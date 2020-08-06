Взрослая сказка

Сказочный ролик о Псковской области был размещен 5 августа в одном из Instagram-аккаунтов и буквально за считанные часы набрал несколько тысяч просмотров и множество репостов. «Сказочный» — потому, что удивительно красивый и стильный. Над видео под названием «Лукоморье» работала целая команда творческих людей родом из Пскова: включая столичного режиссера и фотографа, публиковавшегося в Vogue. Участники проекта рассказали «Псковской правде» о том, почему они решили снять сказку о нашем регионе.

Недооцененный регион

- Я уже 15 лет живу в Москве, но родом из Пскова. Мои родители, мои друзья - здесь. Я обожаю этот город. Из разговоров с друзьями, которые работают в сфере туризма, стало понятно, что для региона нужно сделать хороший ролик. Тем более, и инфоповод был: Forbes объявил Псков самым недооцененным туристическим регионом России,- говорит режиссер проекта Николай Рыбников. Съемки согласился профинансировать Павел Герасенков, который работает в крупной строительной компании и является основателем псковского Wake-парка.

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Образ сказочного Лукоморья тоже возник не спонтанно:

Когда я приезжаю на свою родную Псковщину, у меня очень часто в голове возникают строчки «У Лукоморья дуб зеленый...». И вообще это детское стихотворение очень много образов рождает. А Михайловское — это же Лукоморье в чистом виде! Я представлял, как Пушкин сидел под этими деревьями и что ему в голову приходило после рассказов Арины Родионовны. Вот та избушка на курьих ножках - мельница. А леший — это, может, какой-нибудь крестьянин, который идет с удочкой вдоль берега в тумане... Я рассказал о своей идее. Думал, ее мои соратники зарубят сразу. А им она понравилась - сказали, что можно сделать максимально европейский арт из этого всего, настоящую сказку! Николай Рыбников, режиссер

От рассвета до заката

Чтобы работать над роликом, Николай взял отпуск на своей основной работе и на три недели приехал в Псков. - Был большой объем съемок: нон-стоп каждый день. У нас детальный план съемок: что, в какой час и в каком месте мы снимаем. Все кадры сняты только на закате или только на рассвете. Использовали только определенный свет. Для этого вставали в 4 утра, снимали в районе 5-6 утра, в «золотой час». И постоянно летали по всей области.

Екатерина Сокова, псковский фотограф и оператор, известный далеко за пределами родного города. Ее фотографии, снятые в Пскове и Петербурге, публикуются во многих европейских журналах. Оператором проекта стала школьная подруга Николая -, псковский фотограф и оператор, известный далеко за пределами родного города. Ее фотографии, снятые в Пскове и Петербурге, публикуются во многих европейских журналах. - Мало кто знает, что в городе живет настолько титулованный и настолько крутой оператор, как она. Как фотограф, она публикуется в зарубежных глянцевых журналах, ее работы можно увидеть в галереях Европы. Я не знаю, как она делает эти изображения. Сидит на корточках, откуда-то снизу пытается что-то снять, это выглядит очень тупо. А потом получаются просто потрясающие изображения! По словам Николая, Катя делает очень крутые фотографии в модном стиле тильт-шифт. А ролик о Псковской области стал первой ее видео-работой, выполненной в этом стиле.

- Это особая техника съемки, позволяющая создать ощущение сказки. Для нас это был эксперимент. И результат оказался неплохой. Мы даже не ожидали.

Фешн и сексуальность

В видео-ролике красиво все: и золотистый солнечный свет, и пейзажи, и герои. Причем, все персонажи этой сказки — не актеры и не модели. Например, девушка у Гремячей башни с похожей на волка собакой — это сестра Екатерины Соковой. Другие актеры — обычные псковичи, которые откликнулись на призыв поучаствовать в съемках.

- Катя очень востребованный фотограф, у которого очень много подписчиков. Она просто публиковала объявления в соцсетях, и люди сами отзывались. Все ребята, которые снимались в ролике, делали это за спасибо и за получение красивого изображения. Так как никто не сомневался, что это будет классно и красиво, - говорит режиссер. Девушка-русалка, которая согласилась сниматься обнаженной, тоже осталась довольна результатом. - Мы снимали два варианта — один в Выбутах в утреннем тумане, и потом в деревне Брод в Изборске. Девочка сидела часа полтора в ледяной воде голая абсолютно. Это была ее первая ню-съемка. Она очень замерзла, а у нас даже никаких согревающих напитков не было! Съемки проходили утром, поэтому об этом даже никто не подумал.

Другой находкой для авторов проекта стала девушка, которую мы видим в машине в солнечных лучах. - Вживую мы ее увидели, когда уже в инстаграме утвердили. И тут она приезжает - просто шикарная блондинка! Фешн и сексуальность - это круто. Мне кажется, ролик и популярен из-за того, что это такая взрослая сказка о том, как взрослый человек представляет Лукоморье. Поэтому целевая аудитория у нас всех-таки не дети, а взрослые.

В целом же, по словам Николая, ролик «Лукоморье» получился даже не о Пскове, а о России. - Мы через Псков показываем русскую душу. Я скидывал монтажные версии ребятам, которые живут за границей (мне было интересно мнение иностранцев), и они хотели увидеть Россию. Поэтому для иностранцев это будет презентация России, а для всех русскоязычных людей - представление региона, Псковской области.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Мы давно хотели сделать кино о Псковской области. И в этом году решили снять такой ролик, причем нестандартный. Мне нравится снимать в команде, чтобы была коллаборация — чтобы что-то рождалось из обсуждений со сценаристами, режиссерами. У меня есть фотографический стиль, который уже наработан годами, и я хотела его перенести в видео. В том, что я снимала до этого, не получалось показать себя. В этом ролике мы решили, что нужно заявить этот стиль съемки, который может отличать нас от других видео-продакшн. Мы понимали, какие типажи нам нужны. В основном в ролике снимались наши друзья, родители, но часть моделей — отбирали. Это обычные люди, псковичи, поэтому может быть все так и сложилось идеально. Мы выкладывались по полной. Очень горели этим роликом. И если это «всем зашло», значит, слава богу, мы справились! Екатерина Сокова, оператор