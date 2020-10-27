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Политика / Власть

Псковская область получит 30 млн рублей на обновление музыкальных инструментов

27 октября 2020 года, 14:41

В течение двух лет Псковская область получит 30 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов в рамках нацпроекта «Культура». Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 27 октября.

«Это очень серьезное и нужное мероприятие, потому что мы знаем, что парк музыкальных инструментов в наших школах искусств, в музыкальных школах действительно имеет очень серьезный износ», – поделилась председатель комитета. Она отметила, что прошлом году Псковская область уже получила 15 миллионов рублей. На эти средства частично укомплектовали колледж искусств и музыкальные школы.

В целом, финансирование Псковской области из федерального бюджета по национальному проекту «Культура» увеличилось в два раза, отметила Жанна Малышева. «Если в прошлом году у нас по нацпроекту «Культура» было выделено из средств федерального бюджета порядка 43 миллионов, то в этом году мы удвоили наш результат – 86 миллионов выделено по данному направлению», – подчеркнула гостья эфира. По ее словам, дополнительные средства привлекаются в регион благодаря активному участию во всех конкурсных мероприятиях министерства культуры в рамках национального проекта.

Жанна Малышева рассказала, что средства будут направлены на улучшение материально-технической базы: ремонт районных и сельских домов культуры.

Кроме того, в ближайшие два года в регион поступят 24 автоклуба. «Самая главная проблема, которая обозначалась работниками культуры, — это отсутствие транспорта, – рассказала Жанна Малышева. – У нас очень много населенных пунктов, где неэффективно содержать, например, полноценный Дом культуры, его отапливать, содержать единицы, если населения там проживает порядка нескольких десятков».

В 2020 году уже приобрели 8 автоклубов на базе автомобиля «Газель», которые имеют 15 посадочных мест и автономную систему питания. Для покупки остальных 24 было выделено 108 млн рублей, которые поступят во все муниципалитеты на протяжении трех лет. Их планируют сделать на базе автобуса ПАЗ. «Мы выступили с такой инициативой – стать пилотным регионом по разработке автоклуба на базе автобуса ПАЗ», - рассказала Малышева.

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