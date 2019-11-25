Псковский баянист Алексей Манушин стал лауреатом Международного музыкального конкурса

Учащийся Псковской детской музыкальной школы № 4 Алексей Манушин стал лауреатом первой степени 13-го Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок», который прошёл в Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Каждый год «Теремок» собирает лучших юных музыкантов из разных уголков России, чтобы открыть новые имена виртуозов игры на аккордеоне, баяне, балалайке, домре и гуслях. Участники конкурса становятся ансамбли и солисты в возрасте от 7 до 18 лет.
Псковский баянист стал лауреатом Международного музыкального конкурса.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
В жюри вошли профессора и доценты ведущих творческих вузов, известные музыканты и творческие деятели Петербурга и Москвы.
В конкурсную программу юного псковского баяниста вошли произведения Баха, Макконена и Власова.
После конкурсных прослушиваний юноше предложили продолжить обучение в музыкальном училище при консерватории.