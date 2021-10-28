Первое место по раскрываемости преступлений в СЗФО заняла Псковская область

Общая раскрываемость преступлений за девять месяцев этого года в Псковской области возросла и составляет теперь 68,1%, тем самым делая регион первым по Северо-Западному федеральному округу и 18 по России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. За это время в регионе также сократилось число зарегистрированных преступлений.

В работе прошедшей в режиме видеоконференцсвязи коллегии приняли участие руководители подразделений и служб аппарата Управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников сообщил, что органы внутренних дел обеспечили правопорядок и безопасность во время выборов и других общественно-политических и массовых мероприятий.

Рост мошенничества, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий продолжается. Работа по выявлению и пресечению связанных с незаконным оборотом наркотиков деяний, преступлений экономической и коррупционной направленности требует активизации. Также существует потребность в расширении части аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствовании технических средств и программных продуктов системы.

Также поощрили ряд отличившихся сотрудников. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Артём Григорьев за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, активную работу по охране общественного порядка и противодействию преступности получил медаль МВД России «За доблесть в службе».

Инспектора взвода дорожно-патрульной службы №2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Романа Горбатова наградили за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей во время пожара медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Специалист группы по работе с личным составом отдела МВД России по Островскому району Наталия Будко получила Почетную Грамоту МВД России за образцовое исполнение служебного долга, проявленную инициативу, достижение высоких результатов в служебно-боевой деятельности, дисциплинированность и профессионализм при обеспечении общественного порядка, законности, прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона.

Специальное звание полковника полиции присвоили заместителю начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Александру Хвоинскому.