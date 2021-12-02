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Политика / Выборы

Светлое электронное будущее

В Псковской области обсудили итоги и уроки прошедших выборов и задумались о следующих

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Максим Андреев
2 декабря 2021 года, 19:48
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Избирательная комиссия Псковской области собрала совещание с представителями политических партий, представленных в регионе, чтобы спустя два месяца, уже с «холодной головой», подвести итоги избирательной кампании 2021 года. Псковские политики разделились во мнениях относительно трехдневного голосования. И заинтересовались перспективами электронного волеизъявления. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Контроль и предосторожность

Председатель облизбиркома Игорь Сопов напомнил, что в в регионе состоялись 7 кампаний разного уровня, от выборов в Госдуму до небольших муниципальных довыборов. В них приняли участие 439 кандидатов, представлявших 14 партий.

Контроль за проведением выборов обеспечивали 1205 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса: 385 от кандидатов и 820 от партий. А еще - 1292 наблюдателя, в том числе 157 от кандидатов, 770 от политических партий и 365 от Общественной палаты региона, 101 журналист, 3 международных эксперта и один международный наблюдатель.

Светлое электронное будущее

Фото Андрея Степанова
С 18 июня по 21 сентября в избирательные комиссии региона поступили 75 обращений от участников выборов. 14 из них были признаны обоснованными. Кроме того, 60 обращений общей продолжительностью 5 часов 40 минут за три месяца поступили на «горячую линию», организованную облизбиркомом.

По словам главы избирательной комиссии региона, все участники процесса были обеспечены средствами индивидуальной защиты и строго соблюдали антикоронавирусные предосторожности. В подтверждение этих слов он сообщил, что за три недели после выборов заболели всего 6 человек из 5600, принимавших активное участие в организации избирательной кампании. При этом доподлинно неизвестно, где именно они заразились.

«Интересный эксперимент»

Игорь Сопов также рассказал, что его сотрудники провели опрос среди избранных депутатами Псковского областного Собрания политиков об их отношении к практике многодневного голосования. На вопросы ответил 21 народный избранник. Из них за трехдневное голосование высказались 12 парламентариев, а против — 9. За двухдневное — 2, против — 18, еще один не смог определиться с ответом. За старое-доброе однодневное голосование — 7 человек, против — 14.

Наконец, практически поровну (10 за и 11 против) разделились голоса по вопросу о переносе даты выборов (по словам председателя облизбиркома, речь шла о начале марта или октября, чтобы избежать наложения голосования на период отпусков и дачный сезон).

Светлое электронное будущее

Фото Дарьи Хватковой
Аналогичная картина и по вопросу о введении дистанционного электронного голосования: 10 на 10 при одном воздержавшемся. Впрочем, Игорь Сопов сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области намерена обратиться в ЦИК РФ с просьбой разрешить использовать механизмы электронного голосования на выборах в гордуму Пскова в 2022 году. Благо, на Госуслугах, через которые если что будет верифицироваться дистанционное волеизъявление, по его словам, зарегистрированы 120 тысяч жителей областного центра: то есть большая часть потенциальных избирателей.

«Это был бы интересный эксперимент», - высказал свое мнение председатель облизбиркома. По его словам, в Мурманске благодаря электронному голосованию явка на сентябрьских выборах увеличилась на 15%. Впрочем, решение в любом случае будет принимать ЦИК. Игорь Сопов напомнил, что в сентябре 2021 года на участие в эксперименте по проведению электронного голосования претендовали 15 субъектов РФ, однако разрешение получили только 6 из них.

КОИБы в массы

Идею участия в Псковской области в эксперименте по проведению электронного голосования горячо поддержал лидер реготделения партии «Новые люди» и новоиспеченный депутат областного Собрания Андрей Маковский. По его мнению, в 2022 году оно могло бы быть распространено и на выборы в гордуму Великих Лук. «Наши избиратели преимущественно молоды, а молодым лень выходить из дома, электронное голосование я считаю необходимостью», - откровенно признался политик.

А вот уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов неожиданно заявил, что «пока не будет четкой системы контроля» он бы не рекомендовал форсировать внедрение электронного голосования в регионе, а предложил бы вместо этого расширить использование КОИБов.

Светлое электронное будущее

Фото Андрея Степанова
Псковский омбудсмен сослался на то, что многие партии выступают против трехдневного голосования, так как это требует от них больше финансовых и людских ресурсов. И поддержал идею переноса даты выборов «на более поздние сроки, чтобы было больше участников и больше легитимность».

В целом же, по его словам, в ходе минувшей кампании «каких-то фундаментальных нарушений не выявлено и оснований признавать выборы нелегитимными нет». «Было меньше провокационных моментов. Надеюсь, что следующие выборы будут такими же объективными», - резюмировал Дмитрий Шахов. Добавив, что учитывая продолжающуюся пандемию он считает необходимым выйти с инициативой обязательного страхования жизни членов избирательных комиссий.

Вспомнить всё

Сами партийцы также вновь дали оценку ходу и итогам выборов. Андрей Маковский и лидер «Партии роста» Игорь Романов заявили, что приветствуют трехдневное голосование. А главный псковский справедливоросс Олег Брячак, заявив, что его партия направила на выборы больше всего наблюдателей, - около семи сотен, - и поэтому «вправе оценивать эту кампанию», подчеркнул, что «от года к году выборы становятся все более чистыми, прозрачными и корректными».

«Эта кампания была масштабная и сложная», - добавил лидер «Справедливой России». Тем не менее, по его словам, «несмотря на всю значимость и на вес мандатов, она прошла чисто». «Мы помним предыдущие грязные кампании: 2017-го, 2016-го года. Весь город был заклеен фантиками с карикатурами на кандидатов, распространялась желтая пресса. Черный пиар работал на всю катушку!» - добавил Олег Брячак.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков посетовал на сложности, связанные с трехдневным голосованием, и на подозрительные очереди на участки в первый день волеизъявления, но в итоге констатировал, что партия итоги выборов признает.

Недовольство, по большому счету, выразили только представители «Яблока» и КПРФ. «Яблочник» Николай Кузьмин заявил, что изучил результаты голосования «лучше, чем другие кандидаты», хотя и не был допущен до участия в выборах. И раздал коллегам распечатки своих выкладок, которые, по его мнению, заставляют усомниться в результатах голосования.

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко также пожаловался на то, что «выросло надомное голосование». Однако Игорь Сопов заявил, что «если люди голосуют на дому, то это связано с пандемией». «Вам тоже была обеспечена такая возможность!» - напомнил он коммунисту, который в дни выборов, как известно, подхватил коронавирус.

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* * *

Обменявшись впечатлениями, представители партий разошлись. Надо полагать, готовиться к новым выборным кампаниям. Которые, как известно, начинают ровно в тот день, когда подводятся итоги предыдущего волеизъявления. Тем более что, судя по всему, уже скоро псковским политикам придется осваивать новые технологии привлечения своих сторонников на выборы. 

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