Неожиданный поворот

На конкурсе «Миссис Псков» Настя завоевала приз спонсорских симпатий. Ее участие в «Модной революции» — подарок от генерального партнера проекта, торгового комплекса «ПИК 60».
— Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! — рассказала Настя. — Я давно наблюдаю за этим проектом. Сейчас нахожусь в некоем «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил мое мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!
Анастасии 25 лет, она замужем, воспитывает двухлетнего сына Матвея. По образованию журналист и культуролог, но сейчас в декретном отпуске. Настя работала тележурналистом у себя на родине, в Николаеве, и в Пскове после переезда. В наш город девушка переехала к мужу-военному. Он и стал инициатором ее участия в конкурсе «Миссис Псков».
— Конкурс — это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это повышение своей самооценки и заряд энергии! — отзывается Настя о конкурсе красоты.
Всем участникам и зрителям конкурса Анастасия запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных. В течение последнего года сразу несколько человек в ближайшем окружении Насти заболели раком. Девушка решила таким образом выразить им свою поддержку. Отрезанную косу Настя отправила в московский благотворительный фонд «Жизнь», там из волос делают парики для больных раком.
— Мой гардероб очень хаотичный, составлен из разрозненных вещей, не объединен общей концепцией, — говорит Настя. — Надеюсь, что советы Елены помогут мне его доработать и я буду выглядеть стильно.
Ну что же, мы отдаем Анастасию в руки стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».
Наша участница — очень красивая девушка. Она энергична, активна, обладает бросающими вызов чертами лица и яркими блестящими глазами. Ее образу в целом хотелось добавить динамики. Для создания динамичного и запоминающегося образа в деловом стиле мы выбрали ансамбль в бежевых тонах. Такой комплект, без сомнений, может стать частью базового гардероба девушки. Нарядным образом стало яркое платье из жаккарда длины миди, которое подчеркнуло женственный силуэт нашей героини. Платье миди показывает наличие у девушки чувства стиля и изысканности. Такой вариант подойдет для романтических прогулок, выходов на торжественное мероприятие или в качестве изделия для особого случая. Для повседневного образа мы выбрали модную куртку из денима и брюки с высокой посадкой. Брюки с завышенной талией подчеркивают женственные изгибы фигуры и создают стильный образ. Особую изюминку добавляет сочетание льняных розовых брюк с расслабленным, остромодным, многоликим денимом.
Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист
У нас получился модный и нежный образ. Такая форма стрижки предполагает много вариантов укладки, в зависимости от времени и повода. Я захотела внести яркий летний нюанс, который очень красиво смотрится. Розовый оттенок потом легко смоется в чистый блонд без неприятных последствий.
Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329,
т.: 610-004; 8-921-211-00-04
Для Анастасии я выбрала в меру яркий макияж в натуральных коричневых и розоватых оттенках, чтобы он гармонично смотрелся с ее новым цветом волос, но не перегружал образ яркими акцентами. Для того чтобы подчеркнуть красивые глаза нашей героини, я сделала растушеванную стрелку, использовав кремовые тени и стойкую подводку. Такой макияж в сочетании с применением накладных ресничек делает взгляд выразительным, не утяжеляя его. В работе с тоном лица мы начали с увлажнения кожи, затем я использовала сияющий праймер (основу), увлажняющий тон и румяна с сатиновым финишем, чтобы придать коже еще большего лоска.
Ольга Новичкова
визажист, Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
Поздравляю Настю — ей достался замечательный приз! Мы поговорили о тех направлениях, которые предлагает шведский бренд: уход за лицом, уход за телом, «Вэлнес» — продукция здоровья, протестировали ароматы, обсудили аксессуары. По просьбе Насти подробно остановились на теме ухода за лицом, и это меня очень обрадовало, так как уход за лицом — одна из моих любимых тем. Провели Digital тестирование кожи с помощью приложения Skin Expert Oriflame и подобрали Насте комплексный уход за лицом от компании «Орифлэйм» инновационной серии NovAge, прошли все четыре этапа ухода за лицом, где формула каждого средства дополняет друг друга. После ухода мы сделали легкий дневной макияж, подобрали декоративную косметику на каждый день. Насте очень понравилось ощущение от ухода и легкие текстуры в косметике. Желаю ей процветания, успеха в достижении целей. Уверена, у нее все получится.
Светлана Пантелеева, эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50
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