В Изборске готовится к открытию первый в России «Музей Креста»

В Музейном квартале Изборска завершается подготовка к открытию уникального культурно-просветительского проекта — «Музея Креста». Он разместился в восстановленном здании на улице Печорской, где ранее находился полуразрушенный дом 1920-х годов, пишет «АиФ-Псков».

Главная идея музея — простым и доступным языком рассказать о значении креста как ключевого символа христианства и создать пространство для открытого диалога, в том числе для людей, далёких от церковной жизни.

Над созданием музея работает команда из шести специалистов при участии научных консультантов — историков и искусствоведов. Среди них, в частности, кандидат искусствоведения Светлана Гнутова, сотрудник Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублёва.

Экспозиция займёт всё здание — от подвала до чердака — и будет включать несколько тематических зон: от дохристианского периода до развития христианской символики. Особое место отведено подвалу из плитняка, который используется для воссоздания атмосферы раннехристианских катакомб.