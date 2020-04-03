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Экономика

«Все для фронта, все для победы»

Несколько предприятий Псковской области начали шить медицинские маски

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Наталья Баранова
3 апреля 2020 года, 16:54
Фото: Фото газета "Новосокольнический край"
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Швейные цеха срочно переформатировали под выпуск новой продукции. На фабрике «Славянка», где раньше шили мужские костюмы, осваивают новый вид производства. Вместо спецодежды в Новосокольническом райпо и резиновых сапог на «Псков-Полимере» теперь также выпускают средства индивидуальной защиты.

На безопасность псковичей работают даже заключенные в колониях.

На этой неделе в аптеки Псковской области поступили медицинские маски, проблема острого дефицита уже снята. И теперь можно не беспокоиться за перебои с поставками, у нас открылись сразу несколько своих производств.

Восемь человек в швейном цеху Новосокольнического райпо шьют за смену примерно 800 масок. Приступили в конце прошлой недели, работают без выходных, благо оборудование менять не пришлось.

-Наши маски восьмислойные, их можно постирать и прогладить, - рассказывает директор предприятия Юрий Евсеев. - Заказывают маски наши коллеги из других райпо, из хозяйств, автотранспортное предприятие, чтобы защитить своих водителей, «Почта России» заказала сразу 2 тысячи.

«Все для фронта, все для победы»
В Новосокольниках шьют маски без выходных
Фото "Новосокольнический край"

К производству приступили и на фабрике «Славянка». Закупили две тонны нового материала — спанбонда.

-Это для нас новая работа, людям приходится осваивать новые операции, - рассказывает генеральный директор фабрики Елена Косенкова.- В четверг начали шить, но пока сложно сказать, когда будет готова первая партия. На пошиве задействовали максимальное число сотрудников. Для их безопасности купили тепловизор, цеха постоянно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Главным заказчиком фабрики пока выступает администрация области.

-Вот только-только получили новую ткань, - говорит директор «Псков-Полимера» Юрий Сорокин. - Приступаем к разработке лекала для пошива. Сами маски начнем шить на следующей неделе. Часть имеющегося оборудования возможно использовать для пошива, часть придется докупить. В дальнейшем планируем шить и противочумные костюмы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 2 апреля призвал руководителей предприятий региона к перепрофилированию производств под изготовление средств индивидуальной защиты.

-Тот вызов, с которым мы все столкнулись — не вызов ближайших дней, и даже недель. Эксперты говорят, что, возможно, будет не одна, а три волны эпидемии, - предостерег Михаил Ведерников. - Мы должны быть к этому максимально подготовлены, не допустить дефицита средств индивидуальной защиты. Все предприятия, которые могут производить эту продукцию, необходимо переориентировать. Это и возможность выпускать гарантированно востребованные товары, и серьезная поддержка для региона. Мы сейчас выигрываем время, чтобы подготовить экономику, население, обеспечить всем необходимым медицинских работников, чтобы волна эпидемии не захлестнула Псковскую область.


Кстати

Изготовление медицинских масок наладили в нескольких исправительных учреждениях, которые в общей сложности готовы производить до 7,5 тысяч масок в сутки. Мы отправили в УФСИН официальный запрос с просьбой рассказать о производстве подробнее. Но ответа пока не получили.

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