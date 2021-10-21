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Общество / Здоровье

Запрет на проведение массовых мероприятий в Псковской области продлен до 7 ноября

21 октября 2021 года, 22:13

До 7 ноября в Псковской области продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Запрет не распространяется на религиозные мероприятия, а также на профессиональные и официальные спортивные соревнования, которые включены в календарный план. Целью данных соревнований должно являться формирование спортивных сборных команд Псковской области на 2022 год или отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается деятельность ряда организаций культуры, а также вводится система QR-кодов. С 25 октября вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров и организаций досуга и развлечений, в том числе общепита без сопровождения родителей. Кроме того, с 25 октября в детских садах организуются дежурные группы, псковские студенты уходят на дистанционный режим обучения, а в школах начинаются осенние каникулы.

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