Светлое электронное будущее

Избирательная комиссия Псковской области собрала совещание с представителями политических партий, представленных в регионе, чтобы спустя два месяца, уже с «холодной головой», подвести итоги избирательной кампании 2021 года. Псковские политики разделились во мнениях относительно трехдневного голосования. И заинтересовались перспективами электронного волеизъявления. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Контроль и предосторожность

Контроль за проведением выборов обеспечивали 1205 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса: 385 от кандидатов и 820 от партий. А еще - 1292 наблюдателя, в том числе 157 от кандидатов, 770 от политических партий и 365 от Общественной палаты региона, 101 журналист, 3 международных эксперта и один международный наблюдатель.

По словам главы избирательной комиссии региона, все участники процесса были обеспечены средствами индивидуальной защиты и строго соблюдали антикоронавирусные предосторожности. В подтверждение этих слов он сообщил, что за три недели после выборов заболели всего 6 человек из 5600, принимавших активное участие в организации избирательной кампании. При этом доподлинно неизвестно, где именно они заразились.

«Интересный эксперимент»

Наконец, практически поровну (10 за и 11 против) разделились голоса по вопросу о переносе даты выборов (по словам председателя облизбиркома, речь шла о начале марта или октября, чтобы избежать наложения голосования на период отпусков и дачный сезон).

«Это был бы интересный эксперимент», - высказал свое мнение председатель облизбиркома. По его словам, в Мурманске благодаря электронному голосованию явка на сентябрьских выборах увеличилась на 15%. Впрочем, решение в любом случае будет принимать ЦИК. Игорь Сопов напомнил, что в сентябре 2021 года на участие в эксперименте по проведению электронного голосования претендовали 15 субъектов РФ, однако разрешение получили только 6 из них.

КОИБы в массы

А вот уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов неожиданно заявил, что «пока не будет четкой системы контроля» он бы не рекомендовал форсировать внедрение электронного голосования в регионе, а предложил бы вместо этого расширить использование КОИБов.

В целом же, по его словам, в ходе минувшей кампании «каких-то фундаментальных нарушений не выявлено и оснований признавать выборы нелегитимными нет». «Было меньше провокационных моментов. Надеюсь, что следующие выборы будут такими же объективными», - резюмировал Дмитрий Шахов. Добавив, что учитывая продолжающуюся пандемию он считает необходимым выйти с инициативой обязательного страхования жизни членов избирательных комиссий.

Вспомнить всё

Сами партийцы также вновь дали оценку ходу и итогам выборов. Андрей Маковский и лидер «Партии роста»заявили, что приветствуют трехдневное голосование. А главный псковский справедливоросс, заявив, что его партия направила на выборы больше всего наблюдателей, - около семи сотен, - и поэтому «вправе оценивать эту кампанию», подчеркнул, что «от года к году выборы становятся все более чистыми, прозрачными и корректными».

«Эта кампания была масштабная и сложная», - добавил лидер «Справедливой России». Тем не менее, по его словам, «несмотря на всю значимость и на вес мандатов, она прошла чисто». «Мы помним предыдущие грязные кампании: 2017-го, 2016-го года. Весь город был заклеен фантиками с карикатурами на кандидатов, распространялась желтая пресса. Черный пиар работал на всю катушку!» - добавил Олег Брячак.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков посетовал на сложности, связанные с трехдневным голосованием, и на подозрительные очереди на участки в первый день волеизъявления, но в итоге констатировал, что партия итоги выборов признает.

Недовольство, по большому счету, выразили только представители «Яблока» и КПРФ. «Яблочник» Николай Кузьмин заявил, что изучил результаты голосования «лучше, чем другие кандидаты», хотя и не был допущен до участия в выборах. И раздал коллегам распечатки своих выкладок, которые, по его мнению, заставляют усомниться в результатах голосования.

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко также пожаловался на то, что «выросло надомное голосование». Однако Игорь Сопов заявил, что «если люди голосуют на дому, то это связано с пандемией». «Вам тоже была обеспечена такая возможность!» - напомнил он коммунисту, который в дни выборов, как известно, подхватил коронавирус.