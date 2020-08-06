Взрослая сказка

Сказочный ролик о Псковской области был размещен 5 августа в одном из Instagram-аккаунтов и буквально за считанные часы набрал несколько тысяч просмотров и множество репостов. «Сказочный» — потому, что удивительно красивый и стильный. Над видео под названием «Лукоморье» работала целая команда творческих людей родом из Пскова: включая столичного режиссера и фотографа, публиковавшегося в Vogue. Участники проекта рассказали «Псковской правде» о том, почему они решили снять сказку о нашем регионе.
Недооцененный регион
- Я уже 15 лет живу в Москве, но родом из Пскова. Мои родители, мои друзья - здесь. Я обожаю этот город. Из разговоров с друзьями, которые работают в сфере туризма, стало понятно, что для региона нужно сделать хороший ролик. Тем более, и инфоповод был: Forbes объявил Псков самым недооцененным туристическим регионом России,- говорит режиссер проекта Николай Рыбников.
Съемки согласился профинансировать Павел Герасенков, который работает в крупной строительной компании и является основателем псковского Wake-парка.
Образ сказочного Лукоморья тоже возник не спонтанно:
Когда я приезжаю на свою родную Псковщину, у меня очень часто в голове возникают строчки «У Лукоморья дуб зеленый...». И вообще это детское стихотворение очень много образов рождает. А Михайловское — это же Лукоморье в чистом виде! Я представлял, как Пушкин сидел под этими деревьями и что ему в голову приходило после рассказов Арины Родионовны. Вот та избушка на курьих ножках - мельница. А леший — это, может, какой-нибудь крестьянин, который идет с удочкой вдоль берега в тумане... Я рассказал о своей идее. Думал, ее мои соратники зарубят сразу. А им она понравилась - сказали, что можно сделать максимально европейский арт из этого всего, настоящую сказку!
Николай Рыбников, режиссер
Кадр из ролика
От рассвета до заката
Чтобы работать над роликом, Николай взял отпуск на своей основной работе и на три недели приехал в Псков.
- Был большой объем съемок: нон-стоп каждый день. У нас детальный план съемок: что, в какой час и в каком месте мы снимаем. Все кадры сняты только на закате или только на рассвете. Использовали только определенный свет. Для этого вставали в 4 утра, снимали в районе 5-6 утра, в «золотой час». И постоянно летали по всей области.
Фото со съемок ролика
Оператором проекта стала школьная подруга Николая - Екатерина Сокова, псковский фотограф и оператор, известный далеко за пределами родного города. Ее фотографии, снятые в Пскове и Петербурге, публикуются во многих европейских журналах.
- Мало кто знает, что в городе живет настолько титулованный и настолько крутой оператор, как она. Как фотограф, она публикуется в зарубежных глянцевых журналах, ее работы можно увидеть в галереях Европы. Я не знаю, как она делает эти изображения. Сидит на корточках, откуда-то снизу пытается что-то снять, это выглядит очень тупо. А потом получаются просто потрясающие изображения!
По словам Николая, Катя делает очень крутые фотографии в модном стиле тильт-шифт. А ролик о Псковской области стал первой ее видео-работой, выполненной в этом стиле.
Фото со съемок ролика
- Это особая техника съемки, позволяющая создать ощущение сказки. Для нас это был эксперимент. И результат оказался неплохой. Мы даже не ожидали.
Фешн и сексуальность
В видео-ролике красиво все: и золотистый солнечный свет, и пейзажи, и герои. Причем, все персонажи этой сказки — не актеры и не модели. Например, девушка у Гремячей башни с похожей на волка собакой — это сестра Екатерины Соковой. Другие актеры — обычные псковичи, которые откликнулись на призыв поучаствовать в съемках.
Кадр из ролика
- Катя очень востребованный фотограф, у которого очень много подписчиков. Она просто публиковала объявления в соцсетях, и люди сами отзывались. Все ребята, которые снимались в ролике, делали это за спасибо и за получение красивого изображения. Так как никто не сомневался, что это будет классно и красиво, - говорит режиссер.
Девушка-русалка, которая согласилась сниматься обнаженной, тоже осталась довольна результатом.
- Мы снимали два варианта — один в Выбутах в утреннем тумане, и потом в деревне Брод в Изборске. Девочка сидела часа полтора в ледяной воде голая абсолютно. Это была ее первая ню-съемка. Она очень замерзла, а у нас даже никаких согревающих напитков не было! Съемки проходили утром, поэтому об этом даже никто не подумал.
Кадр из ролика
Фото со съемок ролика
Другой находкой для авторов проекта стала девушка, которую мы видим в машине в солнечных лучах.
- Вживую мы ее увидели, когда уже в инстаграме утвердили. И тут она приезжает - просто шикарная блондинка! Фешн и сексуальность - это круто. Мне кажется, ролик и популярен из-за того, что это такая взрослая сказка о том, как взрослый человек представляет Лукоморье. Поэтому целевая аудитория у нас всех-таки не дети, а взрослые.
В целом же, по словам Николая, ролик «Лукоморье» получился даже не о Пскове, а о России. - Мы через Псков показываем русскую душу. Я скидывал монтажные версии ребятам, которые живут за границей (мне было интересно мнение иностранцев), и они хотели увидеть Россию. Поэтому для иностранцев это будет презентация России, а для всех русскоязычных людей - представление региона, Псковской области.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
Мы давно хотели сделать кино о Псковской области. И в этом году решили снять такой ролик, причем нестандартный. Мне нравится снимать в команде, чтобы была коллаборация — чтобы что-то рождалось из обсуждений со сценаристами, режиссерами. У меня есть фотографический стиль, который уже наработан годами, и я хотела его перенести в видео. В том, что я снимала до этого, не получалось показать себя. В этом ролике мы решили, что нужно заявить этот стиль съемки, который может отличать нас от других видео-продакшн.
Мы понимали, какие типажи нам нужны. В основном в ролике снимались наши друзья, родители, но часть моделей — отбирали. Это обычные люди, псковичи, поэтому может быть все так и сложилось идеально. Мы выкладывались по полной. Очень горели этим роликом. И если это «всем зашло», значит, слава богу, мы справились!
Екатерина Сокова, оператор
Я поддержал этот проект, потому что мог и хотел. Команда, которая работала над этим роликом, - мои хорошие друзья. До этого я не снимался ни в рекламах, ни в фильмах. Когда-то давно подрабатывал моделью, а в недавнем прошлом были какие-то профайлы под наш Pskov Wake Park и видео, посвященные вейк-борду. Поэтому боязни камеры нет. Предложили - поучаствовал.
В Михайловском мы посвятили этому делу одно утро и полчаса днем на досъемки того, что не хватило. Еще вечер был в Wake-парке. Трюк показываю тоже я. Это было несложно. Съемки прошли на одном дыхании. Кроме того, я же и озвучил этот ролик. Тоже с одного дубля практически получилось. Отдельно добавляли смех ребенка, моего сына. Записывали повторно на айфон и передавали режиссеру. А результат — очень хороший. Сами удивились, как клево все получилось.
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