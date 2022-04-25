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Конкурсы

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живой как жизнь»

25 апреля 2022 года, 08:26

Приём заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе чтецов «Живой как жизнь» продолжается. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живой как жизнь»

Мероприятие проходит в два тура. Первый тур является заочным. Заявки необходимо прислать до 30 апреля. Результаты первого тура станут известны не позднее 10 мая. 

Второй тур пройдет очно с 1 по 4 июня в Пскове и Пушкиногорье. В этот период состоятся публичные прослушивания второго тура. 

В конкурсе чтецов «Живой как жизнь» могут так же принять участие люди, проживающих не на территории России. Для них предусмотрен онлайн-формат.

Подробности конкурса в положении.

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