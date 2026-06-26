Псковская спортсменка стала победителем чемпионата России по велоспорту на шоссе

Спортсменка из Псковской области стала победителем чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта РФ.

Соревнования проходили в Ижевске Удмуртской Республики.

Проводились состязания в командной и парной гонках среди женщин и юниорок.

Людмила Котельникова из Псковской области стала первой на первенстве России в командной гонке на 25 км среди юниорок. В её команду также вошли спортсменки из Санкт-Петербурга Екатерина Баранова, Валерия Васюкова и Ольга Корчебная.

25-километровую дистанцию они проехали за 34 минуты 3 секунды.

Серебро у спортсменок Ростовской и Иркутской областей.

Замкнула тройку команда из Санкт-Петербурга, уточнили в Федерации.