Участие в ралли «Белые ночи» примут шестеро псковичей

Участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи» станут шестеро спортсменов из Псковской области. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Соревнования пройдут в Республике Карелия уже в субботу, 27 июня. Участие в девятом этапе Кубка России по ралли «Белые ночи» планируют принять свыше 70 экипажей. Общую дистанцию гонки в 86 км поделились на восемь спецучастков.

В зачете 1400Н заявлен псковский экипаж Константина Егорова и Алексея Белова, а также пилот из деревни Родина Псковского района Андрей Утцов. Последнему будет ассистировать штурман Руслан Кациев из Ленинградской области.

В 1600Н чемпионка России, псковичка Маргарита Гребенкина поедет в экипаже с Александром Степановым из Ярославкой области. В этом классе в том числе заявлен псковский экипаж Виктора Биченко и Ивана Белова.

Маргарита Гребенкина идет в турнирной таблице в своем зачете шестой. На счету псковички в этом году – бронза ралли «Голубые озёра». Выигравший «Голубые озера» и ралли «Золотые купола» Андре Утцов занимает четвертую строчку.