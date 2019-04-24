Финал регионального конкурса «Лидер года»

Соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры»

Городские власти привели в порядок сквер за Кузнецким мостом

В Пскове состоялся финал конкурса «Лидер года». Свои проекты на сцене драмтеатра защитили финалисты. По итогам конкурса названы имена пяти победителей. Ими стали Татьяна Николаева, Нина Витковская, Михаил Васильев, Виталий Рахманов, Павел Обееренко.