Губернатору на мобильный

Два рыбозавода и парк-отель появятся в Псковской области. «Псковская правда» узнала подробности проектов и выяснила суммы, которые инвесторы вложат в экономику региона. Счет идет на сотни миллионов рублей. А еще экономические возможности региона представят гостям Ганзы и будут искать инвесторов для возрождения льноводства. В ближайшие годы в нашей области реализуют сразу два крупных инвестпроекта. Речь идет о строительстве рыбозавода в Гдовском районе и о выращивании форели на озере Велье в Опочецком районе. Второй проект предполагает строительство парк-отеля в Пушкиногорском районе.

20 ТОНН ИКРЫ

Проекты представили 6 августа на совете по инвестициям, который прошел в администрации Псковской области. Построить рыбозавод в Гдовском районе обещают к 2021 году. Хозяйство позволит воспроизводить ценные породы осетровых и лососевых рыб, продавать мальков щуки и сига для разведения у нас и в соседних областях. Также проект предполагает инкубацию и дальнейшее выращивание судака, что в принципе очень сложно делать в искусственных условиях. По словам инвестора Марины Олиной, на заводе будут использовать экологически чистые системы очистки – механические, бактериологические, биологические, так что вредных отбросов не предвидится. Подобные заводы уже построили в Белоруссии и Смоленской области. Компания «Галактика-О» планирует инвестировать 150 млн рублей в строительство рыбозавода в Гдовском районе. Примерно половина — собственные средства, остальное — заемные. Кроме того, «Галактика-О» намерена вложить 205 млн рублей собственных и привлеченных средств в выращивание радужной форели на озере Велье в Опочецком районе. В итоге планируют получать в год до 500 тонн рыбы и 20 тонн красной икры. На предприятии откроют более 50 рабочих мест. По словам инвесторов, сейчас они испытывают сложности с отведением земель. Врио губернатора Михаил Ведерников пообещал оказать всяческое содействие и максимально ускорить этот процесс.

3 ЗВЕЗДЫ

В 12 км от Пушкинских Гор, в деревне Креневка, планируют построить загородный трехзвездочный отель с зоной отдыха. Инвесторы обещают максимально сохранить ландшафт территории и использовать экологически чистые источники энергии. Проектная документация уже готова, сейчас ведут работы по расчистке пруда. Весь проект рассчитан на три очереди. Вторая очередь предполагает строительство коттеджей в лесной зоне и второй корпус гостиницы. Обещают также парк с фонтанами, лодочную станцию и веревочный парк. В холодное время года здесь можно будет заниматься зимними видами спорта – горка с подъемником тоже часть проекта. Инвесторы попросили у администрации области помощи в асфальтировании и ремонте подъездных дорог и ремонте моста через Сороть. Также им нужны дополнительные электрические мощности. Михаил Ведерников поручил признать проект стратегическим и найти финансовые средства на решение проблем.

КСТАТИ С 2011 по 2018 год в Псковскую область удалось привлечь 4,69 млрд рублей. 16 проектов реализовали, 10 реализуют сейчас.

СКАЧОК НА 47 ПОЗИЦИЙ

Псковская область поднялась в национальном рейтинге инвестиционного климата на 47 пунктов. В 2016 году Псковская область была на 83-й позиции, сейчас находится на 36-й. По итогам прошлого года впервые с 2013 года был зафиксирован рост инвестиций в основной капитал — сразу на 6 %. — Я считаю, что эти тенденции мы должны поддерживать и дальше всеми доступными способами, снижать административные барьеры, сокращать сроки документооборота, поддерживать активные контакты с соседними регионами и странами, — сказал Михаил Ведерников. — Это те направления, которые на деле доказывают свою эффективность. Дальнейшее развитие области Михаил Ведерников связывает также с поиском потенциальных инвесторов, особенно тех, кто готов поддерживать действующие в регионе проекты. К примеру, если найдутся туроператоры, готовые возить к нам туристов, используя запущенный на днях поезд «Ласточка», сеть маршрутов поезда может увеличиться. Поезд сможет ходить из Пскова до Великого Новгорода и из Санкт-Петербурга до Карелии. Стоит также использовать и положительный опыт соседей. В Смоленской области стартовало первое в современной России строительство льноперерабатывающего завода. В советское время на территории Псковской области тоже активно выращивали лен, и его качество было на высоком уровне. — Нам стоит заняться поиском инвесторов для выращивания льна, — сказал Михаил Ведерников. — Рассмотреть и земельные участки, и мощности на нашей территории. Михаил Ведерников также поручил подготовить пакеты по всем видам деятельности, которые можно будет презентовать гостям из Европы, которые приедут к нам через год на Ганзейские дни. По словам Михаила Ведерникова, возможность уникальная — можно будет представить экономические возможности региона перед широкой аудиторией и к шансу нужно подойти со всей ответственностью. — У нас есть все необходимое для успеха, однако пока инвесторы в очередь к нам не стоят, — сказал Михаил Ведерников. — Если к нам обращаются, совершенно недопустимо по два года подбирать земельные участки. Люди уходят в другие регионы, где им предлагают более привлекательные условия. Я готов каждому инвестору дать свой мобильный телефон. Если мне поступят жалобы, буду судить о профессиональной компетентности своих подчиненных.