Известные спортсмены примут участие в фестивале уличных видов спорта в Пскове

Известные спортсмены примут участие в фестивале уличных видов спорта «Движение улиц» 27 июня в 12:00 в Пскове, сообщила заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту, молодежной политике администрации города Пскова Екатерина Лугина.

Мероприятие состоится в скейт-парке в сквере имени Александра Невского в рамках празднования Дня молодежи. В фестивале примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, а также известные фигуры уличных видов спорта – Владимир Алехин и Кирилл Варенцов.

Кирилл Варенцов занимается катанием на трюковых самокатах. Он ни раз принимал участие в турнирах по уличным видам спорта. Владимир Алехин – победитель Чемпионата России по самокату. Оба спортсмена неоднократно становились победителями и призерами всероссийских соревнований.