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Общество / Семья

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?

Текст:
Анастасия Турсунова
25 января 2022 года, 16:00
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Чуть меньше месяца осталось до ближайшей даты-палиндрома - 22.02.2022. С точки зрения нумерологии это уникальное число: оно одинаково читается в обоих направлениях и включает шесть двоек, которые символизируют симметрию, равновесие и гармонию, способствуют обретению внутреннего спокойствия и любви. Все красивые даты таят в себе некую магию. Возможно, именно поэтому они так популярны среди молодоженов. Достаточно сказать, что в Петербурге возможность зарегистрировать брак 22 февраля предлагали продать за 3,5 миллиона рублей! «Псковская правда» узнала, есть ли «нумерологический ажиотаж» в нашем регионе.

Последний шанс

Заявления на регистрацию заключения брака в Псковской области стали поступать заранее – с начала ноября 2021 года. В основном молодожены заполняли формы через «Госуслуги». «Звонков и обращений было много, и сейчас обращаются, но программа ЕГР-ЗАГС построена таким образом, что занять можно только свободные слоты времени, предложенные в расписании регистраций отделов ЗАГС», - отметили в региональном комитете юстиции.

В целом никакого свадебного ажиотажа в регионе не наблюдается. Заявления на регистрацию брака 22 февраля подали всего 36 пар: 12 – в Псковском районе, пять — в Великих Луках, по четыре в Печорах и Острове.

Опять двойки

При этом ни одна пара не сможет пожениться 22 февраля в Пскове, поскольку Дворец бракосочетания областной столицы не регистрирует браки по вторникам. Однако желающие узаконить свои отношения в дату-палиндром могли обратиться в один из районных ЗАГСов. Последний шанс на это у псковичей был 21 января, за месяц до «магической даты»: больше заявления 22 февраля не принимаются.

Исключения, впрочем, возможны: месячный срок может быть сокращен при наличии «уважительных обстоятельств», в числе которых беременность, рождение ребёнка, болезнь одного из молодожёнов и тому подобное. В комитете юстиции отметили, что в экстренном случае брак может быть заключен даже в день подачи заявления.

Особой популярностью красивые даты пользуется у жителей мегаполисов. В Санкт-Петербурге 22 февраля поженятся более 100 пар, в Москве – более 500. Московские ЗАГСы для этого даже открыли дополнительные площадки, продлили время работы до 21:00 и организовали выездные церемонии в отелях. Не смотря на это, все свободные места были заполнены онлайн еще в октябре-ноябре 2021 года.

Из-за этого жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлось искать другие пути. В частности, желающие узаконить свои отношения именно в этот день стали обращаться в районные отделения, в том числе псковские.

Время – деньги

Некоторые предприимчивые пары решили воспользоваться ажиотажем на красивые даты и подзаработать: они заранее подали заявление в ЗАГС и разместили объявления о продаже забронированного времени регистрации в интернете. Чаще всего такие предложения встречались на сервисе Avito.

СПРАВКА

Кстати, продавать места в очереди на регистрацию заключения брака – это старая традиция. Еще сравнительно недавно для того, чтобы подать заявление на регистрацию брака на конкретную дату, нужно было прийти в ЗАСГ в определенный день и отстоять очередь. И предприимчивые люди успешно продавали свои места в ней.

Цена на свадьбу в красивую дату варьировалась от 35 тысяч до 3,5 миллионов рублей, в зависимости от города. В Казани, например, за «круглую дату» просили 50 тысяч рублей, в Новосибирской области – 100 тысяч, в Липецкой области – 150 тысяч, в Ростовской области – 200 тысяч. В Санкт-Петербурге предлагали выкупить дату за 3,5 миллиона рублей. Возможно, на стоимость повлияло место заключения брака – Первый дворец бракосочетания на Английской набережной в центре города.

Однако самая высокая стоимость была заявлена в Московской области: 22 миллиона 22 тысячи 22 рубля. Продавцы гарантировали, что пойдут во Дворец бракосочетаний вместе с молодоженами и откажутся от своей даты, чтобы пара сразу же заняла освободившийся слот времени.

Опять двойки

Однако не факт, что кто-то смог воспользоваться этими предложениями. В комитете юстиции Псковской области предупредили, что купить дату для регистрации у другой пары невозможно. Заявление строго привязано к личным данным, а отказ от госрегистрации брака не оформляется – это попросту не предусмотрено законодательством. Если пара не явится в ЗАГС, заявление просто останется не рассмотренным.

Так что в итоге и представители Avito начали блокировать «нумерологические» объявления. «Мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации, в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления», - отметили в пресс-службе компании по Северо-Западному федеральному округу.

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