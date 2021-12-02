Светлое электронное будущее

Избирательная комиссия Псковской области собрала совещание с представителями политических партий, представленных в регионе, чтобы спустя два месяца, уже с «холодной головой», подвести итоги избирательной кампании 2021 года. Псковские политики разделились во мнениях относительно трехдневного голосования. И заинтересовались перспективами электронного волеизъявления. Подробности — в репортаже «Псковской правды».
Контроль и предосторожностьПредседатель облизбиркома Игорь Сопов напомнил, что в в регионе состоялись 7 кампаний разного уровня, от выборов в Госдуму до небольших муниципальных довыборов. В них приняли участие 439 кандидатов, представлявших 14 партий.
Контроль за проведением выборов обеспечивали 1205 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса: 385 от кандидатов и 820 от партий. А еще - 1292 наблюдателя, в том числе 157 от кандидатов, 770 от политических партий и 365 от Общественной палаты региона, 101 журналист, 3 международных эксперта и один международный наблюдатель.
С 18 июня по 21 сентября в избирательные комиссии региона поступили 75 обращений от участников выборов. 14 из них были признаны обоснованными. Кроме того, 60 обращений общей продолжительностью 5 часов 40 минут за три месяца поступили на «горячую линию», организованную облизбиркомом.
Фото Андрея Степанова
По словам главы избирательной комиссии региона, все участники процесса были обеспечены средствами индивидуальной защиты и строго соблюдали антикоронавирусные предосторожности. В подтверждение этих слов он сообщил, что за три недели после выборов заболели всего 6 человек из 5600, принимавших активное участие в организации избирательной кампании. При этом доподлинно неизвестно, где именно они заразились.
Игорь Сопов также рассказал, что его сотрудники провели опрос среди избранных депутатами Псковского областного Собрания политиков об их отношении к практике многодневного голосования. На вопросы ответил 21 народный избранник. Из них за трехдневное голосование высказались 12 парламентариев, а против — 9. За двухдневное — 2, против — 18, еще один не смог определиться с ответом. За старое-доброе однодневное голосование — 7 человек, против — 14.
Наконец, практически поровну (10 за и 11 против) разделились голоса по вопросу о переносе даты выборов (по словам председателя облизбиркома, речь шла о начале марта или октября, чтобы избежать наложения голосования на период отпусков и дачный сезон).
Аналогичная картина и по вопросу о введении дистанционного электронного голосования: 10 на 10 при одном воздержавшемся. Впрочем, Игорь Сопов сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области намерена обратиться в ЦИК РФ с просьбой разрешить использовать механизмы электронного голосования на выборах в гордуму Пскова в 2022 году. Благо, на Госуслугах, через которые если что будет верифицироваться дистанционное волеизъявление, по его словам, зарегистрированы 120 тысяч жителей областного центра: то есть большая часть потенциальных избирателей.
Фото Дарьи Хватковой
«Это был бы интересный эксперимент», - высказал свое мнение председатель облизбиркома. По его словам, в Мурманске благодаря электронному голосованию явка на сентябрьских выборах увеличилась на 15%. Впрочем, решение в любом случае будет принимать ЦИК. Игорь Сопов напомнил, что в сентябре 2021 года на участие в эксперименте по проведению электронного голосования претендовали 15 субъектов РФ, однако разрешение получили только 6 из них.
Идею участия в Псковской области в эксперименте по проведению электронного голосования горячо поддержал лидер реготделения партии «Новые люди» и новоиспеченный депутат областного Собрания Андрей Маковский. По его мнению, в 2022 году оно могло бы быть распространено и на выборы в гордуму Великих Лук. «Наши избиратели преимущественно молоды, а молодым лень выходить из дома, электронное голосование я считаю необходимостью», - откровенно признался политик.
А вот уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов неожиданно заявил, что «пока не будет четкой системы контроля» он бы не рекомендовал форсировать внедрение электронного голосования в регионе, а предложил бы вместо этого расширить использование КОИБов.
Псковский омбудсмен сослался на то, что многие партии выступают против трехдневного голосования, так как это требует от них больше финансовых и людских ресурсов. И поддержал идею переноса даты выборов «на более поздние сроки, чтобы было больше участников и больше легитимность».
Фото Андрея Степанова
В целом же, по его словам, в ходе минувшей кампании «каких-то фундаментальных нарушений не выявлено и оснований признавать выборы нелегитимными нет». «Было меньше провокационных моментов. Надеюсь, что следующие выборы будут такими же объективными», - резюмировал Дмитрий Шахов. Добавив, что учитывая продолжающуюся пандемию он считает необходимым выйти с инициативой обязательного страхования жизни членов избирательных комиссий.
Сами партийцы также вновь дали оценку ходу и итогам выборов. Андрей Маковский и лидер «Партии роста» Игорь Романов заявили, что приветствуют трехдневное голосование. А главный псковский справедливоросс Олег Брячак, заявив, что его партия направила на выборы больше всего наблюдателей, - около семи сотен, - и поэтому «вправе оценивать эту кампанию», подчеркнул, что «от года к году выборы становятся все более чистыми, прозрачными и корректными».
«Эта кампания была масштабная и сложная», - добавил лидер «Справедливой России». Тем не менее, по его словам, «несмотря на всю значимость и на вес мандатов, она прошла чисто». «Мы помним предыдущие грязные кампании: 2017-го, 2016-го года. Весь город был заклеен фантиками с карикатурами на кандидатов, распространялась желтая пресса. Черный пиар работал на всю катушку!» - добавил Олег Брячак.
Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков посетовал на сложности, связанные с трехдневным голосованием, и на подозрительные очереди на участки в первый день волеизъявления, но в итоге констатировал, что партия итоги выборов признает.
Недовольство, по большому счету, выразили только представители «Яблока» и КПРФ. «Яблочник» Николай Кузьмин заявил, что изучил результаты голосования «лучше, чем другие кандидаты», хотя и не был допущен до участия в выборах. И раздал коллегам распечатки своих выкладок, которые, по его мнению, заставляют усомниться в результатах голосования.
Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко также пожаловался на то, что «выросло надомное голосование». Однако Игорь Сопов заявил, что «если люди голосуют на дому, то это связано с пандемией». «Вам тоже была обеспечена такая возможность!» - напомнил он коммунисту, который в дни выборов, как известно, подхватил коронавирус.
Обменявшись впечатлениями, представители партий разошлись. Надо полагать, готовиться к новым выборным кампаниям. Которые, как известно, начинают ровно в тот день, когда подводятся итоги предыдущего волеизъявления. Тем более что, судя по всему, уже скоро псковским политикам придется осваивать новые технологии привлечения своих сторонников на выборы.