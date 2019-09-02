Меняю глянец на телескоп

Псковская область впервые присоединилась к всероссийскому марафону, участники которого спасают леса, разгружают свалки и получают призы.
В Псковской области с 18 сентября по 7 октября пройдет экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Присоединиться могут школы, общественники, предприятия и просто объединившиеся в экологическом порыве жители области. Машина за бумагой приедет в каждый район, важно собрать в одном месте не менее 300 кг вторсырья. Это довольно просто, если учесть, что один глянцевый журнал весит от килограмма до полутора.
Такую акцию по всей стране проводят дважды в год с 2015 года, в наш регион машины сборщиков макулатуры заглянут впервые.
Одно дерево удастся спаси при сдаче 60 кг макулатуры – его не вырубят, чтобы произвести бумагу, так как в дело пойдет вторсырье.
КСТАТИ
Сдавать макулатуру призывают не просто так. Это будет соревнование. Всей Псковской области нужно собрать 100 тонн. Жители региона не только спасут целый лес - 1667 деревьев – но и получат призы. Они достанутся трем самым активным муниципалитетам. За первое место на выбор аллея из 10 саженцев редких пород деревьев, или пополнение библиотечного фонда, или телескоп. За второе место кинолекция на тему экологии, или пополнение библиотечного фонда, или цифровой микроскоп. За третье место вручат уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), или пополнят библиотечный фонд, или подарят конструктор Lego technic.
Подать заявку на вывоз макулатуры можно на этом сайте.
- Сто тонн - вполне достижимая цифра, - считает руководитель проекта Сергей Скоробогатов, с которым связалась «Псковская правда».
Он привел расчеты на примере города Острова с населением в 20 000 человек.
Согласно статистике, один человек производит в среднем один килограмм мусора в день. Морфология мусора сейчас такова, что в нем не менее 10 % - это макулатура, вторсырье, которое можно переработать в новую бумагу.
Сергей Скоробогатов, руководитель проектаПо расчетам Сергея получилось, что только в одном Острове ежемесячно на свалку отправляется 60 тонн макулатуры.
Машины по специальному графику (точные даты опубликованы на сайте «Псковской правды») заедут в каждый район, чтобы собрать бумагу и отправить ее на перерабатывающий завод. Организаторы акции рассчитывают, что она будет способствовать воспитанию ответственного потребления, проявлению активной гражданской позиции, сохранению окружающей среды для последующих поколений.
Среда, 18 сентября - Невельский и Усвятский районы.
Четверг, 19 сентября - Великолукский и Куньинский районы.
Пятница, 20 сентября - Локнянский, Новосокольнический и Пустошкинский районы.
Суббота, 21 сентября - Выходной.
Воскресенье, 22 сентября - Выходной.
Понедельник, 23 сентября, - Резервный день.
Вторник, 24 сентября - Себежский и Красногородский районы.
Среда, 25 сентября - Опочецкий и Пушкиногорский районы.
Четверг, 26 сентября, Бежаницкий, Новоржевский и Дедовичский районы.
Пятница, 27 сентября - Пыталовский, Палкинский и Печорский районы.
Суббота, 28 сентября - Выходной.
Воскресенье, 29 сентября - Выходной.
Понедельник, 30 сентября - Резервный день.
Вторник, 1 октября - Островский и Порховский районы.
Среда, 2 октября - Псковский район и Пскова.
Четверг, 3 октября - Струго-Красненский, Плюсский и Гдовский районы.
Пятница, 4 октября - Резервный день.
Понедельник, 7 октября - Резервный день.