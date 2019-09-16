Онкологическая перезагрузка

Онкологические заболевания на втором месте среди причин смертности. Такая ситуация не только в Псковской области, но и по всей стране. Теперешнее состояние онкологической помощи недотягивает до требований сегодняшнего дня, уверяют специалисты. Но решение есть. Исправить ситуацию призвана программа по борьбе с онкологическими заболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение».

ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА

Первое – переоснащение оборудованием медицинских организаций, которые участвуют в оказании помощи онкобольным.

Таких точек роста у нас в области три. Это областной онкодиспансер, его великолукский филиал и Псковская областная клиническая больница, оказывающая хирургические виды помощи по некоторым профилям, среди которых нейрохирургия, урология, торакальная и челюстно-лицевая хирургия.

Надежда Рагозина,

заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области

В следующем году запланирована покупка низкоэнергетического линейного ускорителя, что позволит закрыть всю потребность в радиотерапевтическом лечении: пациентам не придется ездить за пределы области. Приобретут новое оборудование для проведения гистологических исследований. Оно будет оцифровано и позволит проводить телемедицинские консультации с референсными центрами.

Из того, что мы уже используем, — это не только гистологическое описание биопсийного материала, но и иммуногистохимические и молекулярные методы исследования. Они позволяют сделать лечение персонифицированным.

и. Сергей Белявский,

и. о. главврача Псковского областного клинического онкологического диспансера

Ожидают в онкодиспансере и поступления ультразвуковых аппаратов экспертного класса. - У нас такие есть, - уверяет руководитель учреждения. - Мы их используем, но технологии не стоят на месте, есть желание сделать более точной нашу изыскательскую деятельность. Два компьютерных томографа купят для Пскова и Великих Лук и аппарат МРТ. Последний также имеется в распоряжении врачей диспансера, но, по словам и.о. главврача, полностью не удовлетворяет потребностей клиницистов. - То, что будет получено, - это шаг вперед, - убежден Сергей Белявский. - Кроме этого, мы обновим свой парк и приобретем новые единицы эндоскопического оборудования. Почему для нас это так принципиально? Если взять и посмотреть на все количество злокачественных образований, то желудочно-кишечный тракт занимает первое место. Второе направление программы – современная химиотерапия. На фармацевтическом рынке произошел прорыв в онкологическом сегменте, разработано большое количество новых химиопрепаратов, которые будут использованы в лечении псковских пациентов.

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