Стартовало голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области - 2021»

Комитет по здравоохранению Псковской области объявляет о проведении второго этапа областного конкурса «Лучший медицинский работник». Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области.

На первом этапе конкурса отбор 17 кандидатов был произведен комиссией Комитета по здравоохранению Псковской области по наградной работе. А 10 победителей будут отобраны путем народного голосования, которое продлится до 12:00 15 декабря. Отдать свой голос за участников можно, перейдя по ссылке.

Победителям конкурса, набравшим наибольшее количество голосов на сайте, будут вручены дипломы лауреатов премии и выплачена премия губернатора области в размере 150 000 рублей.