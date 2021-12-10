Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Стартовало голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области - 2021»

10 декабря 2021 года, 10:12

Комитет по здравоохранению Псковской области объявляет о проведении второго этапа областного конкурса «Лучший медицинский работник». Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области.

На первом этапе конкурса отбор 17 кандидатов был произведен комиссией Комитета по здравоохранению Псковской области по наградной работе. А 10 победителей будут отобраны путем народного голосования, которое продлится до 12:00 15 декабря. Отдать свой голос за участников можно, перейдя по ссылке.

Победителям конкурса, набравшим наибольшее количество голосов на сайте, будут вручены дипломы лауреатов премии и выплачена премия губернатора области в размере 150 000 рублей.

Telegram канал @pravdapskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтёров ПсковГУ
Циклон принесет в Псковскую область ледяной дождь и гололед
В частном доме Пскова ликвидировали сильный пожар
СК «РСХБ-Страхование» проанализировала обращения аграриев к экспертам
Народный артист предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове
Елку за 6 рублей могут купить псковичи к Новому году
Почетной грамотой Президента России награждены четыре педагога Псковской области
11 декабря в Пскове откроются две лыжные трассы и три катка
До 12 декабря в Псковской области прогнозируется ледяной дождь

Комментарии

Авторизация
No comments
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом
«Слава Богу! Слава Герою!»

Общество
10 декабря 16:55

«Слава Богу! Слава Герою!»

В соцсетях восхищаются сумевшим посадить под Псковом самолет с отказавшим двигателем пилотом

Атака справа

Общество / Здоровье
9 декабря 10:34

Атака справа