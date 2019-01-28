Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Родили

Новый Перинатальный центр Пскова приняли перед первыми родами

Текст:
Ольга Нефёдова
28 января 2019 года, 15:28
Фото: Андрей Степанов
0

Просторный холл со стойкой информации и гардеробом, светлые одно- и двухместные палаты, в которых хоть танцуй, индивидуальные родильные залы, где рожать можно вместе с мужем, детская реанимация - самая высокотехнологичная в регионе, отделение второго этапа выхаживания новорожденных, где можно лежать с малышом - вот так теперь выглядит псковский роддом.

Построили, но не открыли

На прошлой неделе состоялось неофициальное открытие долгожданного объекта. Сделать это доверили общественности, от которой губернатор Псковской области Михаил Ведерников хотел получить обратную связь, услышать отзывы, предложения, которые позволят окончательно отшлифовать все шероховатости и недочеты.

Красную ленточку решили не перерезать – слишком часто это важное событие откладывалось, не до торжеств.

Это не просто новые помещения. Это новый смысл демографической политики и новые подходы в родовспоможении.

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора 
Строительство Перинатального центра непросто далось региону. Практически на каждом этапе возникали трудности и проблемы, которые вновь и вновь отодвигали планируемую дату открытия. Ответственные чиновники дневали и ночевали на объекте, но каждый раз находилось что-то, не позволявшее запустить новый роддом. Казалось, все было против того, чтобы современный центр родовспоможения появился в Пскове.

Когда год назад здание достроили, находиться в нем оказалось невозможно. В помещениях обнаружился непонятный и неприятный запах. Возможно, опасный для здоровья будущих малышей и их мам.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

Больше фотографий с открытия перинатального центра смотрите в специальном фоторепортаже.


КСТАТИ

28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. В 16.00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см.

Несмотря на полную готовность центра принимать первых пациентов руководство области отмашку не дало, и объект стоимостью в 2 млрд рублей, который ждали 4 года, укомплектованный новейшим оборудованием, закрыли на неопределенное время.

В воздухе повисло напряжение. Вопросы появлялись один за другим. Откуда взялся запах? Насколько он опасен? Выветрится ли? Не кроется ли причина его появления в некачественных материалах? Кто и на чем решил сэкономить?

В Перинатальный центр приходила одна проверка за другой. Образцы строительных материалов, а также линолеума, подоконников, окон, дверей и даже мебели, посылали в ряд лаборатории, в том числе и петербургских. Все как одна отчитались - химические показатели в пределах нормы. Запах, скорее всего, дала совокупность используемых материалов, которые, как известно, сплошь пластик.

С сентября мы наблюдали резкое снижение выделяемых в воздух загрязняющих веществ. В ноябре - декабре ситуация полностью нормализовалась.

Александр Нестерук, руководитель управления Роспотребнадзора Псковской области 
Ведомство Нестерука отслеживало ситуацию в новом роддоме с декабря 2017 года и только сейчас «с чистой совестью» выдало учреждению положительное санэпидзаключение.

ЦИФРА

110 коек – емкость нового центра.

От ожидания до рождения

Первых пациенток Перинатальный центр принял гораздо раньше. Как только химические показатели вошли в норму, начало работать отделение скрининга, где проводится УЗИ-диагностика беременных.

Весь процесс ожидания, рождения и выхаживания малыша сконцентрирован теперь здесь: уникальное оборудование позволит проводить диагностику беременных женщин на расстоянии, а отделение второго этапа выхаживания сделает возможным проблемных деток больше не переводить в Детскую областную больницу, а наблюдать в стенах роддома вплоть до выписки.

Понимая объемы, мы вели работу по привлечению и подготовке кадров .Спасибо администрации области, которая выделила квартиры для специалистов. Однако дефицит остался. В первую очередь не хватает врачей неонатологов.

Сергей Сукманюк, главный врач центра 
Самое высокотехнологичное - отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь будут выхаживать до 90% малышей с низким и экстремально низким весом — от 500 граммов. Послеродовое отделение рассчитано на 50 коек. Отделение патологии беременных готово принять до 30 пациенток.

В центре высокопрофессиональное оборудование и работает высококвалифицированный медицинский персонал. И мы рассчитываем, что с вводом в эксплуатацию количество родов в областном центре будет увеличиваться.

Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области 
Перед областью стоит серьёзная задача – добиться естественной прибыли населения. До 2017 года в регионе несколько лет подряд принимали примерно по 7 000 родов в год, сейчас эта цифра опустилась до 6 000, 3 500 из которых прошли в прошлом году в Пскове. Сказываться демографический провал в 90-е годы, рожать попросту некому.

Новые стены и современное оборудование – это, безусловно, хорошо, как и обстоятельные слова чиновников. Но вопрос в кадрах и в отношении к пациентам пока никуда не делся. И самая главная оценка – от рожениц – ещё будет выставлена.

Компетентно

С точки зрения демографических задач, это нужное и своевременное строительство. Я уверена, что в новом Перинатальном центре наши женщины захотят рожать детей. Но новые стены - это не только современные и комфортные помещения, высококлассное оборудование, но и новое содержание: профессионализм врачей, квалификация среднего медицинского персонала, отношение к пациентам. Мы рассчитываем, что и это будет соответствовать высшим мировым стандартам.

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области

Когда приходит время рожать, матери находятся в нервозной ситуации, испытывают страхи. Для многих остро стоит вопрос выбора места для родов. Слышала много разных мнений. Наш новый перинатальный центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь современные отделения, квалифицированный медицинский персонал. Всё это будет способствовать увеличению здесь количества родов. А женщинам, имеющим патологию, позволит рожать здоровых деток с учетом наличия необходимого оборудования.

Наталья Тудакова, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов

Если бы такой центр появился в 2009 году, когда у меня родился ребенок, я имела бы больше положительных эмоций и больше возможностей. Здесь все доступно, удобно, не надо просить лишний раз о помощи, потому что в Центр можно попасть беспрепятственно, но остались некоторые шероховатости, над которыми нужно еще поработать. Уверена, что совместными усилиями эти небольшие недостатки будут устранены, и учреждение станет идеальным.

Марина Борисенкова, член общественного совета при Перинатальном центре, депутат Псковского областного Собрания депутатов
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Новый перинатальный
Перинатальный центр строится в Пскове в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности.

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января
  • Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
  • За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
  • Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
  • Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
  • Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
  • Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
  • Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
  • Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
  • Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
  • Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей
  • Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура
  • Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная
  • Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области
  • Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля
  • Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Псковской области

    • 5 февраля

  • Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании
  • Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях
  • Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным
  • Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело
  • В «Единой России» предложили снизить тариф на вывоз мусора за его раздельный сбор
  • Братья Шабановы стали победителями турнира по легкой атлетике «Русская зима»
  • В Госдуме предлагают оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки
  • Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален
  • Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске
  • Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)
  • Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области
  • Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

    • 4 февраля

  • Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области
  • Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды
  • В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

    • Новости

    Экономика / ЖКХ
    Алёна Комарова 4 февраля 13:06

    Неформально

    Как работает новая схема обращения с ТКО, когда закроют мусорный полигон, где новые контейнеры – жители Порхова получили ответы на свои вопросы

    Общество
    1 февраля 15:21

    Мечта на миллион

    Пятнадцатилетняя школьница из Порхова выиграла грант на сыроварню, доильный аппарат и вторую корову – получить его помогла буренка с артистическим прошлым

    Общество
    23 января 10:06

    Прибавит активности

    Невельчане первые в региональном смотре-конкурсе