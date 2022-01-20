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Общество / Семья

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

20 января 2022 года, 11:47

Жители Псковской области еще могут успеть подать заявление на регистрацию на 22.02.2022. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет юстиции. Заявление на 22 февраля можно подать еще два дня.

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

Фото: Дарья Хваткова

На эту красивую дату заявления в Псковской области подают с начала ноября. Желающие еще могут зарегистрировать брак в этот день, поскольку в некоторых районах Псковской области большинство мест еще свободны – заняты всего один-два слота.

Например, на 18 января в Великих Луках были заняты пять слотов, а остальные свободны. Псковичам напомнили, что подать заявление можно через единый портал Государственных и муниципальных услуг или при личном обращении в отдел ЗАГС.

По данным 18 января, на дату-палиндром 22.02.2022 в регионе подали заявление на регистрацию брака 36 пар: 12 в Псковском районе, пять – в Великих Луках, по четыре в Печорах и в Острове. Кроме жителей Псковской области заявления на 22 февраля подавали пары Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы.

В комитете подчеркнули, что основным способом подачи заявления на заключение брака стал Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Звонков и обращений было много, и сейчас обращаются, но программа ЕГР-ЗАГС построена таким образом, что занять можно только свободные слоты времени, предложенные в расписании регистраций отделов ЗАГС», – рассказали в комитете юстиции.

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