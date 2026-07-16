Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Выставка

В Изборске готовится к открытию первый в России «Музей Креста»

16 июля 2026 года, 11:24

В Музейном квартале Изборска завершается подготовка к открытию уникального культурно-просветительского проекта — «Музея Креста». Он разместился в восстановленном здании на улице Печорской, где ранее находился полуразрушенный дом 1920-х годов, пишет «АиФ-Псков».

Главная идея музея — простым и доступным языком рассказать о значении креста как ключевого символа христианства и создать пространство для открытого диалога, в том числе для людей, далёких от церковной жизни.

Над созданием музея работает команда из шести специалистов при участии научных консультантов — историков и искусствоведов. Среди них, в частности, кандидат искусствоведения Светлана Гнутова, сотрудник Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублёва.

Экспозиция займёт всё здание — от подвала до чердака — и будет включать несколько тематических зон: от дохристианского периода до развития христианской символики. Особое место отведено подвалу из плитняка, который используется для воссоздания атмосферы раннехристианских катакомб.

В Изборске готовится к открытию первый в России «Музей Креста»

фото предоставлено координатором проекта Кириллом Михайловым

Организаторы подчёркивают, что музей задуман не как традиционное собрание экспонатов, а как просветительское пространство с возможностью обсуждения и интерактивного знакомства с темой. В экспозиции будут представлены как подлинные предметы, переданные частными коллекционерами, так и созданные командой реплики.

Проект также ориентирован на образовательную деятельность: планируется проведение экскурсий для взрослых и детей, а также сотрудничество со школами и воскресными учебными заведениями.

Техническое открытие музея намечено на август, а полноценный запуск — на осень 2026 года.

Подробнее в материале «Вот тебе крест! Новый туристический объект готовится к открытию в Изборске».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Путешествие в подарок

Культура
17 июня 11:35

Путешествие в подарок

Для псковских школьников организуют бесплатные туры по области
В гости к поэту

Культура / Событие
3 июня 12:49

В гости к поэту

Афиша Дней пушкинской поэзии и русской культуры
Диско-панк и классика

Культура / Событие
1 июня 16:23

Диско-панк и классика

Чем удивят гостей Дни пушкинской поэзии в этом году