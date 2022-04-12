Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Знай наших!

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей

Текст:
Мария Осипова
12 апреля 2022 года, 10:02
Фото: Фото из социальной сети
0

Директор пыталовского Центра специального образования № 2 Геннадий Комар увлекается историческим моделированием. Местная газета «Наша жизнь» рассказала о его новой работе.

В деталях
Геннадий Комар
Фото из социальной сети
На свой странице в соцсети Геннадий Комар сообщил, что «подходит к своему логическому завершению труд четырех месяцев». «Это действительно, по крайней мере для меня, первая масштабная и исторически привязанная работа. Коротко о масштабности. Размер диорамы 80 на 32 см, на ней 6 военно-исторических миниатюр: два советских танка КВ-1, легкий немецкий танк Pz.Kpfw IIF, немецкий мотоцикл BMW R-12, немецкий штабной автомобиль Rfz. 15 Horch и мотоцикл Zundapp Ks 750», - пояснил автор.

В деталях

Фото из социальной сети
Диорама раскрывает трагические события 4 июля 1941 года, которые произошли ранним утром между деревнями Лединки и Гавры Пыталовского района Псковской области. «По сути, это первое боевое столкновение Красной армии (25-й танковый полк 163-й мотострелковой дивизии) с передовыми отрядами 6-й танковой дивизии вермахта на Пыталовской земле», - уточняет Геннадий Комар.

История событий такова:

1 июля 1941 года 163-я мотострелковая дивизия получает боевую задачу выдвинуться в Резекне из Пскова. В этот же день со станции Березка началась погрузка 25-го танкового полка с целью выдвижения в Резекне. 2 июля под непрерывными бомбежками немецкой авиации 163-я мотострелковая дивизия прибывает в Резекне. Со станции Березка под непрерывными бомбежками немецкой авиации отходит 4-й эшелон 25-го танкового полка с приданными 10 танками КВ (прибыли за 40 минут до отхода второго эшелона из Ленинграда), с батальоном следовал представитель штаба капитан Картавченко.

В деталях

Фото из социальной сети
3 июля 1941 немецкие войска практически уничтожают в Резекне 163-ю мотострелковую дивизию (потери составляют 60-70 % личного состава), и она вынуждена отойти к Красному городу (Красногородску), практически открыв дорогу на Псков. 4-й эшелон с танками КВ из-за бомбежек вынужден был выгрузиться на станции. Командир роты и политрук пропали без вести, капитан Картавченко ранен.

Эти 10 танков из двух рот 25-го танкового полка без связи, без поддержки пехоты, артиллерии и авиации были единственной преградой на пути немецкой военной машины. На данный момент из архивов 6-й танковой дивизии вермахта известно только то, что в бой под Гаврами вступили 5 танков КВ-1.

В деталях

Фото из социальной сети
На диораме представлены эти два КВ-1 из состава 1-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта, которые подбили 88-мм зенитные орудия из 1-го батальона 3-го зенитного полка, приданые 6-й танковой дивизии ГА «Север», в ходе боя 4 июля 1941 года. На сайте эти танки находятся в базе под номерами 8 и 9. В бою погиб весь экипаж танка № 8 и командир танка № 9, а оставшиеся в живых танкисты из экипажа танка № 9 попали в плен.

В конце марта в Санкт-Петербурге в музее Истории и техники Кировского завода проходила 6-я выставка «Масштабный мир». Работы Геннадия Комара были представлены в Северной столице, а после окончания выставки вернутся в родное Пыталово, чтобы 29 апреля занять места на выставке в музее Дружбы народов. «Эту работу я специально делал для выставки в Пскове, которая была посвящена разгрому немцев под Москвой в 1941-1942 годах. Так как времени у меня было немного, то работал в авральном режиме в течение месяца», - поделился с редакцией «Нашей жизни» Геннадий Комар.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям
В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

Общество
7 апреля 10:35

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда
  • Стартовал прием заявок на участие в премии «Сделано в России»
  • Ушел из жизни псковский спортсмен Юрий Щеглов
  • Первый заместитель главы администрации Плюсского района отправился добровольцем защищать Донбасс
  • До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля
  • 25 тонн льна сгорели в Печорском районе
  • До 1 сентября движение между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничено

    • 11 апреля

  • Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине
  • Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове
  • Прибывшие в Псковскую область из ДНР дети будут учиться в школе в Невельском районе
  • До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 12 апреля
  • Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля
  • Свыше 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения
  • Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы
  • Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим
  • Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
  • Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка
  • Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
  • 45 пьяных водителей задержали в Псковской области с 4 по 10 апреля
  • Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове
  • Готовиться к новой волне коронавируса призвала Марина Гаращенко
  • Порядка двух тонн мороженого прошли ветеринарный контроль в Псковской области
  • Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы
  • Определился ТОП-5 самых цитируемых псковских СМИ за неделю
  • Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Псковском районе
  • До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 апреля
  • Женщина оказалась под колесами микроавтобуса в Псковском районе
  • Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

    • 10 апреля

  • Новый штамм коронавируса обсудят в новом выпуске «Псковского Телеграма Online»
  • 89 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
  • Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

    • Новости

    «Маленькая Швейцария»

    Культура
    Елена Лешкина 7 апреля 18:07

    «Маленькая Швейцария»

    Российский город на границе с ЕС обещают преобразить

    По пути к звездам

    Общество
    5 апреля 10:03

    По пути к звездам

    Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте

    Ласковый убийца

    Общество / Здоровье
    4 апреля 10:48

    Ласковый убийца

    Можно ли вылечить гепатит С