На передовой (ВИДЕО)

В условиях эпидемии коронавируса этот предмет гигиены оказался гораздо важнее и востребованнее стильной мужской тройки или модного пальто.

Чтобы псковичи чувствовали себя защищенными и не страдали из-за дефицита масок, на их производстве сейчас трудятся около трехсот закройщиков и швей. Это примерно 30% действующих сотрудников фабрики.

Производство начали в прошлую среду. Закупили трехслойную ткань спамбонд и комплектующие.

Наталья Шурухо работает на «Славянке» уже двадцать восемь лет. Ее специальность «швея-резерв»: это универсальный мастер, который может выполнить практически любую операцию. И снова Наталья Шурухо оказалась на передовой.

Сначала немного растерялась, но буквально через день все стало на свои места.Ткань немного своеобразная для наших машин, - рассказывает Наталья Шурухо.

Благо, на «Славянке» оборудование менять не пришлось.

Шить маски опытной швее неожиданно понравилось. Новая работа приятно разнообразила профессиональную жизнь.

Главное, что без работы не остались в это сложное время, так еще и пользу приносим, - продолжает она. - Я очень рада, что могу помочь нашей области.

За восьмичасовую смену Наталья шьет 220 масок. Закройщики тоже потрудились на славу и уже подготовили 400 тысяч заготовок.

Сама Наталья Шурухо работает в маске собственного производства, как и ее коллеги. С безопасностью на «Славянке» строго. Специально купили тепловизор, чтобы перед началом смены измерять сотрудникам температуру. Несколько раз в день в цехах протирают дезинфицирующим составом все поверхности. И, безусловно, маска — сейчас непременный атрибут рабочей одежды.

У нас свой имидж, у масок черные резиночки, - улыбается Наталья Михайловна. - Увидим такую в городе, будем знать, - наша!