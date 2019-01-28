Просторный холл со стойкой информации и гардеробом, светлые одно- и двухместные палаты, в которых хоть танцуй, индивидуальные родильные залы, где рожать можно вместе с мужем, детская реанимация - самая высокотехнологичная в регионе, отделение второго этапа выхаживания новорожденных, где можно лежать с малышом - вот так теперь выглядит псковский роддом.

Построили, но не открыли

На прошлой неделе состоялось неофициальное открытие долгожданного объекта. Сделать это доверили общественности, от которой губернатор Псковской области Михаил Ведерников хотел получить обратную связь, услышать отзывы, предложения, которые позволят окончательно отшлифовать все шероховатости и недочеты.

Красную ленточку решили не перерезать – слишком часто это важное событие откладывалось, не до торжеств.