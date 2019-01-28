Больше фотографий с открытия перинатального центра смотрите в специальном фоторепортаже.
КСТАТИ
Несмотря на полную готовность центра принимать первых пациентов руководство области отмашку не дало, и объект стоимостью в 2 млрд рублей, который ждали 4 года, укомплектованный новейшим оборудованием, закрыли на неопределенное время.
28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. В 16.00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см.
В воздухе повисло напряжение. Вопросы появлялись один за другим. Откуда взялся запах? Насколько он опасен? Выветрится ли? Не кроется ли причина его появления в некачественных материалах? Кто и на чем решил сэкономить?
В Перинатальный центр приходила одна проверка за другой. Образцы строительных материалов, а также линолеума, подоконников, окон, дверей и даже мебели, посылали в ряд лаборатории, в том числе и петербургских. Все как одна отчитались - химические показатели в пределах нормы. Запах, скорее всего, дала совокупность используемых материалов, которые, как известно, сплошь пластик.
С сентября мы наблюдали резкое снижение выделяемых в воздух загрязняющих веществ. В ноябре - декабре ситуация полностью нормализовалась.
Александр Нестерук, руководитель управления Роспотребнадзора Псковской области
ЦИФРА
110 коек – емкость нового центра.
Первых пациенток Перинатальный центр принял гораздо раньше. Как только химические показатели вошли в норму, начало работать отделение скрининга, где проводится УЗИ-диагностика беременных.
Весь процесс ожидания, рождения и выхаживания малыша сконцентрирован теперь здесь: уникальное оборудование позволит проводить диагностику беременных женщин на расстоянии, а отделение второго этапа выхаживания сделает возможным проблемных деток больше не переводить в Детскую областную больницу, а наблюдать в стенах роддома вплоть до выписки.
Понимая объемы, мы вели работу по привлечению и подготовке кадров .Спасибо администрации области, которая выделила квартиры для специалистов. Однако дефицит остался. В первую очередь не хватает врачей неонатологов.
Сергей Сукманюк, главный врач центра
В центре высокопрофессиональное оборудование и работает высококвалифицированный медицинский персонал. И мы рассчитываем, что с вводом в эксплуатацию количество родов в областном центре будет увеличиваться.
Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Перед областью стоит серьёзная задача – добиться естественной прибыли населения. До 2017 года в регионе несколько лет подряд принимали примерно по 7 000 родов в год, сейчас эта цифра опустилась до 6 000, 3 500 из которых прошли в прошлом году в Пскове. Сказываться демографический провал в 90-е годы, рожать попросту некому.
Новые стены и современное оборудование – это, безусловно, хорошо, как и обстоятельные слова чиновников. Но вопрос в кадрах и в отношении к пациентам пока никуда не делся. И самая главная оценка – от рожениц – ещё будет выставлена.
С точки зрения демографических задач, это нужное и своевременное строительство. Я уверена, что в новом Перинатальном центре наши женщины захотят рожать детей. Но новые стены - это не только современные и комфортные помещения, высококлассное оборудование, но и новое содержание: профессионализм врачей, квалификация среднего медицинского персонала, отношение к пациентам. Мы рассчитываем, что и это будет соответствовать высшим мировым стандартам.
Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области
Когда приходит время рожать, матери находятся в нервозной ситуации, испытывают страхи. Для многих остро стоит вопрос выбора места для родов. Слышала много разных мнений. Наш новый перинатальный центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь современные отделения, квалифицированный медицинский персонал. Всё это будет способствовать увеличению здесь количества родов. А женщинам, имеющим патологию, позволит рожать здоровых деток с учетом наличия необходимого оборудования.
Наталья Тудакова, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов
Если бы такой центр появился в 2009 году, когда у меня родился ребенок, я имела бы больше положительных эмоций и больше возможностей. Здесь все доступно, удобно, не надо просить лишний раз о помощи, потому что в Центр можно попасть беспрепятственно, но остались некоторые шероховатости, над которыми нужно еще поработать. Уверена, что совместными усилиями эти небольшие недостатки будут устранены, и учреждение станет идеальным.
Марина Борисенкова, член общественного совета при Перинатальном центре, депутат Псковского областного Собрания депутатов