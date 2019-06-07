Неожиданный поворот

— Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! — рассказала Настя. — Я давно наблюдаю за этим проектом. Сейчас нахожусь в некоем «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил мое мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!

На конкурсе «Миссис Псков» Настя завоевала приз спонсорских симпатий . Ее участие в «Модной революции» — подарок от генерального партнера проекта, торгового комплекса «ПИК 60».

Анастасии 25 лет, она замужем, воспитывает двухлетнего сына Матвея. По образованию журналист и культуролог, но сейчас в декретном отпуске. Настя работала тележурналистом у себя на родине, в Николаеве, и в Пскове после переезда. В наш город девушка переехала к мужу-военному. Он и стал инициатором ее участия в конкурсе «Миссис Псков».

— Конкурс — это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это повышение своей самооценки и заряд энергии! — отзывается Настя о конкурсе красоты.

Всем участникам и зрителям конкурса Анастасия запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных. В течение последнего года сразу несколько человек в ближайшем окружении Насти заболели раком. Девушка решила таким образом выразить им свою поддержку. Отрезанную косу Настя отправила в московский благотворительный фонд «Жизнь», там из волос делают парики для больных раком.

— Мой гардероб очень хаотичный, составлен из разрозненных вещей, не объединен общей концепцией, — говорит Настя. — Надеюсь, что советы Елены помогут мне его доработать и я буду выглядеть стильно.

Ну что же, мы отдаем Анастасию в руки стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».