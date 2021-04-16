ЮНЕСКО: вид с воды

Вопросы популяризации псковских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудили в рамках дискуссионного клуба на площадке Медиацентра ПАИ сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, общественники и представители туристической сферы. В частности, речь шла о развитии туризма на территории памятников и о маршруте, который сможет их все объединить.

Туризм как инструмент

- Туризм - это важный инструмент для продвижения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отмечает начальник службы управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Псковской области, действительный член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ((ICOMOS) Мария Лисенкова. Она рассказала, что планируется повышение квалификации специалистов, которые работают с объектами ЮНЕСКО, а также их пользователей. Работа по повышению туристического потенциала памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО ведется совместно с администрацией Пскова.

Без развития исторических территорий невозможно дальнейшее продвижение объектов. Их обустройство, благоустройство, необходимо для развития туристических маршрутов.

Мария Лисенкова, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

По ее словам, служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО активно работает с комитетом по туризму Псковской области. Уже есть наработки по совместным проектам развития инфраструктуры. Одну из них - туристический маршрут «Прогулка по великой реке» - Мария Лисенкова представила участникам дискуссионного клуба. - У нас уже есть пешеходный маршрут по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Он рассчитан на полтора-два часа и охватывает все памятники, которые находятся в историческом центре и имеют пешеходную доступность. Но при этом часть памятников находится на ближнем Запсковье, Преображенский собор Мирожского монастыря и самый древний храм - собор Иоанна Предтечи - на территории Завеличья и достаточно удаленно находится собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Они удалены от основного места концентрации наших объектов ЮНЕСКО, которые находятся в центральной части города. Поэтому пришла идея, чтобы объединить эти объекты, - пояснила начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Великая объединяет