Бюджет региона на 2022 год окончательно утвердили депутаты Псковского областного Собрания на своей 5-й сессии 23 декабря. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что его параметры - «это необходимый минимум, который мы должны выполнить в 2022 году». И выразил надежду, что «системным, кропотливым, постоянным трудом» все ветви региональной власти смогут добиться нового роста его доходной и расходной частей.

«Эффективный и результативный»

Михаил Ведерников охарактеризовал 2021 год как «безусловно, тяжёлый, но очевидно эффективный и результативный». В своем «бюджетном послании», - документе, где глава региона традиционно не просто озвучивает ключевые цифры бюджета, но и поводит итоги уходящего года, а также расставляет акценты и озвучивает приоритеты, говоря о планах на предстоящий, -охарактеризовал 2021 год как «безусловно, тяжёлый, но очевидно эффективный и результативный». Напомнив, что «все сложности прошлого года остались актуальными, и к ним дополнительно добавились новые штаммы коронавируса, удары непогоды, массовые отключения электроэнергии, вспышка АЧС», он констатировал: «Общими усилиями мы достойно ответили на все вызовы». И подчеркнул: «Становится хорошей традицией, что, несмотря на все вызовы, каждый год для нас становится уверенным шагом вперёд в деле развития экономики, строительства инфраструктуры, приведения в порядок наших населённых пунктов». По словам губернатора, это утверждение ярко иллюстрируют параметры регионального бюджета: если 2021 год начинался с 36,5 миллиардов рублей, то завершается поистине рекордной для Псковской области цифрой в 49 миллиардов.

Что касается планов на 2022 год, то запланированные доходы составляют 47,9 миллиарда рублей, расходы – 52. Впрочем, мы не будем подробно останавливаться на параметрах главного финансового документа региона: основные положения из доклада губернатора и сам его текст опубликованы на сайте Псковского агентства информации. Отметим лишь наиболее яркие и важные моменты. Во-первых, в 2022 году в регионе планируется отремонтировать более 220 километров дорог регионального и местного значения. На эти цели в бюджете заложено 10,7 миллиардов рублей против 8,4 в прошлом. Впрочем, Михаил Ведерников выразил уверенность, что в течение года эта сумма еще вырастет. Во-вторых, в областной столице стартует строительство кольцевого магистрального водовода по инфраструктурному кредиту. На этот проект в 2022 году будет направлено 250 миллионов рублей, в 2023 году – еще 750. По словам губернатора, в течение следующих 10 лет это позволит привлечь 32,4 миллиарда внебюджетных инвестиций для строительства более чем 570 тысяч квадратных метров жилья на Дальнем Завеличье в Пскове. Также 228 миллионов пойдут на создание и функционирование регионального Центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодёжи – это будет аналог центра «Сириус» в Сочи. Совсем небольшие деньги - порядка 3 миллионов рублей - Псковская область получит по новому гранту Минсельхоза на поддержку предприятий сельского туризма. Однако этот проект важен для региона, как пилотный. Кроме того, он может стать одним из элементов большой комплексной программы, которую областные власти сейчас разрабатывают по поручению президента для развития сельских территорий и улучшения демографического положения Псковской области. «Забегая вперёд, могу анонсировать, что эта программа может объединить инструменты возрождения малых форм расселения, а также формы поддержки приоритетных геостратегических территорий. Рассчитываю, что о результатах разработки этой программы я расскажу в своём отчёте за 2022 года», - пояснил губернатор. «Перечисленное сегодня – это необходимый минимум, который мы должны выполнить в 2022 году. Но практика показывает, что наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы на решение новых и новых задач. Поэтому, уверен, мы с вами ещё не раз соберёмся, чтобы перераспределить дополнительные поступления в бюджет. Проблем и вызовов перед нами много. Только системным, кропотливым, постоянным трудом мы сможем сохранить положительную динамику по всем направлениям», - резюмировал свое выступление перед депутатами Михаил Ведерников. Вопросов к главе региона по итогам услышанного у депутатов не возникло.

«Такое время настанет!»

Александр Братчиков сообщил коллегам, что ко второму чтению в бюджет вошли поправки, внесенные по итогам работы согласительной комиссии. Председатель Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Собраниясообщил коллегам, что ко второму чтению в бюджет вошли поправки, внесенные по итогам работы согласительной комиссии. Так, 5 миллионов рублей предусмотрено на закупку оборудования в фельдшерско-акушерские пункты для организации на их базе продажи лекарств первой необходимости. 8 миллионов - на обеспечение больных сахарным диабетом детей датчиками глюкозы. 2 - на проектно-сметную документацию для псковского медвытрезвителя. Еще 15,5 миллионов было добавлено на реализацию инициативных проектов граждан. Что касается ряда других вопросов, которые также обсуждались на заседаниях согласительной комиссии, то Александр Братчиков подчеркнул, что «администрации области рекомендовано продолжить привлечение средств федерального бюджета на эти цели». И заверил: «Мы обязательно вернемся к этим вопросам в 2022 году».

Затем последовали выступления фракций. Представители оппозиции традиционно рисовали в них эсхатологические картины. Депутат от «Яблока» Артур Гайдук заявил, что «несмотря на то что, что в бюджете есть ряд положительных моментов», он «продолжает нести все наследственные недостатки». В частности, парламентария встревожил рост госдолга и доли коммерческих кредитов в нем. Кроме того, он посетовал, что из 15 поправок, предложенных фракцией «Яблоко», ни одна так и не была принята. «Поэтому фракция будет голосовать против!» - резюмировал Артур Гайдук. Речь лидера фракции КПРФ Петра Алексеенко была по-хорошему пафосной: складывалось ощущение, что у псковских коммунистов новый спичрайтер. Представитель компартии заявил, что заседания согласительной комиссии проходили под общим девизом «денег нет, но вы держитесь» и что на них рассматривалось «много вопросов с бородой, которые переходят из года в год». Затем он обрисовал мрачную картину сегодняшнего дня, где у простого трудового человека «страх потерять работу и не осилить выплату кредитов пересиливает даже совесть». А в финале своего выступления щедрыми мазками описал мир будущего, в котором «человек не будет залезать в долговую петлю, а квартплата будет формальностью, составляя не более 10%». «Такое время настанет, и оно не за горами!» - многообещающе заверил коммунист. Правда, какую именно дату он имел ввиду, осталось только догадываться. Петр Алексеенко же тем временем заявил: «За подобный бюджет, не имеющий ничего общего с социально-экономическим развитием региона, наша фракция голосовать не будет!»

«Самолеты полетели и поезда поехали»

Андрей Маковский, в каком-то смысле продолжил поднятую представителем КПРФ тему проблем простого человека. Заявив, что рост цен связан с отсутствием конкуренции, он высказал мнение, что ключевое условие ее появления — это развитие малого бизнеса. При этом, по словам представителя «Новых людей», расходы на поддержку, выражаясь языком чиновников, «субъектов МСП», между чтениями бюджета даже снизились. Новичок в псковской политике и в региональном парламенте, лидер реготделения партии «Новые люди», в каком-то смысле продолжил поднятую представителем КПРФ тему проблем простого человека. Заявив, что рост цен связан с отсутствием конкуренции, он высказал мнение, что ключевое условие ее появления — это развитие малого бизнеса. При этом, по словам представителя «Новых людей», расходы на поддержку, выражаясь языком чиновников, «субъектов МСП», между чтениями бюджета даже снизились. Впрочем, начав, что называется, «за упокой», политик закончил «за здравие», отметив, что «по основным направлениям бюджет соответствует современным запросам» и вообще демонстрирует «положительную динамику». После чего добавил, что поддержит проект бюджета региона на 2022 год. Однако эти сдержанные слова поддержки не шли ни в какое сравнение со спичем лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака, который последовал далее. Для начался справедливоросс прошелся по своим коллегам, отметив, что «на сегодняшний день модно набирать политические очки на критике, которая зачастую под собой не имеет основы», в то время, как «критика должна быть конструктивной, обоснованной». «После выступления губернатора я услышал ряд маленьких критических укольчиков», - сообщил Олег Брячак. И добавил, что при этом никто из оппозиции не смог указать на факты, которые говорят о неэффективной деятельности руководителя региона или о каких-либо скандалах, связанных с работой областных властей. «Мы их не наблюдаем! Мы видим только, что бюджет растет из года в год. Это деньги, которые идут на все полезное, на все нужное для наших людей!» - подчеркнул справедливоросс. В качестве примера он привел, в частности, усилия администрации по повышению транспортной доступности региона: «Наша область из медвежьего угла, куда даже не летали самолеты, превращается в мощный транспортный узел - и самолеты полетели, и поезда поехали», - сказал Олег Брячак.

«Пытаться что-то исказить и заработать на этом политические очки - это не честно!» - резюмировал депутат. «Фракция «Справедливой России» благодарит Михаила Юрьевича и его команду за ту работу, которая проделывается на территории нашего региона. Это бюджет развития», - заявил он. И напомнил, что «ни у кого нет волшебной палочки, чтобы взять и решить все проблемы, которые копились десятилетиями» в Псковской области. На фоне этого эмоционального выступления речь лидера фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна обречена была выглядеть более бледно. Тем не менее Армен Липаритович напомнил, что депутаты обязаны реагировать на обращения избирателей. И что фракция направила Михаилу Ведерникову письмо с просьбой об увеличении средств на инициативное бюджетирование. В результате в бюджете на эти цели аж 25,5 миллиона рублей. «Кроме того, увеличится финансирование на жилье для медиков», - напомнил Армен Мнацаканян. Также, по его словам, растут зарплаты работников здравоохранения, развивается программа догазификации. Лидер фракции поблагодарил главу региона и органы исполнительной власти, а также коллег-депутатов за продуктивную работу над проектом бюджета. «Он не идеален, мы хорошо знаем его слабые стороны, но от критики его наполняемость не растет», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

«Невозможно опровергать очевидное»

Александр Котов. «Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с такими параметрами, которые по доходам и расходам выше ожидаемого исполнения бюджета текущего года», - заявил он и отметил большую работу губернатора с министерствами и правительством по привлечению дополнительных средств на реализацию госпрограмм и нацпроектов. Итог обсуждения подвел спикер Псковского областного Собрания. «Впервые за долгие годы мы принимаем новый бюджет с такими параметрами, которые по доходам и расходам выше ожидаемого исполнения бюджета текущего года», - заявил он и отметил большую работу губернатора с министерствами и правительством по привлечению дополнительных средств на реализацию госпрограмм и нацпроектов.

«Невозможно опровергать очевидные факты: критика в адрес проекта бюджета в большей степени адресована в сторону проблем федерального характера и на региональном уровне вряд ли можно на это повлиять. Мы вместе будем продолжать работу над проблемными вопросами, которые были озвучены на согласительной комиссии. Я считаю, что в этих условиях нужно поддержать проект закона о бюджете, активно включиться в эту работу», - заключил председатель регионального парламента. По его мнению, у региона есть серьезные перспективы, чтобы в течение следующего года увеличить объем финансирования. Александр Котов призвал депутатов принять в этой работе самое активное участие, помогая муниципальным образованиям в своих избирательных округах в повышении качества подготовки к участию в госпрограммах и проектах, а также совершенствуя межбюджетные отношения на законодательном уровне.

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