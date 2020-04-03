«Все для фронта, все для победы»

Швейные цеха срочно переформатировали под выпуск новой продукции. На фабрике «Славянка», где раньше шили мужские костюмы, осваивают новый вид производства. Вместо спецодежды в Новосокольническом райпо и резиновых сапог на «Псков-Полимере» теперь также выпускают средства индивидуальной защиты.

На безопасность псковичей работают даже заключенные в колониях.

На этой неделе в аптеки Псковской области поступили медицинские маски, проблема острого дефицита уже снята. И теперь можно не беспокоиться за перебои с поставками, у нас открылись сразу несколько своих производств.

Восемь человек в швейном цеху Новосокольнического райпо шьют за смену примерно 800 масок. Приступили в конце прошлой недели, работают без выходных, благо оборудование менять не пришлось.

-Наши маски восьмислойные, их можно постирать и прогладить, - рассказывает директор предприятия Юрий Евсеев. - Заказывают маски наши коллеги из других райпо, из хозяйств, автотранспортное предприятие, чтобы защитить своих водителей, «Почта России» заказала сразу 2 тысячи.