились к ним и занимались небольшим коллективом: сначала в Изборске, потом в Пскове. 

- Так как места было мало - одно поле всего – мы долгое время занимались маленьким коллективом из шести человек. И только когда Дима Димитрюк (новый собственник спорткомплекса «Писковичи». - Прим. ред.) взял в аренду спорткомплекс, у нас появился большой зал. 

И соответственно, подтянулись желающие попробовать себя в этом виде спорта. На тренировки ходят даже местные, жители Писковичей. Участники группы разного возраста, с разной спортивной подготовкой. Многие пришли из тенниса. Потому что бадминтон и интереснее, и затраты на такой вид спорта  в разы дешевле. 
 

«Убитые воланы»

– Если говорись о коммерческой составляющей, то, конечно, в теннисе гонорары больше. Но на такого размера теннисной площадке может играть максимум 4 теннисиста одним мячом. Здесь же мы размещаем 20 человек, - отмечает наш собеседник. 

Спортсмены тоже больших расходов не несут. Для этого вида спорта не требуется особого снаряжения. Одежда – любая удобная. Обувь – баскетбольная или волейбольная. Ракетку для начала тоже можно купить недорогую – от 1000 рублей (стоимость хорошей фирменной ракетки иногда доходит до 12 тысяч рублей. – Прим. ред.). 

Самое дорогое – это волан. Особенно, если играть перьевыми воланчиками, которые  обычно используются на соревнованиях. Комплект из 12 таких снарядов стоит порядка 2,5 тысячи рублей. При этом они недолговечны и легко ломаются от попадания по перу. 

Поэтому на тренировках обычно используются более надежные и дешевые пластиковые воланы. 

- Перьевой волан - интересный снаряд. Кажется, что смешной. Но летит со скоростью в два раза большей, чем теннисный мячик. Сейчас активно фирмы пытаются создать пластиковый волан, который по характеристикам был бы как перо. Но пока, видимо, не получается, - говорит Алексей. 

Поэтому расходы участников состоят из платы за аренду зала и за воланы. Кроме того, участие в соревнованиях, а псковские бадминтонисты не упускают такой возможности, тоже пока за свой счет. Хотя, возможно, уже в ближайшем будущем ситуация изменится.

- В этом году мы надеемся создать областную федерацию по бадминтону. Областной комитет по спорту готов нам помочь. В  нашем коллективе играет призер чемпионата России по бадминтону среди лиц с ПОДА Екатерина Огинская. Успехи у нас есть. А благодаря созданию федерации мы сможем рассчитывать на государственную поддержку в организации соревнований. 

Кроме того, наш собеседник надеется, что федерация поможет с тренерами. Тогда и занятия будут более эффективными, и детей можно обучать. 

- Я организатор: арендую зал, на воланы деньги собираю. Был бы у нас тренер, было бы намного проще, он бы учил. Час с тренером – час играем. Пока - сразу играем. А будет у нас официальная секция – будем и детей набирать. Десять лет назад все считали, что фитнес - это круто. А сейчас снова популярными становятся игровые виды спорта. Сравните: 1,5 часа на беговой дорожке или 1,5 часа бадминтона – это же не сравнить! Здесь и эмоции, и общение. Все совершенно по-другому.

 

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