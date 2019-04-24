МЕДИА

 Финал регионального конкурса «Лидер года»

95 фото

Псковичи увидели военную технику сирийских террористов

15 фото

Городские власти привели в порядок сквер за Кузнецким мостом

78 фото

Соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры»

34 фото

Праздник псковского пирога

В Пскове состоялся финал конкурса «Лидер года». Свои проекты на сцене драмтеатра защитили финалисты. По итогам конкурса названы имена пяти победителей. Ими стали Татьяна Николаева, Нина Витковская, Михаил Васильев, Виталий Рахманов, Павел Обееренко.



Автор: Андрей Степанов
Смотрите также