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Происшествия

Автобус с детьми угодил в кювет в Стругокрасненсоком районе, есть пострадавшие

22 мая 2018 года, 09:23

Шесть детей пострадали в результате ДТП в деревне Цапелька Стругокрасненского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла 22 мая около 07.30. По предварительным данным, экскурсионный автобус «Неоплан» съехал в кювет. В автобусе в момент ДТП находилось 29 человек, из них 26 несовершеннолетних.


Фото из ВКонтакте
На место аварии оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД, «скорая», дорожные службы ликвидируют последствия аварии. Затруднений движения не допущено.

Движения на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Псковской области частично ограничено.

Подробности произошедшего уточняются.

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