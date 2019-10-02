Псковичи собирают макулатуру

В области и стар и млад собирает макулатуру: ведь с 18 сентября по 7 октября как раз проходит экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Призы настолько интересные, что люди всерьез включились в гонку и готовы побороться. Так, нам в редакцию позвонила Татьяна Борисовна Голубева из Идрицы Себежского района, чтобы узнать, как заказать машину на вывоз макулатуры, и поделилась впечатлениями:

— Мы уже собрали 600 килограммов макулатуры! У нас при библиотеке есть клуб «Беседа», куда входят все активные жители поселка. Вот мы собрались, поговорили и решили, что очень хотим выиграть аллею редких деревьев, чтобы посадить их у себя в поселке. Поэтому все жители активно собирают макулатуру!

Как заметила Татьяна Борисовна, клуб «Беседа» уже года два собирал макулатуру, да все не было куда вывезти:

— Купила вашу газету и узнала про экомарафон! Что мы можем и от макулатуры избавиться, так еще и поселок озеленить, если получится выиграть! Конечно же, мы решили участвовать. У нас в поселке есть три точки для сбора макулатуры: и библиотека участвует, и местные жители приносят ненужные журналы, старые книги — каждый свою лепту внес. Со дня на день ждем, когда машина приедет и заберет все.