Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Участие в ралли «Белые ночи» примут шестеро псковичей

26 июня 2026 года, 17:52

Участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи» станут шестеро спортсменов из Псковской области. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Участие в ралли «Белые ночи» примут шестеро псковичей

Фото: ASMG

Соревнования пройдут в Республике Карелия уже в субботу, 27 июня. Участие в девятом этапе Кубка России по ралли «Белые ночи» планируют принять свыше 70 экипажей. Общую дистанцию гонки в 86 км поделились на восемь спецучастков.

В зачете 1400Н заявлен псковский экипаж Константина Егорова и Алексея Белова, а также пилот из деревни Родина Псковского района Андрей Утцов. Последнему будет ассистировать штурман Руслан Кациев из Ленинградской области.

В 1600Н чемпионка России, псковичка Маргарита Гребенкина поедет в экипаже с Александром Степановым из Ярославкой области. В этом классе в том числе заявлен псковский экипаж Виктора Биченко и Ивана Белова.

Маргарита Гребенкина идет в турнирной таблице в своем зачете шестой. На счету псковички в этом году – бронза ралли «Голубые озёра». Выигравший «Голубые озера» и ралли «Золотые купола» Андре Утцов занимает четвертую строчку.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам
Вышел из берегов

Спорт / Рекорды
8 августа 14:19

Вышел из берегов

Ради кого пскович переплыл Псковское озеро