Кружок в подарок

Родители знают, что дополнительное образование ребенка — штука не дешевая. В городе есть учреждения, где занятия со школьниками бесплатные, но перечень их довольно небольшой и зачастую для современных детей не очень привлекательный. Все новые и современные направления — робототехника, программирование, разработка виртуальных миров — стоят немалых денег. Позволить себе водить ребенка на такие занятия может не каждая семья. Решение проблемы пришло от государства. В регионе появился электронный портал «Навигатор дополнительного образования». На нем собраны программы, которые могут быть интересны детям совершенно разных возрастов. К примеру, ребенок просит вас отвести его в танцевальную студию — на портале можно найти информацию по всем близлежащим к вам. То же самое и по спортивным секциям, по театральным студиям, по кружкам шитья или игры на гитаре. Есть программы по профориентированию, краеведению — всего и не перечислишь. Что важно: участвуют даже частные образовательные учреждения.

Мы приглашаем всех, кто имеет лицензию на образовательную деятельность: будь то государственные, муниципальные или частные учреждения культуры, науки или спорта.

Александр Седунов, начальник комитета по образованию Псковской области

Портал довольно прост и удобен в использовании. В разделе «Картотека» можно выбрать конкретную программу, которая интересует ребенка. На некоторые уже открыта запись, она продлится до 15 сентября. Для этого надо указать муниципалитет, направленность (например, техническая или художественная), профиль (например, театр или спортивная гимнастика), возраст ребенка и оплату (платно или бюджет). Поставив галочку в соответствующем окошке, можно сразу узнать, какие есть программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. О каждой выбранной программе есть подробная информация: ее описание, цель, ожидаемые результаты, материально-техническая база, что нужно для занятий, когда они начнутся, кто будет вести, где будут проходить, сколько человек будет в группе. На этом же сайте можно оформить сертификат для ребенка, который даст возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные кружки или секции, если их будет проводить «проверенная» организация.

Одна из задач нового подхода — изменить метод финансирования дополнительного образования, перейдя на персонифицированную его версию. Сейчас средства получает учреждение, в дальнейшем будет получать программа. — Мы будем отслеживать те программы, которые будут пользоваться особой популярностью у детей, и выделять на них дополнительные средства, — отметил Александр Седунов. Чтобы получить сертификат, необходимо всего один раз написать заявление для его предоставления. Подать его можно будет и через личный кабинет навигатора. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия. Он откроет доступ к персональному счету, средства с которого направляются на оплату обучения. Достаточно будет направить электронную заявку через свой личный кабинет или назвать номер сертификата непосредственно в организации, с вами заключат договор, по которому «платить» будет сертификат. — Хочу обратить внимание, что эти деньги не выдаются на руки, — подчеркнул Александр Седунов. — Они идут напрямую в учреждение. Какая будет сумма на сертификате и сколько кружков за эти деньги сможет посещать ребенок, пока решается.

ЧТО ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ

Идея объединения всех развивающих занятий в одном месте, несомненно, прекрасная, так как с ростом количества центров стало сложно находить все возможности для развития ребенка на разрозненных площадках. К сожалению, не всем доступны платные занятия. Так, например, у меня двое детей, и они занимаются программированием, музыкой, спортом, языками, рисуют, и приходится делать непростой выбор, на что направить свое внимание и, конечно же, средства. Особенно привлекает потенциальная возможность оплачивать дополнительные платные занятия в детских центрах, у которых нет лицензии на образовательную деятельность. Если эта идея может быть реализована, то будет замечательно.

Ирина Костюченко, преподаватель

Замечательная идея! Очень хорошо, что все программы собраны на одной площадке. Навигация удобная и логичная. Сразу предлагается вся информация по выбранному направлению, по месту жительства и для определенного возраста. Даже неожиданно, что так много разных программ для детей. О многих студиях и кружках я даже не знала. Здорово, что не только малышам, но и старшеклассникам есть из чего выбирать. Учитывая невысокие доходы жителей нашей области, возможность оплаты за счет бюджета очень актуальна. Спасибо разработчикам портала!

Юлия Иванова, экскурсовод

Очень здорово, что есть такой портал. Ведь он может познакомить родителей с дополнительным образованием в общем, а не в отдельно взятой школе. А значит, и помогает вырастить ребенка более гармонично развитой личностью. Идея хорошая, но я вижу и другую сторону — не ограничит ли сертификат моего непостоянного ребенка, который пока находится в поиске и ищет себя в разных кружках и студиях?

Алла Сердцева, специалист по детскому отдыху