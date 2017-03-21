Генеральная уборка Любятово начнется 24 марта
20 Марта 2017 - 19:23Главная → Хроника дня
"Генеральная уборка" района Пскова Любятово состоится 24 марта, в пятницу. Региональное отделение Общероссийского народного фронта приглашает на субботник все неравнодушных горожан и ждет их в в пятницу в 16 часов на конечной остановке автобуса №14 в Любятово.
О предстоящей акции на встрече активистов ОНФ и губернатора Андрея Турчака в понедельник, 20 марта, рассказал руководитель исполкома регионального отделения движения Григорий Турчин, сообщает пресс-служба администрации региона.
Андрей Турчак поддержал идею, предложив сделать подобные публичные акции ежемесячными. Присутствовавший во время разговора и.о. председателя областного комитета по ЖКХ Андрей Агапов заявил, что сотрудники его ведомства на субботник в Любятово выйдут в полном составе.
В процесс уборки должно быть максимальное число людей во всех районах области и подключены главы муниципалитетов, отметил глава регионов. Этот вопрос будет вынесен на совещание с главами в апреле, на которой активисты ОНФ расскажут о проекте «Генеральная уборка» и представят интерактивную карту несанкционированных свалок.
О предстоящей акции на встрече активистов ОНФ и губернатора Андрея Турчака в понедельник, 20 марта, рассказал руководитель исполкома регионального отделения движения Григорий Турчин, сообщает пресс-служба администрации региона.
Андрей Турчак поддержал идею, предложив сделать подобные публичные акции ежемесячными. Присутствовавший во время разговора и.о. председателя областного комитета по ЖКХ Андрей Агапов заявил, что сотрудники его ведомства на субботник в Любятово выйдут в полном составе.
В процесс уборки должно быть максимальное число людей во всех районах области и подключены главы муниципалитетов, отметил глава регионов. Этот вопрос будет вынесен на совещание с главами в апреле, на которой активисты ОНФ расскажут о проекте «Генеральная уборка» и представят интерактивную карту несанкционированных свалок.
Координатор проекта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров сообщил, что на карте уже отмечено 29 точек, 24 из которых находятся в разработке, а одна — полностью ликвидирована. Только за прошедшие выходные дни по итогам звонков в Псковском районе было выявлено 9 новых несанкционированных свалок.
«Надо думать не как убрать, а как поменять сознание людей, чтобы свалки не росли вновь», — подчеркнул Андрей Турчак. Глава региона также призвал членов ОНФ активнее сотрудничать с исполнительной властью в вопросе реформирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами.
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