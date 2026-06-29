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Культура

Пскович получил 4 года строгого режима за издевательство над собакой

29 июня 2026 года, 11:51

Жителю Пскова вынесли приговор за жестокое обращение с собакой из хулиганских побуждений. Решение вынес Псковский городской суд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов региона.

Пскович получил 4 года строгого режима за издевательство над собакой

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ.

Установлено, что 28 апреля 2025 года осуждённый, вооружившись колюще-режущим предметом, нанёс собаке по кличке Мия не менее двух ранений в область шеи, причинив ей тяжёлую травму. Преступление совершалось из хулиганских побуждений, с применением извращённых методов, причиняя животному особые страдания.

В ходе разбирательства фигурант лишь частично согласился с предъявленным обвинением: не отрицая самого факта ударов, он пытался оспорить мотивы своего жестокого поступка. Однако, с учётом рецидива, суд назначил наказание в виде четырёх лет исправительной колонии строгого режима. Осуждённый был взят под стражу прямо в зале заседаний.

Приговором суда Мия, переданная на ответственное хранение свидетелю, оставлена в ее распоряжении.

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