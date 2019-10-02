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Общество / Экология

Псковичи собирают макулатуру

Специальный марафон вызвал небывалый ажиотаж

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Мария Соколова
2 октября 2019 года, 15:11
Фото: Фото Екатерины Лавреновой
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В области и стар и млад собирает макулатуру: ведь с 18 сентября по 7 октября как раз проходит экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Призы настолько интересные, что люди всерьез включились в гонку и готовы побороться. Так, нам в редакцию позвонила Татьяна Борисовна Голубева из Идрицы Себежского района, чтобы узнать, как заказать машину на вывоз макулатуры, и поделилась впечатлениями:

— Мы уже собрали 600 килограммов макулатуры! У нас при библиотеке есть клуб «Беседа», куда входят все активные жители поселка. Вот мы собрались, поговорили и решили, что очень хотим выиграть аллею редких деревьев, чтобы посадить их у себя в поселке. Поэтому все жители активно собирают макулатуру!

Как заметила Татьяна Борисовна, клуб «Беседа» уже года два собирал макулатуру, да все не было куда вывезти:

— Купила вашу газету и узнала про экомарафон! Что мы можем и от макулатуры избавиться, так еще и поселок озеленить, если получится выиграть! Конечно же, мы решили участвовать. У нас в поселке есть три точки для сбора макулатуры: и библиотека участвует, и местные жители приносят ненужные журналы, старые книги — каждый свою лепту внес. Со дня на день ждем, когда машина приедет и заберет все.

Псковичи собирают макулатуру
Вы ещё можете успеть тоже спасти не одно дерево!
Фото Екатерины Лавреновой.
Псковичи собирают макулатуру
Вы ещё можете успеть тоже спасти не одно дерево!
Фото Екатерины Лавреновой.
Кстати, активные завсегдатаи клуба не только макулатуру собирают, но и в целом наводят порядок в поселке: мусор убирают, сажают клумбы с цветами, наводят порядок своими силами. Сейчас, например, убирают территорию вокруг памятника Евгению Михайлову.

Школьники тоже активно взялись за дело. Например, в Новоржеве школа собрала 1800 килограммов бумажного вторсырья! Об этом «Псковской правде» рассказала классный руководитель 5 «А» класса Екатерина Лавренова:

Псковичи собирают макулатуру
5 «А» класс Новоржевской школы собрал 118 кг макулатуры.
Фото Екатерины Лавреновой.
— О том, что есть такая акция, нам рассказали в школе и предложили поучаствовать. Мы с ребятами решили, что важно участвовать в такой акции: и лишний мусор уберем, который копится, и, самое главное, спасем живые деревья. Макулатуру стали собирать все классы с пятых по одиннадцатые, и деревенские школы присоединись: в Дубровах, Жадрицах, Выборе. Мои пятиклассники собрали 118 килограммов! Приносили в основном исписанные тетради, газеты, книг было немного. Но я слышала, что другие классы собирали и по 130, и по 200 килограммов макулатуры.

Как заметила собеседница, надо не просто собрать, но и правильно «оформить» весь бумажный мусор: не должно быть скрепок, обложек, только аккуратно сложенные стопочки, перевязанные веревкой. В четверг, 26 сентября, машина уже забрала аккуратные стопочки. 

КСТАТИ

Участники идрицкого клуба «Беседа» собрали 1411 килограмм макулатуры.

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