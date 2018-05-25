2 рубля 50 копеек за кило

Успех промысла зависит не только от погоды и удачи. В нашем регионе добыча рыбы строго регламентирована и пока остается низкорентабельным бизнесом. Рыбодобывающие предприятия Псковской области получают помощь от государства, и субсидии приходятся как нельзя кстати.

ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ

Нашим рыбакам помогают материально уже несколько последних лет. Субсидии позволяют отрасли развиваться. Деньги рыбаки тратят на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий.

Субсидии, как написано в официальном документе, «за вылов и реализацию водных биоресурсов региона» пока выдадут шести рыбодобывающим компаниям — они первыми предоставили все необходимые документы и подтвердили отсутствие долгов по налогам.

На эти цели из областного бюджета выделили 4,4 млн рублей по программе «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы».

Размер субсидии каждого предприятия зависит от квоты на вылов и составляет от 11 до 540 тысяч рублей. Государство выделяет по 2,5 рубля за каждый выловленный и реализованный килограмм сырья.

— Выделение субсидии — очень положительное решение, — говорит генеральный директор ООО «Лиман» Андрей Маркин. — Это не только материальная помощь, но и психологическая. Означает, что государство думает о такой тяжелой отрасли, как наша. Мы сильно зависим от природы, погоды. На определенном этапе не хватает денег на сети, топливо, поддержание материально-технической базы судов и заготовительных пунктов.

— Капитальный ремонт одного катера стоит примерно полтора миллиона рублей, техника наша практически вся еще советская, и ее надо модернизировать, — говорит генеральный директор компаний ООО «Приозерное» и «Алла» Валерий Боженков, которые тоже занимаются добычей рыбы в Псковско-Чудском водоеме. — Поэтому субсидия для нас очень важна. В прошлом году на субсидию мы купили лодочный мотор за 150 тысяч рублей, в этом году также предстоят большие затраты на ремонт. Иначе мы рискуем остаться без рыбалки.

Всего в Псковской области работают 28 рыбодобывающих предприятий. Остальные тоже могут претендовать на помощь государства и, выполнив требования программы, по мере финансирования получить деньги.