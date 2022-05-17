Память возвратив

За две недели поисковиками было поднято 175 бойцов, а также найдена одна медаль «За отвагу». «Мои поисковики по этой медали установили фамилию, имя отчество бойца. Награжденным медалью оказался житель Украины из Донецка Тесля Василий Иосифович, 1911 года рождения. Его родственников ищут. И еще подняли мы одно санитарное захоронение — 106 бойцов. И думаю, что мы установим и их имена, фамилии», - отметил он.

Областная Вахты Памяти в Новосокольническом районе прошла успешно с 25 апреля по 8 мая. Международное мероприятие собрало более 250 поисковиков из Белоруссии и из многих регионов России. «Погодные условия были сложные: снег с дождем. Но мы работаем в любых погодных условиях», - председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, Руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

Также поисковые мероприятия проходили в Себежском районе. Вахта памяти там проходит в в четвертый раз. «Мы туда привлекаем молодых добровольцев, в основном, это студенты и преподаватели московских вузов. Есть небольшая нестыковочка: проект мы реализуем в Псковской области, но почему то желание максимальное и быстрое изъявляют именно студенты из столичного региона и даже из далекого для нас Ставрополя. В этом году прибыла группа студентов, которая в третий раз участвует в этих мероприятиях. Из псковской области пока только студенты Псковского агротехнического колледжа», - рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон», действующий участник РГО, руководитель проекта «УКРЕПРАЙОН» Владимир Бумаков.

Он напомнил, что на территории бывшего Себежского укрепрайона, где в июле 41го года проходили ожесточенные бои с фашистами, создается полноценный парк-музей: «Место уникальное. Таких мест, где бы встречались нетронутые в поисковом отношении территории и сохранившиеся долговременные укрепления, практически нет на территории РФ».

В ходе вахты проходили не только поисковые мероприятия, но и первичная расчистка территории от заросшего кустарника. «Мы хотим придать этой территории вид достаточно облагороженный, чтоб он был достоин светлой памяти тех, кто там сражался, погиб и до сих пор считается пропавшим без вести».

На данный момент на территории одного из опорных пунктов подняты останки 12 человек. Двое из них опознаны и их родственники найдены. Поиски будут продолжаться.

«Нам как организаторам было интересно смотреть на реакцию ребят из больших городов, которые в большинстве своем за пределы цивилизации не выезжали. И эти три десятка человек, набравшись смелости, приехали из Москвы, воткнулись в эту жизнь, «таежную» и никто из них не сплоховал. <...> Они живут в палатках, мерзнут, мокнут. Но превозмогают свои страхи и как сказал один из участников, уезжают оттуда другими людьми», - отметил Владимир Бумаков.

Поисковик отметил, что ребятам крайне интересно узнавать о том, что они видели в фильмах или роликах, а история не всегда хранится в музеях: «Вот в доте лежат сапоги бойцов, которые там погибли. У каждого предмета есть своя история. <...> Мы начали эту историю приоткрывать и рады, что у нас появились соратники и последователи из числа молодежи. Они очень заинтересованы в этом».

По его словам, ребята пропускают через себя эти истории. «И для нас было откровением, что они начинают вечером петь военные песни под гитару. Причем, поет парень по национальности дагестанец. А все ему подпевают! И получается, что ребята, которым 22 года, они знают слова многих военных песен. То есть, не просто так они здесь оказались», - заметил Владимир Бумаков.