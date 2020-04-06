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Экономика

На передовой (ВИДЕО)

На фабрике «Славянка» срочно перепрофилировали производство: теперь вместо мужской одежды в одном из цехов шьют медицинские маски.

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Наталья Баранова
6 апреля 2020 года, 18:31
Фото: Андрей Степанов
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В условиях эпидемии коронавируса этот предмет гигиены оказался гораздо важнее и востребованнее стильной мужской тройки или модного пальто.

Чтобы псковичи чувствовали себя защищенными и не страдали из-за дефицита масок, на их производстве сейчас трудятся около трехсот закройщиков и швей. Это примерно 30% действующих сотрудников фабрики.

Производство начали в прошлую среду. Закупили трехслойную ткань спамбонд и комплектующие.

Наталья Шурухо работает на «Славянке» уже двадцать восемь лет. Ее специальность «швея-резерв»: это универсальный мастер, который может выполнить практически любую операцию. И снова Наталья Шурухо оказалась на передовой.

Сначала немного растерялась, но буквально через день все стало на свои места.Ткань немного своеобразная для наших машин, - рассказывает Наталья Шурухо.

Благо, на «Славянке» оборудование менять не пришлось.

Шить маски опытной швее неожиданно понравилось. Новая работа приятно разнообразила профессиональную жизнь.

Главное, что без работы не остались в это сложное время, так еще и пользу приносим, - продолжает она. - Я очень рада, что могу помочь нашей области.

За восьмичасовую смену Наталья шьет 220 масок. Закройщики тоже потрудились на славу и уже подготовили 400 тысяч заготовок.

Сама Наталья Шурухо работает в маске собственного производства, как и ее коллеги. С безопасностью на «Славянке» строго. Специально купили тепловизор, чтобы перед началом смены измерять сотрудникам температуру. Несколько раз в день в цехах протирают дезинфицирующим составом все поверхности. И, безусловно, маска — сейчас непременный атрибут рабочей одежды.

У нас свой имидж, у масок черные резиночки, - улыбается Наталья Михайловна. - Увидим такую в городе, будем знать, - наша!

На передовой (ВИДЕО)
У наших масок черные резиночки
Фото Андрей Степанов

Сейчас Наталья Шурухо — единственная в семье, кто ходит на работу. Старшая дочь живет в Новгороде, младшая, одиннадцатиклассница, ждет маму дома. Муж-таксист сейчас тоже пока не работает.

Сначала муж переживал, говорил: ходишь на работу - вдруг что подцепишь, - продолжает Наталья Шурухо. - А сейчас хвалит. Говорит: молодец, нужное дело делаешь.

Производство еще не набрало полную силу, мы только разгоняемся, - говорит главный технолог фабрики «Славянка» Елена Максимова. - Никто, конечно, к такому не готовился, но мы быстро среагировали и закупили необходимое сырье.

- Это для нас новая работа, людям приходится осваивать новые операции, - рассказывала в конце прошлой недели в интервью корреспонденту «Псковской правды» генеральный директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова. - В четверг начали шить маски, но пока сложно сказать, когда будет готова первая партия.

Также «Псковская правда» рассказывала, что шить медицинские маски на прошлой неделе начали в швейном цеху Новосокольнического райпо. К производству медицинских масок готовы приступить и на «Псков-Полимере».

Фоторепортаж, как шьют маски на фабрике, можно посмотреть здесь.


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