Турнир по мини-футболу на Кубок Героя России иерея Антония Савченко пройдет в Пскове

Турнир по мини-футболу на Кубок Героя России воинского священника, иерея Антония Савченко пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в воскресенье, 28 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Отец Антоний увлекался футболом и регулярно играл в него с другими священнослужителями, в том числе на соревнованиях. По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея турнир будет проводиться ежегодно.

Участие в соревнованиях по мини-футболу на Кубок Героя России иерея Антония Савченко примут восемь команд, в числе которых и сборная Псковской епархии.

Церемония открытия турнира запланирована 15:00. Вход свободный.

«Приглашаем вас, дорогие наши гости и прихожане, посетить это масштабное спортивное мероприятие и поболеть за нашу команду», – подчеркнул настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, где нес свое служение отец Антоний.