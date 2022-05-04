Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Конкурсы

Принять участие в премии #МЫВМЕСТЕ могут НКО, бизнес и волонтеры Псковской области

4 мая 2022 года, 14:39

Свои проекты в рамках Международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут представить бизнес-сообщества, некоммерческие организации, волонтерские движения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году в премии представлено девять основных номинаций: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Здоровье нации, «Страна возможностей, «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена» и «Лидер социальных изменений».

Размер премии вырос с 2,5 до 3,5 млн рублей. Награду будет вручать президент России Владимир Путин.

Подать заявку можно на платформе dobro.ru до 12 июня. Конкурс будут проводить в три этапа: региональный, полуфинал и финал.

Премия #МЫВМЕСТЕ создана для того, чтобы поддержать лидеров общественно значимых инициатив, нацеленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

В 2021 году 40 волонтерских проектов и социальных инициатив со всей страны стали победителями международной премии. В их число вошел и псковский проект «Экосуббота» Снежаны Ермолаевой.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован график отключения горячей воды летом 2022 года в Пскове
Парад войск Псковского гарнизона традиционно пройдет 9 мая
До 17 градусов тепла обещают синоптики в день эстафеты «Псковской правды»
Меморандум о сотрудничестве подписали Псковская область и китайская провинции Шаньдун
Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников
27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе
Почти 70 млн рублей выделят Псковской области на закупку нового реабилитационного оборудования
Еще 29 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
150 псковских ветеранов смогут отдохнуть в Белоруссии

Комментарии

Авторизация
No comments
Началось голосование в конкурсе «Селфи с классиком – 2020»

Конкурсы
28 февраля 13:07

Началось голосование в конкурсе «Селфи с классиком – 2020»

Победитель конкурса «Псковской правды» получит внешнее зарядное устройство
Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Конкурсы
24 января 12:46

Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Победитель получит в подарок внешнее зарядное устройство и шанс оказаться в «Артеке»
ПервоКЛАССная баталия – 2019. Второй этап

Конкурсы
15 января 14:04

ПервоКЛАССная баталия – 2019. Второй этап

Тройку финалистов предстоит выбрать из лидеров от каждого района Псковской области