Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живой как жизнь»

Приём заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе чтецов «Живой как жизнь» продолжается. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Мероприятие проходит в два тура. Первый тур является заочным. Заявки необходимо прислать до 30 апреля. Результаты первого тура станут известны не позднее 10 мая.

Второй тур пройдет очно с 1 по 4 июня в Пскове и Пушкиногорье. В этот период состоятся публичные прослушивания второго тура.

В конкурсе чтецов «Живой как жизнь» могут так же принять участие люди, проживающих не на территории России. Для них предусмотрен онлайн-формат.

Подробности конкурса в положении.

