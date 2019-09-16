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Общество / Здоровье

Онкологическая перезагрузка

Три центра амбулаторной помощи, новое оборудование, современные химиопрепараты, шесть специалистов — что происходит с онкологической службой региона

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Ольга Нефёдова
16 сентября 2019 года, 17:05
Фото: Андрей Степанов
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Онкологические заболевания на втором месте среди причин смертности. Такая ситуация не только в Псковской области, но и по всей стране. Теперешнее состояние онкологической помощи недотягивает до требований сегодняшнего дня, уверяют специалисты. Но решение есть.

Исправить ситуацию призвана программа по борьбе с онкологическими заболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение».

ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА

Первое – переоснащение оборудованием медицинских организаций, которые участвуют в оказании помощи онкобольным.

Таких точек роста у нас в области три. Это областной онкодиспансер, его великолукский филиал и Псковская областная клиническая больница, оказывающая хирургические виды помощи по некоторым профилям, среди которых нейрохирургия, урология, торакальная и челюстно-лицевая хирургия.


Онкологическая перезагрузкаНадежда Рагозина,
заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области 
В следующем году запланирована покупка низкоэнергетического линейного ускорителя, что позволит закрыть всю потребность в радиотерапевтическом лечении: пациентам не придется ездить за пределы области.

Приобретут новое оборудование для проведения гистологических исследований. Оно будет оцифровано и позволит проводить телемедицинские консультации с референсными центрами.

Из того, что мы уже используем, — это не только гистологическое описание биопсийного материала, но и иммуногистохимические и молекулярные методы исследования. Они позволяют сделать лечение персонифицированным.


Онкологическая перезагрузкаи. Сергей Белявский,
и. о. главврача Псковского областного клинического онкологического диспансера 
Ожидают в онкодиспансере и поступления ультразвуковых аппаратов экспертного класса.

- У нас такие есть, - уверяет руководитель учреждения. - Мы их используем, но технологии не стоят на месте, есть желание сделать более точной нашу изыскательскую деятельность.

Два компьютерных томографа купят для Пскова и Великих Лук и аппарат МРТ. Последний также имеется в распоряжении врачей диспансера, но, по словам и.о. главврача, полностью не удовлетворяет потребностей клиницистов.

- То, что будет получено, - это шаг вперед, - убежден Сергей Белявский. - Кроме этого, мы обновим свой парк и приобретем новые единицы эндоскопического оборудования. Почему для нас это так принципиально? Если взять и посмотреть на все количество злокачественных образований, то желудочно-кишечный тракт занимает первое место.

Второе направление программы – современная химиотерапия. На фармацевтическом рынке произошел прорыв в онкологическом сегменте, разработано большое количество новых химиопрепаратов, которые будут использованы в лечении псковских пациентов.

ВСЯ ДИАГНОСТИКА В ЦАОПЕ

Организация амбулаторно-онкологической помощи — третий компонент.

- Как у нас было раньше, - объясняет Надежда Рагозина. - Есть областной онкодиспансер, и есть поликлиники, в которых то ли есть онкологические кабинеты, то ли нет. Формально они при каждой поликлинике существуют, а фактически: либо там вообще врача нет, либо врач есть, но онкология не его базовая специальность. В связи с этим поставлена задача сделать промежуточное звено между кабинетами и онкодиспансером.

Называется это звено ЦАОП – Центр амбулаторной онкологической помощи. Появится оно при крупных поликлиниках и примет на себя функции диагностики.

- В онкодиспансер пациента будут направлять для подбора терапии с максимально установленным диагнозом, - отметила Надежда Рагозина.

ЦАОПов в области планируется открыть три: на базе Псковской городской поликлиники (к концу 2019 года), на базе Великолукской (2020 год) и Островской (2021 год) межрайонных больниц.

Современные хирургические технологии – еще одно новшество в системе онкологической помощи.

- Мы движемся в сторону малоинвазивных хирургических вмешательств и внедрения высокотехнологических методов лечения, - заверил Сергей Белявский. - В этом году начали работать две лапароскопические стойки по абдоминальной хирургии, работает гинекологическая лапароскопическая стойка, и скоро поступит урологическая.

Чтобы оборудование активно работало, за последний месяц диспансер принял шесть врачей.

- Что важно для нас: среди них есть и врачи-онкологи, один из них имеет сертификат уролога. Теперь мы сможем лечить пациентов и по этой линии, - отметил Сергей Белявский.

Двое врачей - студенты-целевики, учились в Санкт-Петербурге, в диспансере приложили все усилия, чтобы они вернулись. Еще один специалист из Витебска, один - из соседнего по Северо-Западу региона, еще один доктор пришла в диспансер из частной клиники.

- Сейчас мы заканчиваем переговоры с еще двумя онкологами, - добавил и.о. главврача. - Тем самым обеспечим диспансер квалифицированными кадрами. Скажу лишь, что мы берем людей не для того, чтобы вакансии закрыть, а чтобы решить определенные задачи, среди которых - развитие технологий и доступность для людей.

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