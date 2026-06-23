Первый среди Героев

Вдоль Ленинградского шоссе в Пскове шумит автомобильный трафик, а совсем недалеко от обочины семиметровый монумент в форме кортика вонзается в небо. На металлических досках — три фамилии. Первая из них — Здоровцев.

«Обыкновенная биография в необыкновенное время»

Степан Иванович Здоровцев родился 24 декабря 1916 года на хуторе Золотарёвском Кочетовской станицы области Войска Донского — в семье донского казака. Детство его пришлось на годы становления советской власти, юность — на эпоху коллективизации и первых пятилеток. В 1929 году семья переехала в станицу Константиновскую Ростовской области, где Степан окончил девять классов, а потом и тракторно-механическую школу. Это учебное заведение — нынешний Константиновский технологический техникум — с 1985 года носит его имя. Когда семья снова снялась с места и обосновалась в Астрахани, молодой Здоровцев устроился в судоремонтные мастерские, затем сдал экзамены на моториста баркаса, работал механиком в ОСВОДе, дорос до начальника городской спасательной станции и освоил профессию водолаза. Параллельно учился в Астраханском аэроклубе — небо манило его куда сильнее, чем речные глубины. В 1938 году Степана призвали в РККА. Аэроклубовские навыки открыли дорогу в Сталинградское военное авиационное училище, которое он окончил в октябре 1940 года. Уже через несколько месяцев младший лейтенант Здоровцев получил направление в 158-й истребительный авиационный полк Ленинградского военного округа, базировавшийся на аэродроме Кресты под Псковом. Так донской казак и волжский речник оказался на псковской земле — и вписал своё имя в ее историю.

Три тарана

Первый день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года — застал 158-й полк на боевом дежурстве. Лётчики прикрывали подступы к Ленинграду со стороны Пскова и Острова. Люфтваффе рвалось к городу на Неве, и именно здесь, над псковскими лесами и болотами, развернулось одно из первых воздушных сражений войны. 27 июня 1941 года командир звена Здоровцев вылетел на перехват немецкого самолёта-разведчика. Настиг. Атаковал. Уничтожил. Боевой счёт был открыт. Но слава пришла на следующий день. 28 июня 1941 года звено Здоровцева было поднято на перехват группы вражеских бомбардировщиков. В ходе жаркого боя патроны кончились. Неповреждённый «Юнкерс-88» разворачивался, чтобы уйти, и Степан принял решение. Он форсировал двигатель, зашёл снизу под хвост вражеской машины и пропеллером своего И-16 срубил хвостовое оперение «юнкерса». Немецкий бомбардировщик потерял управление и рухнул на советскую территорию. Выбросившихся с парашютами немецких лётчиков взяли в плен. Здоровцев с повреждённым винтом, используя запас высоты, спланировал в сторону своего аэродрома и, пролетев так свыше 80 километров, благополучно приземлился. Через два часа — на том же самолёте — он вылетел на новое задание. Таран Здоровцева оказался вторым в истории полка: накануне, 27 июня, первый совершил младший лейтенант Пётр Харитонов, а 29 июня таран повторил Михаил Жуков. Три однополчанина. Три тарана за три дня. Над псковской землей.



О трёх лётчиках главный маршал авиации Александр Новиков, командовавший в то время ВВС Северного фронта, немедленно доложил наверх и предложил присвоить им звание Героя Советского Союза. 8 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» звания Героя Советского Союза были удостоены младшие лейтенанты 158-го истребительного авиаполка Степан Здоровцев, Пётр Харитонов и Михаил Жуков. Это был первый подобный указ за всю Великую Отечественную войну — архивная ссылка на него сохранилась в фонде Верховного Совета СССР в Государственном архиве Российской Федерации. 10 июля газета «Правда» писала: «Это первые орденоносцы священной Отечественной войны советских народов против кровавых псов фашизма… Так воюют и побеждают простые советские люди, не знающие страха в борьбе, гордые сыны нашего крылатого народа». Здоровцеву и Харитонову было по 24–25 лет. Жукову — 24. Имена трёх псковских лётчиков стали первыми символами народного сопротивления.

Последний вылет

9 июля 1941 года однополчане торжественно поздравили Степана с высоким званием. После построения полка младший лейтенант Здоровцев вылетел на боевое задание — разведку. На обратном пути в районе Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил в бой. Силы оказались слишком неравными. Герой погиб — буквально на следующий день после Указа о присвоении звания Героя Советского Союза. В некоторых источниках дата его гибели указана как 13 июля 1941 года согласно архивам Министерства обороны. По имеющимся данным, лётчик похоронен в братской могиле на территории псковского аэродрома Кресты — в той же земле, над которой он совершил свой подвиг. Приказом министра обороны СССР Степан Иванович Здоровцев навечно зачислен в списки воинской части. Псков бережно хранит имя своего первого Героя. Главный монумент, увековечивший подвиг трёх лётчиков, открыли 22 июля 2005 года — в год 60-летия Победы. Памятный знак в форме семиметрового кортика установлен на трассе Р-23 (Е-95), в районе аэродрома Кресты, напротив военного городка. Автор монумента — псковский скульптор Геннадий Алексеев. На металлических досках — барельефы лётчиков и текст первого военного Указа о присвоении звания Героя Советского Союза. Примечательна история финансирования: средства на сооружение знака были собраны учащимися общеобразовательных учреждений Западного административного округа Москвы и жителями Пскова и области. 22 июля 2010 года на площади Победы в Пскове была торжественно открыта стела «Город воинской славы» — в честь присвоения городу этого почётного звания указом президента от 5 декабря 2009 года. На барельефах стелы, среди важнейших страниц военной истории Пскова, увековечены и имена Здоровцева, Харитонова и Жукова. Подвиг Здоровцева вошёл в официальное историческое обоснование ходатайства о присвоении Пскову почётного звания. В ноябре 2016 года городская комиссия Пскова единогласно поддержала предложение о присвоении одной из улиц нового микрорайона имени первого Героя. В 2017 году в строящемся микрорайоне на месте бывшего посёлка Павшино (район Запсковья) появилась улица Степана Здоровцева.

Эхо подвига: память за пределами Псковщины