Меняю глянец на телескоп

Псковская область впервые присоединилась к всероссийскому марафону, участники которого спасают леса, разгружают свалки и получают призы.

В Псковской области с 18 сентября по 7 октября пройдет экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Присоединиться могут школы, общественники, предприятия и просто объединившиеся в экологическом порыве жители области. Машина за бумагой приедет в каждый район, важно собрать в одном месте не менее 300 кг вторсырья. Это довольно просто, если учесть, что один глянцевый журнал весит от килограмма до полутора.

Такую акцию по всей стране проводят дважды в год с 2015 года, в наш регион машины сборщиков макулатуры заглянут впервые.

Одно дерево удастся спаси при сдаче 60 кг макулатуры – его не вырубят, чтобы произвести бумагу, так как в дело пойдет вторсырье.