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​17 некоммерческих организаций Псковской области станут получателями президентских грантов

22 Ноября 2017 - 18:59
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Подведены итоги конкурса на получение президентских грантов. Среди победителей - 7 НКО из Псковской области. Итоги конкурса опубликованы на сайте Президентские гранты. 

Псковские некоммерческие организации на реализацию своих проектов получат от 300 тысяч до 4 млн рублей, в общей сложности - более 33,2 млн рублей.

В частности, победителями стали региональное отделение Российского детского фонда, "Зеленый крест", "Детская деревня-SOS Псков", Центр молодежного инновационного творчества "Юный техник", региональное отделение "Волонтеров Победы", Студенческое правительство Пскова, межрегиональное движение "Убитые дороги", региональное отделение "Красного креста", "Общество истории и культуры Островского уезда", военно-патриотический клуб "Патриот", общественная организация "Псковские барды" и другие.

Количество победителей от Псковской области и объем получаемых НКО средств в этом году беспрецедентны.
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