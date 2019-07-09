Мы идем к вам

Актуальные вопросы здравоохранения не уместились в рамки «парламентского» часа. Два часа в областном Собрании на заключительной в этом сезоне сессии 4 июля отвечала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Кадровый вопрос

– На протяжении многих лет Псковская область остается дефицитным регионом по обеспеченности врачами, – напомнила Марина Гаращенко.

По ее словам, несмотря на всевозможные меры поддержки, отток врачебных кадров высок. Причины: низкое экономическое положение региона по сравнению с соседними территориями и слабый социальный пакет, который предоставляют медработникам.

В государственной системе здравоохранения Псковской области сейчас работают 12 тысяч человек, из них 1723 – врачи и 5268 – медицинский персонал. Также отмечается «старение» медицинских кадров. Благодаря совместной работе администрации области и Минздрава России увеличено количество мест для Псковской области на целевое обучение в медицинские образовательные организации высшего образования с 49 мест в 2013 году до 124 мест в 2018 году.

– В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента, – уточнила председатель комитета. – Обучая наших студентов, мы рассчитываем в идеале на стопроцентное возращение.

Также на работу в Псковскую область приглашают специалистов из других регионов. В этом году в регион прибыло 67 медицинских работников – 11 врачей и 56 медицинских работников из Санкт-Петербурга, Мурманской, Омской области, Карелии, Беларуси, Таджикистана.

Еще один способ решения кадровой проблемы – увеличить выплаты по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Марина Гаращенко предложила предусмотреть субсидирование системы здравоохранения области из средств федерального бюджета в части «льготной ипотеки» для врачей первичного звена и узких специалистов, а из средств областного бюджета – на выплату ежемесячных доплат в размере 20 тысяч рублей врачам первичного звена.

– Сегодня мы не просим человека искать врача. Сегодня мы должны пойти к нему! – уверена Марина Гаращенко.

По ее словам, сейчас в первую очередь внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи. В области будут построены дополнительные ФАПы, будут активно развиваться мобильные службы.

Либо сломано, либо некому

Целый блок вопросов касался новейшего медицинского оборудования, поступающего в рамках нацпроекта. Депутат Петр Алексеенко поинтересовался, почему врачи отправляют пациентов на обследования в платные учреждения.

– Есть определенные проблемы с направлением пациентов на МРТ. Но в рамках нацпроекта, когда оборудование будет поставлено, эта услуга будет доступна, – уверена Марина Гаращенко. – Мы сегодня можем направлять пациента в частную медицинскую организацию, но он идет туда по системе обязательного медицинского страхования, то есть для человека это бесплатно. Пациент не должен там платить деньги, если у этой медицинской организации с государственной организацией подписан договор на оказание этих услуг.

– А вы в курсе, что мы получаем новое оборудование, а оно выходит из строя? Я – руководитель футбольной школы. МРТ, КТ каждый месяц делаем по нескольку раз. В наших учреждениях либо оно сломано, либо некому читать. А в частной клинике не ломается, – посетовал депутат Алексей Севастьянов.

Марина Гаращенко заверила, что на ремонт того оборудования, которое находится в сети, всегда закладывается финансирование. Но есть аппараты, которые несколько лет ремонтируются, и такие случаи были.

– Сегодня мы находимся в рамках жесткого контроля по неиспользованному или неработающему оборудованию. Нас контролирует Росздравнадзор. И на сегодняшний день таких сложных проблем у нас в сети нет. Что касается спортсменов, то у нас работает физкультурно-оздоровительный диспансер.

Поликлиника переедет в роддом

Еще один актуальный вопрос поднял спикер регионального парламента Александр Котов: – Каким образом все-таки предполагается решить вопрос с поликлиникой на Завеличье?

Марина Гаращенко сообщила, что псковская городская поликлиника переедет в бывшее здание роддома.

– Мы постоянно этим вопросом занимаемся. Что меня тревожило – это техническое состояние здания, где ранее располагался перинатальный центр. Годы идут, здание не новое, меняются технологии и требования к размещению амбулаторно-поликлинических служб. Сегодня поликлиника должна быть размешена в новой модели медицинской организации, которая представлена в рамках национального проекта. Необходимы расширенные пространства, комфортные для посещения, с зонами отдыха, с рекреациями, входными группами.

Она сообщила, что уже посчитаны затраты на реконструкцию, так как часть здания требует капитальных ремонтных работ.

– Да, мы готовы передать его поликлинике, – подтвердила она. По ее словам, в обновленном здании будут организованы такие службы, как, например, центр амбулаторной онкологической помощи.