Девочка родилась первой в новом перинатальном центре Пскова

28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. В 16.00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для ее мамы, псковички, роды стали вторыми, рассказал главный врач центра Сергей Сукманюк.

«Все прошло хорошо, мама и малышка чувствуют себя отлично», - добавил главврач.

Руководитель медучреждения также сообщил, что в настоящее время в предродовом отделении находится еще одна женщина. Ей тоже предстоят вторые роды.

Ранее сообщалось, что новое здание Перинатального центра открылось после новогодних каникул. Врачи начали вести прием беременных для проведения скрининга и УЗИ-диагностики. На 28 января после 13.00 был запланирован прием первых родов.

Строительство Перинатального центра в Пскове постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика и уже в марте 2018 года его строительство было завершено.