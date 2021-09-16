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Общество

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ

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Алексей Кедров
16 сентября 2021 года, 13:09
Фото: Арсений Тимашов
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16 сентября в Псковском государственном университете начал работу Международный научно-просветительский форум «Россия-Германия в образовательном, научном и культурном диалоге». Мероприятие проходит в рамках Года Германии в России в 2020/2021 годах. Его участниками стали ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени, а также их коллеги из Германии, которые участвуют в диалоге в online-формате.

Наводить мосты

Фото Арсения Тимашова

Открыла форум проректор по научной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. Приветствуя участников мероприятия она отметила важность сохранения и развития добрососедских и партнерских отношений между странами.

- Наша цель - сделать Германию ближе для людей в России. Мероприятия форума направлены на развитие диалога, обменов и встреч между немцами и русскими и призваны навести мосты для дальнейшего плодотворного сотрудничества, - сказала проректор ПсковГУ.

Наводить мосты

Фото Арсения Тимашова

Псковский государственный университет на протяжении долгого времени сохраняет партнерские отношения с университетами ФРГ, а ученые из Пскова активно участвуют в совместных исследованиях, направленных на изучении истории, культуры и языка Германии.

Ольга Серова также напомнила, что Германию и Россию связывает многовековое общее прошлое, которое дало опыт решения сложных проблем, и выразила надежду, что международная встреча будет способствовать популяризации истории, культуры Германии, немецкого языка среди молодежи Псковской области и её жителей.

Наводить мосты

Фото Арсения Тимашова

На форуме работают три трека. Научный трек включает в себя семинар «Диалог России и Германии: история и современность» и круглый стол «Российско-германское сотрудничество в сфере образования: интеграция и интернационализация». В рамках образовательного трека состоится просветительская лекция «Россия и Германия: национальная и культурная идентичность» и образовательным квестом «Made in Germany», а в рамках молодежного — пройдут урок немецкого языка для детей «По дорогам сказок братьев Гримм», исторический квест «Немецкий «след» в мировой культуре» и конкурс плакатов «Слоган для рекламы немецкого бренда». По результатам работы научного трека форума планируется издание сборника статей и материалов, индексируемого в РИНЦ и CrossRef (статьям издания будут присвоены DOI).

По мнению участников форума, мероприятие имеет имеет важное значение в становлении более тесных отношений между Россией и Германией в формате «народной дипломатии», в формате диалога представителей науки и культуры.

Наводить мосты

Фото Арсения Тимашова

- Псков еще в старину являлся торговыми воротами русских княжеств с Европой, поэтому «весьма символично, что форум проходит здесь. Но, прежде всего, основное значение этого мероприятия, как мне видится, — это углубление контактов и интенсификация российско-германского диалога как раз в сфере образования, науки, культуры — тех областей, которые, к счастью, в меньшей степени подвержены каким-либо политическим перипетиям, и могут послужить мостами к взаимопониманию между нашими народами, - отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований отдела страновых исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Наводить мосты

Фото Арсения Тимашова

- Наши страны объединяет взаимный интерес к истории, науке, культуре. Сегодняшний форум, проходящий в Год Германии в России, участниками которого мы являемся, нацелен на то, чтобы восполнить определенные пробелы в культуре, в истории, во взаимоотношениях наших стран. И я надеюсь, это нам сегодня удастся, - подчеркнула старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Таисия Демичева.

ПОДРОБНОСТИ

Партнерами форума являются общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества. 

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