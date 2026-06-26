Участие в ралли «Белые ночи» примут шестеро псковичей

Участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи» станут шестеро спортсменов из Псковской области. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи» станут шестеро спортсменов из Псковской области. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Соревнования пройдут в Республике Карелия уже в субботу, 27 июня. Участие в девятом этапе Кубка России по ралли «Белые ночи» планируют принять свыше 70 экипажей. Общую дистанцию гонки в 86 км поделились на восемь спецучастков.
В зачете 1400Н заявлен псковский экипаж Константина Егорова и Алексея Белова, а также пилот из деревни Родина Псковского района Андрей Утцов. Последнему будет ассистировать штурман Руслан Кациев из Ленинградской области.
В 1600Н чемпионка России, псковичка Маргарита Гребенкина поедет в экипаже с Александром Степановым из Ярославкой области. В этом классе в том числе заявлен псковский экипаж Виктора Биченко и Ивана Белова.
Маргарита Гребенкина идет в турнирной таблице в своем зачете шестой. На счету псковички в этом году – бронза ралли «Голубые озёра». Выигравший «Голубые озера» и ралли «Золотые купола» Андре Утцов занимает четвертую строчку.