Песнями, танцами и фотовыставкой отметят в Пскове День народного единства

В понедельник, 4 ноября, в России отмечают один из важных государственных праздников – День народного единства. В Псковской области в этот день пройдут более 300 разнообразных мероприятий.

Центр народного творчества приглашает псковичей и гостей города на концерт «Песня не знает границ!», который состоится в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) в 17.00. Участниками концерта станут более 100 человек. Вход свободный.

Со сцены прозвучат патриотические и популярные песни на разных языках. Также перед зрителями предстанет колоритное дефиле в национальном русском костюме из коллекции «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Её автором является преподаватель Псковского политехнического колледжа Людмила Яковлева.

Праздничную программу откроет выступление заслуженной артистки России Марины Курчавовой в сопровождении Театра танца «Русские узоры». Финальной песней станет «Калинка» в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа.

Перед началом концерта в Доме офицеров с 14.00 развернётся выставка национального костюма. Желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах.

В Центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10) в тот же день в 12.00 откроется областная фотовыставка «Национальный колорит в самодеятельном художественном творчестве», приуроченная ко Дню народного единства.