Кристаллизация под давлением

Социологические исследования, вне зависимости от того, кто их проводит, проправительственные институты или нет, фиксируют высочайший уровень поддержки россиянами президента Владимира Путина. Эксперты отмечают две основные причины такого эффекта.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 79%.

Социологи отмечают, что сегодня цифры одобрения деятельности Путина на посту президента превышают даже те высокие показатели, которые фиксируются при голосовании на президентских выборах. Так побит рекорд марта 2018 года, тогда Владимир Путин получил 76,69%.

Первым фактором роста сплочения общества вокруг Владимира Путина эксперты называют совпадение ожиданий большей части общества от предпринятых главой государства кардинальных действий. В первую очередь речь, конечно, идет о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, проведении специальной военной операции по защите Донбасса и поручений Владимира Путина, направленных на обретение российской экономикой самостоятельности.

Опрос ВЦИОМ показывает, что российское общество солидаризировано: 76% населения считают правильным решение о проведении военной операции, доверяют российской армии 89% наших граждан (опрос 30 - 31 марта).

По большому счету, россияне устали в вопросах отношений с коллективным Западом от половинчатых, сдержанных решений. Вопрос самоуважения последние несколько лет, в связи с событиями на Украине, стоял особенно остро. Поэтому политика активных превентивных мер, а по большом счету разрубания гордиева узла, оказалась подавляющим большинством россиян крайне востребована.

Вторым фактором сплочения стало беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Россию. Психологическая, политическая, экономическая война против россиян и всего русского со всей очевидностью выкристаллизовывает особенности нашего русского менталитета: под давлением мы объединяемся и даем отпор.

В новейшей истории России такое происходит не в первый раз. В 2000 год россияне объединялись перед угрозой терроризма. В 2014 — все вместе были солидарны в отношении воссоединения Крыма с Россией.

Западные эксперты-кремлинологи все чаще говорят о том, что выбранная Западом стратегия давления на Россию ведет к обратному эффекту. И проблема не только в том, что по соцопросам западных институтов все большая часть европейского населения считает, что события на Украине были спровоцированы США/НАТО, а в том, что европейцы на собственной жизни начинают ощущать, что уютный евродомик начинает трещать по швам. Тогда как наш запас прочности, как показывает вся история России, чрезвычайно велик.