Удивили Москву

В Москве 23 и 24 мая прошли Дни Псковской области . Итог двух дней — подписание пятилетней программы сотрудничества по всем основным направлениям деятельности: бизнес, образование, туризм, культура, спорт.

Так масштабно мы еще себя не презентовали — круглые столы и выставки, ярмарки и концерты, бизнес-встречи и спортивные состязания. А презентация экономического и инвестиционного потенциала региона собрала более 200 участников из разных регионов России и 10 стран.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

— Псковская область заслуживает отдельного внимания. Динамика, которую показывает регион, очень радует. Не зря Псковская область включена в Стратегию государственного развития как геостратегическая территория до 2025 года, — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных на презентации инвестиционного потенциала области.

Здесь показывали себя крупные промышленные предприятия, такие как Псковский электромашиностроительный завод, опытный завод «Микрон», Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО», компания «Полипласт», а также «Столбушинский продукт» и Палата ремесел Псковской области. Об инвестиционных возможностях экономической зоны «Моглино» и об опыте создания электротехнического кластера говорили особо.

Электротехнический кластер Псковской области замминистра назвал примером для кластерной политики других российских регионов. Он также обратил внимание, что Псковская область активно включилась в реализацию национальных проектов в сфере экономики.

— Псковская область — это современный регион с довольно высоким человеческим потенциалом, огромными туристическими возможностями. Но не следует думать, что это регион исключительно для отдыха. Там работает немало крупных предприятий, создающих продукцию, в том числе для космоса, для обороны, — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Со своей стороны мы готовы предоставить весь имеющийся инструментарий, чтобы помочь в развитии региона.

— Для нас каждый проект на вес золота, и мы делаем все возможное, чтобы создать совершенно новые, комфортные условия для работы в регионе, — сказал губернатор Михаил Ведерников. — Каждому крупному инвестору мы можем предоставить индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме.

Сергей Катырин отметил, что, как правило, общение на площадке ТПП РФ — только первая встреча, дальше работа продолжается на местах, в регионе, в тесном взаимодействии с конкретными инвесторами.