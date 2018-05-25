2 рубля 50 копеек за кило

Успех промысла зависит не только от погоды и удачи. В нашем регионе добыча рыбы строго регламентирована и пока остается низкорентабельным бизнесом. Рыбодобывающие предприятия Псковской области получают помощь от государства, и субсидии приходятся как нельзя кстати.
Нашим рыбакам помогают материально уже несколько последних лет. Субсидии позволяют отрасли развиваться. Деньги рыбаки тратят на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий.
Субсидии, как написано в официальном документе, «за вылов и реализацию водных биоресурсов региона» пока выдадут шести рыбодобывающим компаниям — они первыми предоставили все необходимые документы и подтвердили отсутствие долгов по налогам.
На эти цели из областного бюджета выделили 4,4 млн рублей по программе «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы».
Размер субсидии каждого предприятия зависит от квоты на вылов и составляет от 11 до 540 тысяч рублей. Государство выделяет по 2,5 рубля за каждый выловленный и реализованный килограмм сырья.
— Выделение субсидии — очень положительное решение, — говорит генеральный директор ООО «Лиман» Андрей Маркин. — Это не только материальная помощь, но и психологическая. Означает, что государство думает о такой тяжелой отрасли, как наша. Мы сильно зависим от природы, погоды. На определенном этапе не хватает денег на сети, топливо, поддержание материально-технической базы судов и заготовительных пунктов.
— Капитальный ремонт одного катера стоит примерно полтора миллиона рублей, техника наша практически вся еще советская, и ее надо модернизировать, — говорит генеральный директор компаний ООО «Приозерное» и «Алла» Валерий Боженков, которые тоже занимаются добычей рыбы в Псковско-Чудском водоеме. — Поэтому субсидия для нас очень важна. В прошлом году на субсидию мы купили лодочный мотор за 150 тысяч рублей, в этом году также предстоят большие затраты на ремонт. Иначе мы рискуем остаться без рыбалки.
Всего в Псковской области работают 28 рыбодобывающих предприятий. Остальные тоже могут претендовать на помощь государства и, выполнив требования программы, по мере финансирования получить деньги.
Мы благодарны администрации области за возможность финансовой поддержки отрасли. Наша отрасль низкорентабельная. Объем всех квот Псковского и Чудского озер — 4 609,0 тонн на 28 промысловых компаний. На «большой» воде это немного даже для одного предприятия. В нашей отрасли сильно зарегулированы режимы промысла, но мы понимаем, что это обусловлено необходимостью сохранения потенциала водоема. Например, разрешено использовать единственное экономически эффективное, активное орудие лова — механизированный мутник, который максимально ограничен в промысле в период с 15 сентября до ледостава. Это работа максимум для 20 промысловых судов осенью, и при этом мы наблюдаем тенденцию на дальнейшее уменьшение его использования. Крупноячеистые сети запрещены с 5 мая по 1 сентября, если учесть период ледохода и ледостава, то работать с этим промысловым орудием мы можем примерно 6 месяцев в году. Отношение к промыслу «закольными» орудиями лова лояльное, но база не развита среди промысловых предприятий из-за высокой стоимости орудия лова и долгого периода окупаемости.
Эдуард Черноок, председатель Ассоциации рыбопромышленников Псковской областиТакже, по мнению эксперта, банки не заинтересованы в кредитовании такого высокорискового и низкодоходного сектора. Рыбопромышленники работают в условиях необходимости вылавливать и большое количество низкодоходных рыб из-за риска неосвоения и потери квоты, что грозит расторжением договоров. В частности, существует высокая квота окуня с непромышленным размером менее 60 г, цена реализации которого может не превышать 6-8 руб./кг.
— Такую картину мы наблюдали на озере в 2017 году и ожидаем в 2018-м, — прогнозирует Эдуард Черноок. — Повышение минимального порога освоения квоты с 50 % до 70 % с 1 января 2019 года повышает нагрузку и ответственность промысловых предприятий отрасли.