Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

По его словам, воздушное судно не может покинуть аэропорт отправления из-за поломки. В настоящее время пассажиры ожидают прибытие резервного борта, который заберёт их из Сочи. Ориентировочное время вылета - 20:10.

Резервный самолет доставит людей в Псков, а потом отправится обратно в Сочи, добавил Артём Тарасов.