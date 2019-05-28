Удивили Москву

Так масштабно мы еще себя не презентовали — круглые столы и выставки, ярмарки и концерты, бизнес-встречи и спортивные состязания. А презентация экономического и инвестиционного потенциала региона собрала более 200 участников из разных регионов России и 10 стран.
В Москве 23 и 24 мая прошли Дни Псковской области. Итог двух дней — подписание пятилетней программы сотрудничества по всем основным направлениям деятельности: бизнес, образование, туризм, культура, спорт.
— Псковская область заслуживает отдельного внимания. Динамика, которую показывает регион, очень радует. Не зря Псковская область включена в Стратегию государственного развития как геостратегическая территория до 2025 года, — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных на презентации инвестиционного потенциала области.
Здесь показывали себя крупные промышленные предприятия, такие как Псковский электромашиностроительный завод, опытный завод «Микрон», Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО», компания «Полипласт», а также «Столбушинский продукт» и Палата ремесел Псковской области. Об инвестиционных возможностях экономической зоны «Моглино» и об опыте создания электротехнического кластера говорили особо.
Электротехнический кластер Псковской области замминистра назвал примером для кластерной политики других российских регионов. Он также обратил внимание, что Псковская область активно включилась в реализацию национальных проектов в сфере экономики.
— Псковская область — это современный регион с довольно высоким человеческим потенциалом, огромными туристическими возможностями. Но не следует думать, что это регион исключительно для отдыха. Там работает немало крупных предприятий, создающих продукцию, в том числе для космоса, для обороны, — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Со своей стороны мы готовы предоставить весь имеющийся инструментарий, чтобы помочь в развитии региона.
— Для нас каждый проект на вес золота, и мы делаем все возможное, чтобы создать совершенно новые, комфортные условия для работы в регионе, — сказал губернатор Михаил Ведерников. — Каждому крупному инвестору мы можем предоставить индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме.
Сергей Катырин отметил, что, как правило, общение на площадке ТПП РФ — только первая встреча, дальше работа продолжается на местах, в регионе, в тесном взаимодействии с конкретными инвесторами.
КСТАТИ
Москвичи смогли попробовать псковские сыры, колбасы, выпечку, напитки — ярмарку организовали по многочисленным просьбам жителей столицы. Также они смогли познакомиться с работами псковских мастеров-ремесленников, увидеть Псковщину на фотографиях — в московском парке «Красная Пресня» открылась фотовыставка достопримечательностей Псковской области.
За два последних года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций.
— Уверен, что программа даст толчок к развитию межрегионального сотрудничества в области экономики, культуры, образования, здравоохранения — тех отраслях, которые интересны жителям наших регионов, которые пойдут на пользу как Псковской области, так и Москве, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин и поблагодарил Михаила Ведерникова за активную совместную работу.
В целом, оценивая проведение Дней Псковской области в Москве, Михаил Ведерников отметил, что организаторы «не ожидали, что у москвичей и гостей города будет настолько большой интерес к нашим проектам и мероприятиям».
Михаил Ведерников назвал подписание программы сотрудничества с Москвой главным событием Дней.
— Все договоренности абсолютно предметные, — сказал Михаил Ведерников. — Ряд поручений Сергей Семёнович дал сразу по итогам наших переговоров, и сегодня мы уже обсуждали их решение по телефону. Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы.
КОНКРЕТНО
Что получат псковичи по итогам Дней в Москве:
- Московские специалисты, опираясь на свой опыт, помогут доработать информационную систему в псковских поликлиниках.
- Учителя Псковской области смогут пользоваться электронным библиотечным фондом, который создан для образовательных учреждений Москвы.
- Появится новая платформа госзакупок, которая сделает их более прозрачными и эффективными.
- В Пскове и Великих Лук реализуют цифровой проект «Умный город». Он предполагает создание цифровой платформы «Активный гражданин» для вовлечения жителей в решение вопросов городского развития, внедрение так называемых «умных счетчиков» (систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов), организацию энергоэффективного городского освещения, автоматизированную систему управления светофорами, систему фотовидеофиксации «Перекресток», создание публичных Wi-Fi сетей и цифровой мониторинг и контроль за уборкой города.