Голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области – 2021» продлено

Комитет по здравоохранению Псковской области продлевает голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области — 2021» до 18:00 19 декабря.

Второй этап областного конкурса «Лучший медицинский работник» продолжается. Это звание присуждается медикам за добросовестный и безупречный труд, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, высокий профессионализм, а также особые заслуги в сфере регионального здравоохранения.

Отбор 17 кандидатов на первом этапе конкурса комиссия комитета по здравоохранению Псковской области произвела по наградной работе. Теперь 10 победителей определят путем народного голосования, которое продлится до 18:00 19 декабря. Отдать голос за выбранного кандидата можно, перейдя по ссылке.

Победители конкурса получат дипломы лауреатов премии, а также денежную премию губернатора области в размере 150 000 рублей.