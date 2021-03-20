В Пскове полицейские изъяли фальшивые 100 долларов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, банкнота с признаками подделки была обнаружена в одном из финансовых учреждений Пскова.

В банк она поступила от пенсионерки из Пустошки. Проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не пытайтесь сбыть её - за это предусмотрена уголовная ответственность.