Директор пыталовского Центра специального образования № 2 Геннадий Комар увлекается историческим моделированием. Местная газета «Наша жизнь» рассказала о его новой работе.
Директор пыталовского Центра специального образования № 2 Геннадий Комар увлекается историческим моделированием. Местная газета «Наша жизнь» рассказала о его новой работе.
История событий такова:
1 июля 1941 года 163-я мотострелковая дивизия получает боевую задачу выдвинуться в Резекне из Пскова. В этот же день со станции Березка началась погрузка 25-го танкового полка с целью выдвижения в Резекне. 2 июля под непрерывными бомбежками немецкой авиации 163-я мотострелковая дивизия прибывает в Резекне. Со станции Березка под непрерывными бомбежками немецкой авиации отходит 4-й эшелон 25-го танкового полка с приданными 10 танками КВ (прибыли за 40 минут до отхода второго эшелона из Ленинграда), с батальоном следовал представитель штаба капитан Картавченко.
Эти 10 танков из двух рот 25-го танкового полка без связи, без поддержки пехоты, артиллерии и авиации были единственной преградой на пути немецкой военной машины. На данный момент из архивов 6-й танковой дивизии вермахта известно только то, что в бой под Гаврами вступили 5 танков КВ-1.
В конце марта в Санкт-Петербурге в музее Истории и техники Кировского завода проходила 6-я выставка «Масштабный мир». Работы Геннадия Комара были представлены в Северной столице, а после окончания выставки вернутся в родное Пыталово, чтобы 29 апреля занять места на выставке в музее Дружбы народов. «Эту работу я специально делал для выставки в Пскове, которая была посвящена разгрому немцев под Москвой в 1941-1942 годах. Так как времени у меня было немного, то работал в авральном режиме в течение месяца», - поделился с редакцией «Нашей жизни» Геннадий Комар.