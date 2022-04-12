Директор пыталовского Центра специального образования № 2 Геннадий Комар увлекается историческим моделированием. Местная газета «Наша жизнь» рассказала о его новой работе.

На свой странице в соцсети Геннадий Комар сообщил, что «подходит к своему логическому завершению труд четырех месяцев». «Это действительно, по крайней мере для меня, первая масштабная и исторически привязанная работа. Коротко о масштабности. Размер диорамы 80 на 32 см, на ней 6 военно-исторических миниатюр: два советских танка КВ-1, легкий немецкий танк Pz.Kpfw IIF, немецкий мотоцикл BMW R-12, немецкий штабной автомобиль Rfz. 15 Horch и мотоцикл Zundapp Ks 750», - пояснил автор.

Диорама раскрывает трагические события 4 июля 1941 года, которые произошли ранним утром между деревнями Лединки и Гавры Пыталовского района Псковской области. «По сути, это первое боевое столкновение Красной армии (25-й танковый полк 163-й мотострелковой дивизии) с передовыми отрядами 6-й танковой дивизии вермахта на Пыталовской земле», - уточняет Геннадий Комар. История событий такова: 1 июля 1941 года 163-я мотострелковая дивизия получает боевую задачу выдвинуться в Резекне из Пскова. В этот же день со станции Березка началась погрузка 25-го танкового полка с целью выдвижения в Резекне. 2 июля под непрерывными бомбежками немецкой авиации 163-я мотострелковая дивизия прибывает в Резекне. Со станции Березка под непрерывными бомбежками немецкой авиации отходит 4-й эшелон 25-го танкового полка с приданными 10 танками КВ (прибыли за 40 минут до отхода второго эшелона из Ленинграда), с батальоном следовал представитель штаба капитан Картавченко.

3 июля 1941 немецкие войска практически уничтожают в Резекне 163-ю мотострелковую дивизию (потери составляют 60-70 % личного состава), и она вынуждена отойти к Красному городу (Красногородску), практически открыв дорогу на Псков. 4-й эшелон с танками КВ из-за бомбежек вынужден был выгрузиться на станции. Командир роты и политрук пропали без вести, капитан Картавченко ранен. Эти 10 танков из двух рот 25-го танкового полка без связи, без поддержки пехоты, артиллерии и авиации были единственной преградой на пути немецкой военной машины. На данный момент из архивов 6-й танковой дивизии вермахта известно только то, что в бой под Гаврами вступили 5 танков КВ-1.