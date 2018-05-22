Автобус с детьми угодил в кювет в Стругокрасненсоком районе, есть пострадавшие

Шесть детей пострадали в результате ДТП в деревне Цапелька Стругокрасненского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла 22 мая около 07.30. По предварительным данным, экскурсионный автобус «Неоплан» съехал в кювет. В автобусе в момент ДТП находилось 29 человек, из них 26 несовершеннолетних.