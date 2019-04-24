Финал регионального конкурса «Лидер года»

В Пскове состоялся финал конкурса «Лидер года». Свои проекты на сцене драмтеатра защитили финалисты. По итогам конкурса названы имена пяти победителей. Ими стали Татьяна Николаева, Нина Витковская, Михаил Васильев, Виталий Рахманов, Павел Обееренко.
Врио главного редактора: Ю.В. Шарипова
Редактор сайта: Н.И. Сатаков
Директор Государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области»: А.Ю. Машкарин
Телефон редакции: (8112) 57-31-23
e-mail редакции: pravda@pravdapskov.ru
Реклама в газете и на сайте: (8112) 57-33-55, reklama@mhpsk.ru
Приемная: (8112) 57-33-50
Тел/факс: (8112) 57-51-91
Подписка и распространение: (8112) 56-67-47
Адрес: г. Псков, ул. Пароменская д. 21/33