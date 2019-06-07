Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Мода

Неожиданный поворот

Сегодня мы ищем новый образ для Анастасии Михайловой из Пскова (ФОТО)

Текст:
Наталья Баранова
7 июня 2019 года, 10:50
Фото: Татьяна Родина
0

На конкурсе «Миссис Псков» Настя завоевала приз спонсорских симпатий. Ее участие в «Модной революции» — подарок от генерального партнера проекта, торгового комплекса «ПИК 60».

— Когда я услышала, что выиграла участие в «Модной революции», очень обрадовалась! — рассказала Настя. — Я давно наблюдаю за этим проектом. Сейчас нахожусь в некоем «переходном» состоянии. Конкурс красоты очень изменил мое мышление и помог настроиться на новую волну. Я хочу раскрыть в себе женщину, подчеркнуть нежность и красоту. И очень надеюсь, что команда профессионалов «Модной революции» поможет мне в этом. Ведь всегда легче идти к новым свершениям с поддержкой, а тем более с такой!

Так выглядела Настя до встречи со стилистами.
Фото Татьяны Родиной.
Анастасии 25 лет, она замужем, воспитывает двухлетнего сына Матвея. По образованию журналист и культуролог, но сейчас в декретном отпуске. Настя работала тележурналистом у себя на родине, в Николаеве, и в Пскове после переезда. В наш город девушка переехала к мужу-военному. Он и стал инициатором ее участия в конкурсе «Миссис Псков».

— Конкурс — это отличный опыт, это новые знакомства, это новые друзья, это повышение своей самооценки и заряд энергии! — отзывается Настя о конкурсе красоты.

Всем участникам и зрителям конкурса Анастасия запомнилась своим необычным творческим номером. Прямо на сцене девушка отрезала косу в поддержку раковых больных. В течение последнего года сразу несколько человек в ближайшем окружении Насти заболели раком. Девушка решила таким образом выразить им свою поддержку. Отрезанную косу Настя отправила в московский благотворительный фонд «Жизнь», там из волос делают парики для больных раком.

— Мой гардероб очень хаотичный, составлен из разрозненных вещей, не объединен общей концепцией, — говорит Настя. — Надеюсь, что советы Елены помогут мне его доработать и я буду выглядеть стильно.

Ну что же, мы отдаем Анастасию в руки стилиста Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».

ЧТО ДЕЛАЛИ

Наша участница — очень красивая девушка. Она энергична, активна, обладает бросающими вызов чертами лица и яркими блестящими глазами. Ее образу в целом хотелось добавить динамики. Для создания динамичного и запоминающегося образа в деловом стиле мы выбрали ансамбль в бежевых тонах. Такой комплект, без сомнений, может стать частью базового гардероба девушки. Нарядным образом стало яркое платье из жаккарда длины миди, которое подчеркнуло женственный силуэт нашей героини. Платье миди показывает наличие у девушки чувства стиля и изысканности. Такой вариант подойдет для романтических прогулок, выходов на торжественное мероприятие или в качестве изделия для особого случая. Для повседневного образа мы выбрали модную куртку из денима и брюки с высокой посадкой. Брюки с завышенной талией подчеркивают женственные изгибы фигуры и создают стильный образ. Особую изюминку добавляет сочетание льняных розовых брюк с расслабленным, остромодным, многоликим денимом.


Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист
Первый образ.
Фото Татьяны Родиной.
Второй образ.
Фото Татьяны Родиной.
Третий образ.
Фото Татьяны Родиной.

У нас получился модный и нежный образ. Такая форма стрижки предполагает много вариантов укладки, в зависимости от времени и повода. Я захотела внести яркий летний нюанс, который очень красиво смотрится. Розовый оттенок потом легко смоется в чистый блонд без неприятных последствий.


Екатерина Дементьева
мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy, Октябрьский пр., 54, 3-й этаж, студия 329,
т.: 610-004; 8-921-211-00-04

Для Анастасии я выбрала в меру яркий макияж в натуральных коричневых и розоватых оттенках, чтобы он гармонично смотрелся с ее новым цветом волос, но не перегружал образ яркими акцентами. Для того чтобы подчеркнуть красивые глаза нашей героини, я сделала растушеванную стрелку, использовав кремовые тени и стойкую подводку. Такой макияж в сочетании с применением накладных ресничек делает взгляд выразительным, не утяжеляя его. В работе с тоном лица мы начали с увлажнения кожи, затем я использовала сияющий праймер (основу), увлажняющий тон и румяна с сатиновым финишем, чтобы придать коже еще большего лоска.


Ольга Новичкова
визажист, Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46

Поздравляю Настю — ей достался замечательный приз! Мы поговорили о тех направлениях, которые предлагает шведский бренд: уход за лицом, уход за телом, «Вэлнес» — продукция здоровья, протестировали ароматы, обсудили аксессуары. По просьбе Насти подробно остановились на теме ухода за лицом, и это меня очень обрадовало, так как уход за лицом — одна из моих любимых тем. Провели Digital тестирование кожи с помощью приложения Skin Expert Oriflame и подобрали Насте комплексный уход за лицом от компании «Орифлэйм» инновационной серии NovAge, прошли все четыре этапа ухода за лицом, где формула каждого средства дополняет друг друга. После ухода мы сделали легкий дневной макияж, подобрали декоративную косметику на каждый день. Насте очень понравилось ощущение от ухода и легкие текстуры в косметике. Желаю ей процветания, успеха в достижении целей. Уверена, у нее все получится.


Светлана Пантелеева, эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50

Косметическое отбеливание — абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она не наносит вреда эмали зубов, винирам и коронкам. За 45 минут отбеливания можно добиться осветления до восемнадцати тонов. Световые пломбы тоже отбеливаются. Процедура производится по американской технологии за счет специального отбеливающего геля и лампы zoom четвертого поколения. Эффект сохраняется в течение полугода. А белоснежная улыбка позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.


Элеонора Симагина, специалист по отбеливанию зубов, студия косметического отбеливания зубов LUX smile, Советская набережная, 6, тел. +7 911 352 74 75

ФОТОРЕПОРТАЖ

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Татьяны Родиной.

Я в шоке! Не ожидала такого исхода. Мне очень нравится. Этот образ Насте идет гораздо больше того, что был раньше. 


Надежда,
участница конкурса «Миссис Псков»

Здорово! Очень стильный образ. Мне нравится. Думаю, у Насти получится его сохранить.


Александр,
муж

Вау! Очень рада за Настю! Отличное преображение!


Татьяна,
участница конкурса «Миссис Псков»

Я в восторге! Очень неожиданный поворот, но именно этот образ отражает мое внутреннее я. И я очень рада, что именно такой меня увидела команда «Модной революции». Спасибо всем огромное!


Настя,
героиня проекта
ЦЕНА ВОПРОСА

Куртка - 3400 рублей.

Футболка - 950 рублей.

Брюки - 2900 рублей.

Рюкзак - 3500 рублей.

Авоська - 700 рублей.

Стрижка и окрашивание - 4900 рублей.

Макияж - 1300 рублей.

Отбеливание зубов - 2490 рублей.

Педикюр - 1100 рублей.

СПРАВКА

Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Модная революция
Совместный проект «Псковской правды» и торгового комплекса «ПИК60». Уже восьмой год с помощью стилистов мы не только создаем новые образы, но и дарим старт в новую жизнь.
Неожиданный поворот
Сегодня мы ищем новый образ для Анастасии Михайловой из Пскова (ФОТО)
Июньской участницей «Модной революции» станет Анастасия Михайлова
На конкурсе «Миссис Псков» девушка отрезала косу прямо на сцене и завоевала приз спонсорских симпатий
Елена Новичкова: Я подобрала новый гардероб, соответствующий статусу героини
Елена Рыжикова: По весеннему свежий и легкий маникюр будет уместен в любой ситуации

Посмотреть весь сюжет

Общество
7 июня 10:58

Наталья Мельникова: Следим за оценками людей

Сколько псковичей получили с мая президентские доплаты, кто получает пенсию по старым правилам и что положено новой категории льготников — предпенсионерам

Общество
5 июня 18:00

Почта нового формата

На улице Труда открылось модернизированное почтовое отделение на 23 тысячи псковичей

Общество
6 июня 09:00

«С удовольствием валялись в сене»

Удивительное письмо пришло в редакцию. Подписали его сразу несколько семей из соседней Ленобласти

7 июня

  • Коллективы из Латвии поставят рекорды на псковской Ганзе
  • Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове
  • Вакансии водителя и старшего пожарного предлагают жителям Псковской области
  • Владимир Путин на ПМЭФ: Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем к сотрудничеству
  • Псковичи старшего возраста стараются избегать тестирование на ВИЧ
  • 25% населения Псковской области протестируют на ВИЧ инфекцию в этом году
  • Состояние двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук улучшилось после лучевой терапии
  • Псковская и Архангельская области будут развивать торгово-экономические и культурные связи
  • Пропавшего дачника уже несколько дней разыскивают в Псковском районе (ФОТО)
  • Россотрудничество поможет привлечь иностранцев на учёбу в Псковскую область
  • Псковского подростка, надругавшегося над маленькими детьми, отправили на лечение
  • Полпред Александр Гуцан попробовал на вкус сбитень, сделанный на травах Пушкиногорья
  • Фотовыставкой и концертом отметят День России в псковском Центре народного творчества
  • Почти 3,5 миллиарда рублей направят на модернизацию энергосистемы Псковской области
  • «Единой России» в Пскове предстоит определиться с новым секретарем городского отделения
  • Балонная почта будет работать в городе на Ловати в день открытия Встречи воздухоплавателей

    • 6 июня

  • Детский инжиниринговый центр откроется в Псковской области в ближайшем будущем
  • Итоги акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подведут в пресс-центре «Псковской правды»
  • Михаил Ведерников назвал долгожданным подписанное соглашение с Транснефтью
  • Крупная молочная ферма появится в Новосокольническом районе
  • Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете
  • Петербургский международный экономический форум стремительно расширяет географию участников
  • Компания Philips поможет улучшить качество медицины в Псковской области
  • Пивоваренная компания «Балтика» примет участие в Ганзейских днях Нового времени
  • Многодетным псковским семьям предоставят скидку на проезд в поезде
  • Выставка альбома с автографами современников Пушкина откроется сегодня в Пскове
  • На открытие выставки деревянных скульптур приглашают псковичей сегодня вечером
  • Псковская делегация участвует в сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста»
  • Более 25 чтецов в Пскове станут участниками конкурса «У каждого в душе своя Россия»
  • Контрафактные сигареты общей стоимостью 10 миллионов рублей изъяли на центральном рынке Пскова

    • Новости

    Культура / Литература
    Светлана Синцова 7 июня 10:53

    Вместе спасём планету

    Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези

    Общество / Жизнь замечательных людей
    5 июня 14:49

    В сотне лучших

    Фотоработы псковского студента оценило жюри престижной всероссийской премии

    Общество / Жизнь замечательных людей
    5 июня 10:13

    Любовь и романтика

    Что читает самая красивая женщина Пскова