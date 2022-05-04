Принять участие в премии #МЫВМЕСТЕ могут НКО, бизнес и волонтеры Псковской области

Свои проекты в рамках Международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут представить бизнес-сообщества, некоммерческие организации, волонтерские движения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году в премии представлено девять основных номинаций: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Здоровье нации, «Страна возможностей, «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена» и «Лидер социальных изменений».

Размер премии вырос с 2,5 до 3,5 млн рублей. Награду будет вручать президент России Владимир Путин.

Подать заявку можно на платформе dobro.ru до 12 июня. Конкурс будут проводить в три этапа: региональный, полуфинал и финал.

Премия #МЫВМЕСТЕ создана для того, чтобы поддержать лидеров общественно значимых инициатив, нацеленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

В 2021 году 40 волонтерских проектов и социальных инициатив со всей страны стали победителями международной премии. В их число вошел и псковский проект «Экосуббота» Снежаны Ермолаевой.