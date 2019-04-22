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Экономика / Работа

Лидером будешь?

В Псковской области удлинили кадровую скамейку

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Ольга Нефёдова
22 апреля 2019 года, 14:55
Фото: Андрей Степанов
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Как рассказать историю родного города, чтобы туристы возвращались, можно ли псковскую деревню превратить в конфетку, а Псков - в центр гастрономического туризма? Победители регионального кадрового конкурса «Лидер года» знают, как изменить жизнь к лучшему.

Имена пятерых победителей объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со сцены псковского драмтеатра 11 апреля. Он отметил, что проект состоялся и теперь будет ежегодным.

Все 300 человек, которые участвовали в конкурсе, – победители. Вы приняли вызов, сделали над собой усилие, из проекта вышли другими людьми.



Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
На конкурс подано 308 заявок, есть в их числе из Великих Лук, Псковского и Порховского районов, а также других регионов (Санкт-Петербурга, Челябинской и Саратовской областей).

История своими руками

Одно дело - слушать историю города, и совсем другое - участвовать в ее раскопках. Об этом проект «Археологический парк. История под ногами» с имитацией раскопа слоев ХV – ХVI веков. Ее автор и победитель - генеральный директор ООО «Батут 60» Павел Оберемко.

Павел Оберемко презентовал проект с имитацией раскопок.
Фото Андрея Степанова.
Взяв настоящие инструменты археолога, любой турист сможет отыскать в грунте наконечники стрел, глиняные черепки, украшения и даже скелет.

Проект – модульный, а значит, может имитировать любой исторический период.

- Нужен нам двенадцатый век, период Ледового побоища? Хорошо. Делаем имитацию военного лагеря, - рассказывает Павел. - Надо нам Вторую мировую? Делаем окопы, имитируем находки в этих окопах. И в данном случае нам история раскрывается именно в художественной форме. Согласитесь, такие экскурсии намного интереснее.

Губник и борканник

Руководитель по развитию интеграционных проектов ПАО «МегаФон» Виталий Рахманов тоже за то, чтобы туристами было интересно в регионе. Он предлагает заманивать их псковской аутентичной кухней: губником (пирогом с грибами), борканником (пирогом с морковью), накрёпком (пирогом с рыбой) и многими другими не менее аппетитными яствами. То, что они действительно аппетитные и очень вкусные, Виталий решил доказать прямо во время своей презентации и угостил присутствующих сетоским сыром.

Виталий Рахманов предложил заманивать туристов аутентичной кухней.
Фото Андрея Степанова.
- Сейчас многие, отправляясь на отдых, предварительно изучают особенности местной кухни, - говорит Виталий. - Гастрономический туризм приобретает все большую популярность. И у Пскова есть все предпосылки стать его центром. Я надеюсь, что и псковская кухня станет магнитом для туристов.

До финала конкурса дошли 10 человек из 300. Это люди совершенно разного возраста и профессий.

Быть глазами других

Среди них – и радиожурналист ГТРК «Псков» Нина Витковская. Цель ее проекта - делать произведения местных поэтов и писателей, а также постановки районных театров доступными для незрячих и слабовидящих людей.

Нина Витковская хочет сделать произведения местных поэтов доступными для слабовидящий детей.
Фото Андрея Степанова.
С помощью команды волонтеров (их обучит специалист по театральному искусству) на специальные флеш-карты будут профессионально записаны не менее 10 аудиокниг псковских авторов и не менее 3 аудиоспектаклей районных театров. Полученные аудиоматериалы передадут четырем специальным библиотекам в Пскове, Великих Луках, Невеле и Печорах. Первая такая аудиокнига уже готова и будет презентована 24 апреля.

Стать победителем оказалось не так уж просто - все конкурсные проекты интересные, важные и актуальные. Так, депутат Порховского районного Собрания Михаил Васильев предложил свое видение того, как можно развивать сельские территории. О жизни села Михаил знает не понаслышке – он сам родился и вырос в одной из деревень Порховского района. Кроме того, уже больше года руководит Клубом развития территорий Псковской области – площадкой, участники которой пытаются внести в провинциальную жизнь перемены к лучшему.

Татьяна Николаева в своей сфере тоже чувствует себя как рыба в воде. В библиотеке она работает уже 13 лет. Ее проект призван сделать это учреждение местом притяжения людей с современным коворкинг-центром, залом для пожилых людей и комфортной средой для малышей и их родителей.

- У меня в голове есть некоторые кадровые решения, - сообщил Михаил Ведерников, - которые мы обсудим с жюри. В любом случае, мы с вами одна большая команда, которая будет работать на благо Псковской области. А чтобы быть полезным региону, совсем необязательно становиться чиновником.

КСТАТИ

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

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