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Культура

ЮНЕСКО: вид с воды

Объединяющий псковские памятники Всемирного наследия водный маршрут презентовали на площадке Медиацентра ПАИ

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Светлана Синцова
16 апреля 2021 года, 17:10
Фото: Андрей Степанов
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Вопросы популяризации псковских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудили в рамках дискуссионного клуба на площадке Медиацентра ПАИ сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, общественники и представители туристической сферы. В частности, речь шла о развитии туризма на территории памятников и о маршруте, который сможет их все объединить.

Туризм как инструмент

- Туризм - это важный инструмент для продвижения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отмечает начальник службы управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Псковской области, действительный член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ((ICOMOS) Мария Лисенкова.

Она рассказала, что планируется повышение квалификации специалистов, которые работают с объектами ЮНЕСКО, а также их пользователей. Работа по повышению туристического потенциала памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО ведется совместно с администрацией Пскова.

Без развития исторических территорий невозможно дальнейшее продвижение объектов. Их обустройство, благоустройство, необходимо для развития туристических маршрутов.


ЮНЕСКО: вид с водыМария Лисенкова, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

По ее словам, служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО активно работает с комитетом по туризму Псковской области. Уже есть наработки по совместным проектам развития инфраструктуры. Одну из них - туристический маршрут «Прогулка по великой реке» - Мария Лисенкова представила участникам дискуссионного клуба.

- У нас уже есть пешеходный маршрут по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Он рассчитан на полтора-два часа и охватывает все памятники, которые находятся в историческом центре и имеют пешеходную доступность. Но при этом часть памятников находится на ближнем Запсковье, Преображенский собор Мирожского монастыря и самый древний храм - собор Иоанна Предтечи - на территории Завеличья и достаточно удаленно находится собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Они удалены от основного места концентрации наших объектов ЮНЕСКО, которые находятся в центральной части города. Поэтому пришла идея, чтобы объединить эти объекты, - пояснила начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Великая объединяет

По словам Марии Лисенковой, объединить все эти памятники в один туристический экскурсионный маршрут протяженностью в целый день можно, отталкиваясь от реки Великой, как транспортной артерии.

- На этом маршруте мы единовременно показываем все 10 памятников. Это важно, потому что они формируют единый ансамбль как объект Всемирного наследия. Их нельзя показывать разорванно, есть подпоследовательность хронологии их создания. И чтобы показать все этапы развития псковской архитектурной школы, мы должны показать все храмы, начиная от самого древнего, - собора Иоанна Предтечи, - и заканчивая венцом псковской архитектурной школы: храмом Василия на Горке.

Планируется, что этот водный маршрут начнет работу уже в следующем году.

- Решено приобрести специальное судно, - добавил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

По его словам, оно будет задействовано не только для перевозки пассажиров на Талабы, но и для экскурсионных маршрутов по псковским памятникам, в том числе, объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Это будет водный маршрут по аналогии с петербургскими. Чтобы туристы могли видеть наши прекрасные памятники в том числе с реки Великой, - отметил он.

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