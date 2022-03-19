Снежные люди

«Мальская долина» - популярный парк активного отдыха, хорошо известный не только псковичам, но и за пределами региона. Его основатель и операционный директор Владимир Селиверстов рассказал «Псковской правде», как у любителей серфинга возникла идея открыть горнолыжный курорт, почему «нормальные люди» не стали бы заниматься этим бизнесом и что в нем самое сложное.

«На тот момент никто о бизнесе даже не думал»

– История «Мальской долины» ведь начиналась с того, что вы нашли склон, с которого можно кататься на горных лыжах, и в какой-то момент поняли, что это может вырасти в бизнес, верно? Это какой был год? – По-моему, 1995-й. Но это было времяпровождение в удовольствие: просто сами катались. На тот момент никто о бизнесе даже не думал. – Но, тем не менее, землю покупать вы тогда уже начали? – Этот процесс был достаточно длительным. Год мы, наверно, так откатались, потом начали присматриваться к заброшенному дому, чтобы его приобрести – опять же для себя, чтоб можно было там переодеваться, переобуваться после катания, чтоб было покомфортнее. Пешком надоело ходить по склону – заказали на заводе ТЭСО подъемник.

В этот момент уже друзья начали появляться с такими же интересами: приезжали, катались. Но мы-то практически все свое свободное время там проводили и постоянно улучшали склон. И первый бизнес, если его так можно назвать, начался с того, что мы подумали, что это неправильно, надо какую-то компенсацию с них брать: «Или вы тоже участвуете в работах по благоустройству, или платите денежку». Это был примерно 2000-й год, когда уже началась какая-то коммерция. В любом случае о прибыли речь не шла, но с этого все началось. – А в Пскове на тот момент уже было какое-то сообщество людей, которые знали, что такое горные лыжи и умели кататься? – В основном это были наши друзья. Мы тогда активно занимались серфингом, сложился круг активных людей. Когда параллельно увлеклись горными лыжами, первое время друзья еще и подсмеивались: «Вы какой-то другой спорт можете выбрать? У вас что серфинг, что горные лыжи – все высокобюджетное и не для нашего региона: что моря нет, что гор». Но потом горный спорт и серфинг стали модными, и те, кто смеялись, пришли к нам. – Когда это все-таки превратилось в полноценный бизнес? – Первоначально донором для «Мальской долины» была наша сеть спортивных магазинов. При этом там не было ни возможности проживания, ни кафе, ни какой-то другой инфраструктуры: только склон и самодельный подъемник. И ярко выраженная сезонность: потому что ни пушек [машина для производства снега для горнолыжных склонов], ни системы оснежения, ни ратрака [специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов]. С одной стороны, не было амортизационных затрат, но с другой - мы зависели от снега. Так что все равно это был не бизнес: два месяца покатались – и все. Была мечта, что будет какой-то бизнес.

Затем были сделаны серьезные вливания: взяли деньги из торговли, воспользовались кредитами, лизингом, добавились новые учредители. На эти средства поставили профессиональный подъемник и построили кафе. И уже с этого момента все начало принципиально меняться. Ведь склоны уже были к этому времени более-менее подготовлены, а теперь появилась возможность в тепле переодеться, лыжи взять в прокат, в кафе сходить и нормальным подъемником воспользоваться.

«Пришли такие же безбашенные люди, как и мы сами»

– Это, наверно, начало десятых годов? – Да. В 2013 году была последняя хорошая зима, а мы в этот период как раз начали развиваться. Нормальные люди этим не стали бы заниматься: зимы уходят, а мы вкладываем деньги, большие причем. Что касается «горнолыжки», там любая вещь дорогостоящая: и подъемники, и пушки, и системы оснежения. Причем все это используется три месяца в году. И зимы может не быть вообще: в экстремально теплом 2019 году мы так и не открылись: уже имели достаточно мощную систему оснежения склона, два ратрака, но объема снега просто не хватило. Только в феврале, когда были морозные ночи, закидали учебный склон. Было и такое.

Сейчас мы имеем шесть пушек, два ружья, систему оснежения, но если морозов нет – ничего не сделаешь. Риски огромные, а вход в бизнес неимоверно дорогой. Система оснежения, ратраки – все это импортное, очень дорогое удовольствие. Почему здесь больше никто этим не занимается? Потому что мы выросли из своего хобби, а так никто бы не стал рисковать и входить в такой бизнес. – Как тогда удалось привлечь инвесторов в такой высокорисованный проект? – Пришли такие же безбашенные люди, как и мы сами. В принципе, Мальская долина любого, кто туда приезжает, затягивает: все в восторге. Соответственно, люди, которые могут поучаствовать финансово, начинают предлагать: «А давайте вместе». – То есть, у новых учредителей это тоже «ради фана»? – Практически да. Разве здравомыслящий человек захочет потратить 10 миллионов на ратрак, чтобы готовить склоны? Он скажет: «Да я за эти деньги лучше утром что-нибудь куплю, вечером продам и буду понимать, с чем останусь!» Здесь очень многое зависит от погоды, плюс надо все равно постоянно развиваться, все время чего-то не хватает: то электричества, то воды. Сейчас, правда, «Россети» нам помогли по программам очень хорошо: восстановили трансформатор на 630 киловатт и в «Мальской долине» увеличивают мощности. На данный момент у нас с электричеством проблем нет, а раньше постоянно работали в аварийном режиме. – У вас же еще с дорогой от трассы до «Мальской долины» были постоянные проблемы? – Да. Дорогу сделали своими силами – это тоже немаловажно. Сейчас поток транспорта достаточно большой, особенно в январские праздники, летом. Тоже дорогостоящее мероприятие, но это было правильное решение – Привлечь государственное финансирование не получилось? – Финансирование - нет. Но помощь нам, как туристическому объекту, безусловно, есть. Вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель комитета по туризму Марина Егорова, руководитель областного Туристского информационного центра Лариса Семашко, директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская, - все очень хорошо с нами работают, везде стараются упомянуть о «Мальской долине».

Мы, со своей стороны, участвуем в некоммерческих проектах: принимаем родителей с особенными детьми в рамках сотрудничества с клубом «Добряки», помогаем проводить районных этап «Лыжни России», открыли горнолыжную школу для малышей. – Вы, конечно, отличаетесь от стандартного псковского турпродукта: экстремальный спорт, активный семейный отдых... – Да, мы многоплановые и в этом смысле мы в выгодной ситуации. У нас есть возможности для проживания, кафе, бани, огромная территория, за которой мы следим. Зимой – горные и беговые лыжи, ватрушки, катание на снегоходах. Летом – прокат лодок, веревочный парк. Опять же, территория большая и многие приезжают просто погулять, потому что красиво, интересно. Летом даже мамы с колясками гуляют по территории! Ведь вроде бы и не так далеко, 30 километров от города, но можно побыть на ухоженной природе, тут же и перекусить.

«Самое сложное – это люди»

– Сейчас основной поток людей и дохода приходится на зиму, или удалось более-менее равномерно распределить трафик между сезонами? – Когда мы начинали, была только «горнолыжка». Сейчас же мы круглогодично предоставляем достаточно широкий спектр предложений. Я бы не сказал, что горные лыжи – это основное. Горные лыжи финансово достаточно емкие: надо иметь достаточно квалифицированные кадры, очень большая расходная часть, а зима достаточно короткая. 10 дней новогодних праздников для нас, как работников, - ад. Вдохнул 31-го и 10-го только выдохнул. Поток людей большой, надо стараться сделать все, чтоб людям было безопасно и комфортно. Люди утром приехали, вечером уехали, а мы всю ночь готовим склоны, все это обслуживаем.

Это достаточно тяжелый бизнес. Потоки большие и вроде бы все здорово, но наступает февраль – потока нет, а все равно аккумулируются затраты: каждый день надо ратрачить склон, а это электроэнергия, топливо, зарплаты. И сказать, что горнолыжный спорт – основной источник дохода, нельзя. Если весь год смотреть, я думаю, что больше все-таки упор на гостевые услуги. Сейчас мы можем комфортно разместить 50 человек в домиках и за счет этого поддерживаем экономику всей структуры. Мы в выгодном положении по сравнению с остальными турбазами области, потому что у нас есть чем заняться зимой, это огромный плюс. За счет этого проживание востребовано и зимой, и летом. – Ты упомянул, что горнолыжная составляющая требует достаточно квалифицированных кадров. Есть проблемы в этом плане? – Я всегда говорю, что самое сложное – это люди. Ты можешь придумать все что угодно, гениальную идею, ты можешь под эту идею найти деньги, придут работники – и все твои идеи разрушат. К сожалению, тяжело найти человека, который умеет работать и ответственно относится к делу, может быть источником инициативы, а не просто «принеси-подай». К тому же, мы удалены от Пскова на 30 километров: смысл ездить и мучиться, когда в городе везде нужны люди: те же повара, посудомойки. А с местными работать сложно… Люди как люди: сегодня работают, завтра не работают. Тяжело, всему надо обучать, показывать, как делать, чтобы было аккуратно, по принципу «свое делаешь – чужое не ломай». Не умеют люди работать… Но все равно, мы с трудом, но выстраиваем работу. И, в принципе, в основной массе в отзывах слышишь только хорошее.

«Все держится на энтузиазме, желании что-то делать»

– Как планируется развивать «Мальскую долину»? – Сейчас мы развиваем проживание. На данный момент мы можем единомоментно разместить 50 человек, а надо выйти хотя бы на 100, чтобы экономически это было более интересно. Недавно мы запустили два новых дома, сейчас строится еще один большой дом, к осени запустим. Плюс мы постоянно развиваем территорию: добавляются газоны, подсадки деревьев, новые прогулочные зоны, новые тропы. В прошлом году вычистили старую дорогу, которая проходит через дубовую рощу к Мальскому монастырю, все с удовольствием там гуляют.