Сергей Токарев: Платить налоги стало проще

Руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев рассказал о показателях и новшествах, с которыми его ведомство завершило полугодие. — С какими итогами завершила первое полугодие налоговая служба области? — Налоговыми органами Псковской области в течение первого полугодия 2018 года применялись все возможные меры, направленные на увеличение налоговых поступлений. Так, за 6 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Псковской области собрано 10,4 миллиарда рублей, что составляет 124 % к аналогичному периоду 2017 года. Более 74 % всех поступлений перечислено в консолидированный бюджет Псковской области — это 7,7 миллиарда руб. С 1 января 2017 года мы администрируем и страховые взносы, их в первом полугодии 2018 года поступило 6,3 миллиарда рублей, что на 112,6 % или 702 миллиона рублей больше, чем за 1-е полугодие 2017 года. Итого доходы бюджетов всех уровней и страховых взносов, администрируемых налоговыми органами, составили почти 17 миллиардов. На 216 миллионов рублей с начала года снижена задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. В целом по области мерами принудительного взыскания погашены задолженности в бюджеты всех уровней на сумму 2 миллиарда рублей. — Имущественные налоги — одни из основных бюджетообразующих налогов. Кампания по уплате имущественных налогов за 2017 год уже на старте, а много ли долгов имеют жители области за прошлые периоды? — К 1 июля задолженность по имущественным налогам составляет 384 миллиона рублей, наибольший объем в общей задолженности составляет задолженность по транспортному налогу — 271 миллион рублей. В свою очередь нами применяется весь комплекс мероприятий, направленных на взыскание налоговых долгов с физических лиц. Эти мероприятия проводятся при взаимодействии со службой судебных приставов и судебными органами. Гражданам важно знать, что долги по налогам в обязательном порядке влекут за собой начисление пени за каждый день просрочки платежа и, кроме того, могут обернуться взысканием средств со счетов в банке, с заработной платы, пенсии, арестом имущества и запретом на выезд за пределы Российской Федерации. Избежать такого развития событий поможет только погашение налоговой задолженности.

Задача налоговых органов — создать максимально комфортные условия для исполнения гражданами своих налоговых обязательств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

— Раз уж речь зашла об имущественных налогах, не можем не задать самый популярный вопрос, касающийся льгот по имущественным налогам. Кто может претендовать на льготы? — За местными органами власти закреплено право устанавливать льготы по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу, а по транспортному налогу льготы установлены региональным законом и действуют на территории всей области. Перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться налоговыми льготами, достаточно большой. К их числу относятся, к примеру, инвалиды 1 и 2 групп, участники Великой Отечественной войны, «чернобыльцы», Герои Советского Союза и иные категории. Полный перечень размещен на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». По каждому имущественному налогу имеются отдельный перечень и особенности применения льгот. Отмечу, что налоговые льготы для граждан расширяются. В ближайшее время будут введены дополнительные льготы для детей-инвалидов. В настоящее время к льготной категории граждан по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу отнесены инвалиды с детства, однако не упомянуты дети-инвалиды. Законопроект это исправляет. Льгота будет действовать с 1 января 2015 года. — Что нужно, чтобы получить льготу? — Достаточно направить заявление в любой налоговый орган. Направить заявление можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Налогоплательщик также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу, но не обязан этого делать. При необходимости налоговый орган запросит сведения у соответствующих (регистрирующих) органов. Если ранее льгота уже предоставлялась, повторно обращаться в налоговую инспекцию не нужно. — В декабре 2017 года был принят закон, который освободил от земельного налога пенсионеров, владеющих шестью сотками. Как налоговые органы реализуют этот закон? — При исчислении налога за 2017 год налоговая база будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. То есть, если площадь участка составляет не более шести соток, налог взиматься не будет, а если участок больше, то налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Если площадь садового участка составляет не более шести соток, налог взиматься не будет.

НАЛОГ ЗА СОСЕДА

— Можно ли заплатить налог за родственников, например за мужа, родителей? — Да, теперь такая возможность предусмотрена. Можно платить налоги за любое другое лицо. Это могут быть не только родственники, но и друзья, соседи, кто угодно. Задача налоговых органов — создать максимально комфортные условия для исполнения гражданами своих налоговых обязательств. — Кому-то, возможно, комфортно платить налог за несколько лет вперед. Есть ли такая возможность? — Подписан Федеральный закон, который дает гражданам России с 1 января 2019 года возможность авансом платить имущественные налоги единым платежом. Налогоплательщики на добровольных началах смогут перечислять на зарегистрированный счет Федерального казначейства единый платеж в качестве исполнения обязанностей по уплате имущественных налогов.

Можно платить налоги за любое другое лицо. Это могут быть не только родственники, но и друзья, соседи, кто угодно.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

— Какие новые технологии использует налоговая служба, чтобы упростить взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов? — Упрощение взаимодействия с налогоплательщиками достигается за счет электронных сервисов, позволяющих не только общаться с налоговиками, не выходя из дома, но и уплачивать налоги. Самый популярный из них — «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». — Каким образом налогоплательщик может подключиться к «личному кабинету»? — Получить «ключи» от своего «личного кабинета» можно в ближайшей налоговой инспекции, предъявив документ, удостоверяющий личность. Также подключиться к сервису можно с помощью учетной записи, подтвержденной лично, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), или подать заявление на подключение через подразделения МФЦ.

— Чем еще удобен данный сервис? — Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных налогах, наличии задолженности и переплат, об объектах имущества и транспорта, суммах доходов и страховых взносов. Можно обращаться в налоговые органы без личного визита, направлять документы, отслеживать статус прохождения документов и обращений. — Есть те, кто пользуется интернетом исключительно с помощью телефона. Есть ли у сервиса мобильная версия? — В этом году налоговая служба запустила мобильную версию «Личного кабинета налогоплательщика» — «Налоги ФЛ». Приложение создано для платформ iOS и Андроид и доступно для бесплатной загрузки в магазинах приложений AppStore и GooglePlay. Еще раз напомню, что всю самую актуальную информацию по вопросам налогообложения можно найти на сайте ФНС России. От нашей гражданской ответственности и налоговой дисциплины зависит решение важнейших задач для каждого и общества в целом.

ЦИФРЫ 384 млн рублей должны жители Псковской области имущественных налогов. 271 млн рублей из этой суммы — транспортный налог. 10,4 млрд рублей (124% от I полугодия прошлого года) собрано с января по июнь в Псковской области в консолидированный бюджет РФ. 7,7 млрд рублей (более 74% всех поступлений) перечислено в консолидированный бюджет Псковской области.