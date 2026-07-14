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Культура / Кино

Мария Шукшина возглавит жюри на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

14 июля 2026 года, 12:04

Актриса Мария Шукшина возглавит жюри конкурса короткометражек на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Актриса известна своими ролями в таких фильмах, как «Дело гастронома № 1», «Своя чужая», «Серебряный бор», «Станица» и многие другие. Мария Шукшина является не только актрисой кино, но и театра. Она дебютировала в спектакле «Калина красная» в театре «Русская песня». Артистка исполнила роль Любы Байкаловой, которую в одноименном фильме сыграла ее мама.

Мария Шукшина возглавит жюри на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Мария Шукшина известна и как телеведущая. В 1999 году она стала соведущей программы «Жди меня» на «Первом канале», в 2018 она вела проекты «Рецепты счастья» и «В гости по утрам».

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 23 по 26 июня. Участников мероприятия ждут премьеры, конкурсные показы, творческие встречи и обсуждения фильмов, которых в программе кинофестиваля более 100.

В кинофестивале примут участие кинематографисты из Франции, Китая, Ира, России, Таджикистана, Белоруссии и других стран, а также продюсеры, актеры и режиссеры. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. 

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