Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Транспорт

Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов

6 апреля 2021 года, 18:18

Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается на шесть часов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова. 

По его словам, воздушное судно не может покинуть аэропорт отправления из-за поломки. В настоящее время пассажиры ожидают прибытие резервного борта, который заберёт их из Сочи. Ориентировочное время вылета - 20:10.

Резервный самолет доставит людей в Псков, а потом отправится обратно в Сочи, добавил Артём Тарасов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава Минстроя России поручил проработать комплексный план модернизации инфраструктуры Псковской области
Резервный борт вылетел из Сочи в Псков
Дополнительный поезд запустят между Псковом и Москвой на майские праздники
Почти 46 млн рублей получит Псковская область на финансирование региональной программы промышленности
Несколько километров земель выгорело вдоль берегов Желчи в Гдовском районе
«Маленький театр» откроется в Пскове
Псковичам предлагают выбрать название для двух новых катеров
Новоржевский школьник стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники»
Организаторы концерта Niletto и Клавы Коки намерены доказать, что требования Роспотребнадзора выполнили

Комментарии

Авторизация
Давыдыч
19:45 06.04.2021

Лучше попутной лошадью,чем псковскими авиалиниями..., постоянно какие-то проблемы.

Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?